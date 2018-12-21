【派對約會】韓國美妝教主PONY教學　3大招桃花女神妝！

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還有幾天就是聖誕節和除夕，大家準備好迎接派對和約會了嗎？不論是出國外遊還是本地遊，女生們當然要趁機會好好打扮一番，記者為大家整理了韓國美妝教主PONY 3大不同風格的派對妝容，包保你們靚絕全場！

夢幻唯美冬日雪花妝女人味滿滿，超適合約會！（圖片來源︰PONYMAKEUP@IG）

1. 唯美冬日雪花妝

這個妝容的重點在於眼睛下方的閃閃碎鑽，營造出雪花融化前的感覺，加上暖色系的胭脂和唇膏，浪漫唯美又不會太浮誇。

按圖輯看步驟和上妝小技巧▼

底妝︰粉底液可選比皮膚亮一點的色號，均勻點塗在全臉後使用粉撲以輕拍的方式推開。接著以遮瑕膏遮蓋黑眼圈和其他瞼部瑕疵，可用手指或遮瑕掃點開。（圖片來源︰PONYMAKEUP@IG）

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美美的冬日雪花妝容大功告成！（圖片來源︰PONYMAKEUP@IG）

2. 午夜玫瑰妝

第二個妝容主打深邃而神秘的妝感，顯白又迷人，重點在唇妝部分，血色感瞬間大增，最適合出席飯局後的小酌。

午夜玫瑰妝容教學，只要掌握好，血色感100% UP！（圖片來源︰PONYMAKEUP@IG）

按圖輯看步驟和上妝小技巧▼

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血色感滿滿帶微性感的妝容完成！（圖片來源︰PONYMAKEUP@IG）

3. 華麗紅唇妝

說起派對約會的妝容又怎能少了紅唇呢！第3個妝容的重點在於性感紅唇和華麗感眼妝，大時大節十分合適！

華麗紅唇妝最適合派對！（圖片來源︰PONYMAKEUP@IG）

按圖輯看步驟和上妝小技巧▼

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今年的Party Queen仲唔輪到你咩！（圖片來源︰PONYMAKEUP@IG）

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