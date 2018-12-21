【台北自由行】必吃5大CP值超高台北麻辣火鍋！

台北美食之多，除了夜市小食之外，又怎少得最有名的麻辣火鍋！不過林林總總的麻辣火鍋又應該怎樣選擇？以下就為大家推介5大CP值超高的麻辣火鍋，出行台北不要錯過！

01. 麻辣壹號店

位於台北東區的「麻辣壹號店」可說是區內頂級火鍋店之一，不少當地人及旅客都來光顧，原因是店內環境高雅，而且座位間夠晒空間感，私隱度高又坐得舒服。雖然價格比其他火鍋店高，勝在火鍋配料夠高質，而麻辣湯底主打以天然食材熬出來，沒有添加任何湯粉、味精，湯頭都可以飲埋。

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麻辣鍋湯底辣度適中，而店內的「手工剁椒醬」亦很出名。（相片來源：2_13___@IG）

02. 紅九九個人麻辣鍋

誰說一個人就不可以吃麻辣鍋？這間「紅九九個人麻辣鍋」主打一人火鍋，而且位與位之間設有間隔，自己用餐時也不怕尷尬。一人火鍋套餐已包湯底、鍋底、菜盤、肉盤、附餐即飯或麵以及甜點，非常豐富，價錢又親民，CP值超高！

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一個人吃都可以吃得很豐富。（相片來源：sasa_finger_licking@IG）

03. 川老爺麻辣火鍋

如果想吃正宗川味麻辣火鍋，可試這間位於台北內湖區的「川老爺麻辣火鍋」，還提供各式熱炒小菜、一人壽喜燒鍋。麻辣湯底有陣陣花椒和藥材香，辣度不會太刺激，怕辣的可選擇鴛鴦鍋，不少人會選擇牛奶鍋拼麻辣鍋。火鍋配料必吃溫體牛和手工蝦餃，愛海鮮的亦別錯過點螃蟹豪華海鮮拼盤。另外，更值一讚的是店內有提供奶蓋系列的特色飲品，配火鍋吃更加開胃。

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店內主打正宗的麻辣湯，湯頭滲滿濃郁花椒味，刺激味蕾。（相片來源：tenjo_foodie_travel）

04. 龍石鍋物 Dragon Stone Pot

人氣高企的「龍石鍋物」以浮誇火爆場面做賣點，成了不少人必到的打卡火鍋店。店員會在客人面前將招牌菜「龍石饗焰石頭鍋」的龍蝦頭淋上白蘭地爆香，一陣火焰引來全場焦點。龍蝦湯頭入口香濃，配料選擇多兼非常足料，而且價格中等，性價比超高！

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專人現場爆炒龍蝦湯頭，堪稱火鍋店招牌菜！。（相片來源：ericli_1209@IG）

05. 泰滾Rolling Thai 泰式火鍋

泰菜fans可別錯過於2018才開業的「泰滾 Rolling Thai」，酸酸甜甜又夠惹味的冬蔭功鍋當然是必點的湯底，如怕太辣仲可要求調整辣度。店內招牌火鍋配料－－「暹羅海釣船」，裡面有多款新鮮海鮮如蝦、帶子、蜆、蠔等，配埋酸辣冬蔭功湯底，非常好吃！

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