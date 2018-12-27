【深圳按摩】記者實試！過夜按摩店推介　特色韓式汗蒸幕

年尾不少上班族都要清假，如果只有兩三天假期又不想長途跋涉的話可以選擇北上，近近哋深圳三天兩夜充充電也不錯。這次介紹給大家的便是可以過夜且網上評價不錯的按摩店，記者決定到深圳實試，一探究竟！

這家「濟州島韓式SPA水療會所」走偏韓式風格。

中價位會所型按摩店

這家「濟州島韓式SPA水療會所」相當特別，融合了韓式汗蒸幕的特色，屬於中價位的會所型按摩店。它位於深圳南山區，尚算鄰近地鐵站（高新園站），附近有大型商場「萬象天地」和打卡熱點「深圳大學」。設施齊全多樣，包括電影院、兒童樂園、健身徑、情侶洞等。衛生方面，更衣室乾淨整齊，替換的衣服及毛巾也經過消毒，感覺不錯；按摩的房間整潔度合理，公共區域也定時有人打掃。更衣室內有3個不同溫度的澡池，另有桑拿房。

會所位於麗雅查爾頓酒店內，感覺比較高檔和安全，從大堂的升降機乘至5樓便到達。（攝影：張豌婷）

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+ 5 + 4 + 3

團購價更划算！

記者這次購買的團購套餐是「218元人民幣 泰式/中式雙鐘」，價錢包括新鮮水果任吃、指定飲品任喝、自助餐3次（早午晚各一）、Wi-Fi、休息廳過夜、免費傳統韓服拍照和其他公共設施體驗。記者二人選了中式按摩，兩人一間房，整潔度合理，技師手法不錯但話有點多，如果希望好好休息的可按個人要求跟技師說明，注意需另付技師50元人民幣起的小費。

大堂空間寬敞舒適，大家都自律地不會過於嘈吵。（攝影：張豌婷）

這種韓式地板瞓覺位很有韓國特色。（攝影：張豌婷）

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+ 4 + 3 + 2

總結來說，這家過夜按摩店算是深圳內比較高質的，地點方便，安全度不錯，環境乾淨，娛樂設施頗多，職員服務態度好。當然一分錢一分貨，價錢也是屬中價，如果有預算的朋友不妨一試，推薦女生們或情侶來。

玩完一整天來按摩放鬆一下也是不錯選擇！（攝影：張豌婷）