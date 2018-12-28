【首爾酒吧】韓國5大人氣特色天台酒吧　明洞、弘大、梨泰院

眾所周知韓國人特別愛喝酒，下班後不時會去小酌一杯，因此首爾市內有很多特色酒吧。今天要推薦給大家的是首爾5大人氣夜景天台酒吧，間間都氣氛一流，可以讓大家完成一日行程後放鬆一下，邊品嘗美酒邊欣賞首爾的美景。接下來有計劃到首爾旅行的朋友不妨找晚抽空到其中一間感受一下吧！

梨泰院特別多外國人聚居，令這個地區彌漫着異國情調。（圖片來源︰Roof561@IG）

1. 梨泰院—Roof561

Roof561主打度假風，裝潢充滿外國風情，客人可一眼飽覽南山夜景，氣氛一流。酒吧的室外環境相當寬敞雅致，入夜後小燈泡亮起，店內氛圍大大轉變，浪漫又寫意。

三五知己坐在木椅上品嚐美酒，度過愜意的晚上。（圖片來源︰Roof561@IG）

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地址：首爾市龍山區綠坪大路222-1 電話：+82 (0)10 7645 1579 營業時間：平日 5pm – 12mn、星期六、日 4pm – 12mn

這裏早已成為梨泰院一帶的人氣Rooftop酒吧。（圖片來源︰taeyoung.7@IG）

2. 梨泰院—PP Seoul

同樣位於梨泰院的PP Seoul，正正座落在首爾南山半山腰，不論白天或夜晚都可以看到首爾市區的風景。一到晚上這裡可說是座無虛席，即使在冬天零下的溫度，戶外區也有透明棚罩與暖爐擋風取暖。宋慧喬與劉亞仁等明星更曾私下與朋友來此聚會，也因此讓PP Seoul成為首爾年輕男女的熱門看夜景秘境。

店名使用 PP 兩個字母，即是來自People（人們）的縮寫，也是表達在首爾的人（People In Seoul）。它們還有自家設計的生活小物，如香氛蠟燭、iPhone手機殼、抱枕與桌墊等。（圖片來源︰mori_d0201 @IG）

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地址：首爾市龍山區梨泰院2洞 258-199 電話︰+82 (0)2 749 9195 營業時間：2pm -12mn

夜景配上粉色系霓虹燈光，氣氛滿分！（圖片來源︰lee.tist@IG）

3. 梨泰院—Substance

Substance位於熱門景點「經理團路」上，最大賣點在於飲品價錢相宜，是日特調雞尾酒只需6,000韓圜（約42港元），因此相當受年輕人歡迎！加上裝潢走夢幻工業風，五顏六色的射燈營造出活力的氣氛，很多客人都會在這裏瘋狂打卡。此外，酒吧附近一帶有很多美食店，不少人在飯局後都會到此喝一杯，十分方便。

Substance位於的經理團路是近年韓國大熱的區域，愈開愈多美食店和酒吧，吸引不少年輕人。（圖片來源︰idhair_zoe@IG）

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+ 4 + 3 + 2

地址：首爾市龍山區綠坪大路46街1號4樓 電話︰010-2689-5642 營業時間： 4pm – 2am

酒吧下方就是弘大主街了，位置便利！（圖片來源︰bump_j@IG）

4. 弘大—Rooftop G Gilligan's

弘大向來給人的感覺是年輕有活力，是首爾市內年輕人的夜蒲熱點，而Rooftop G正正位於弘大主街之上。客人可在天台欣賞弘大鬧市的夜色與熱鬧氣氛！Rooftop G的酒類餐單種類相當豐富，相信一定可以滿足眾多愛酒人士。

不少人會在黃昏時份來這Happy Hour。（圖片來源︰bump_j@IG）

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地址：首爾特別市麻浦區西橋洞 369-4 10/F 電話：+82 (0)2 6403 0201 營業時間：星期日至四 5:30pm – 2:30am、星期五至六 5:30pm – 4:30am

Le Style Restaurant & Bar位於旅遊區，地理位置一流！（圖片來源︰cecilia_yinxx@IG）

5. 明洞—Le Style Restaurant & Bar

Le Style Restaurant & Bar位於熱門景點明洞的ibis Ambassador酒店21樓，坐落於鬧市之中，景觀開揚，可以居高臨下觀賞180度首爾市景。Le Style的晚市提供自助餐，每兩個月會更新一次餐單。酒吧於晚上10:10開放，讓客人在醉人的都市夜景當中享受美酒與浪漫氣氛，是不少韓國人慶祝活動的大熱選擇之一。

坐在面向南山的座位上，可以欣賞到著名的南山塔夜景。（圖片來源︰cecilia_yinxx@IG）

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