【深圳好去處】11大注目新事！12月到深圳食、玩、歎世界

今個聖誕想來個小旅行,但又有點懶只想找個近近哋的好去處,必定推薦你上深圳。無論你想吃喝,定還是玩樂,都可以跟隨以下11樣必做事件,揀選最合心水的玩樂節目,度過一個快樂聖誕!

剛於12月15日在萬象天地開幕的深圳誠品書店,正展出幾米20週年創作展。(圖:小紅書)

1.《我的世界都是你》幾米創作20週年原畫展

深圳人千呼萬喚,繼蘇州後終於有了全國第2間誠品書店開業。深圳誠品書店剛於12月15日在萬象天地開業,而適逢台灣插畫家幾米創作面世踏入20週年,首次舉辦跨地聯展,第一站於11月在老家台灣開始,隨後到香港,現在最後一站於深圳誠品舉行。展期到明年2月尾,去誠品打書釘時可順便欣賞。

我的世界都是你-幾米創作20週年原畫展 日期:即日至2019年2月24日 地點:誠品生活4樓展演廳 入場費:免費入場 誠品生活深圳 地址:萬象天地NL133、NL150號 營業時間:星期日至四 10am-10pm、星期五、六 10am-10:30pm

這個海賊王展覽,有超過100幅精選原創插畫、巨型原畫、作者工作台1:1還原等全數包攬!(圖:微博)

2.海賊迷必到!《Hello, ONE PIECE 路飛来了!》展覽

展覽現場有齊Fans想看到的One Piece元素,例如「尾田工作台」的實物還原,可以一窺作者尾田榮一郎的作息及工作環境,將他的工作台實物還原呈現。另外,當然少不了1:1還原角色模型,有大大個路飛模型可以任你打卡。仲有多款官方紀念品商店,看完後當然要入手大量紀念品帶返屋企。

《Hello, ONE PIECE 路飛来了!》首次中國巡展深圳站 日期:即日至2019年1月15日 開放時間:10am-10pm 地點:深圳海上世界文化藝術中心 交通:深圳地鐵2號線海上世界站A出口 門票:平日RMB $110,假日 RMB $120

展覽仲有大大個Minion波波、充氣香蕉等你打卡!(圖:小紅書)

3.全球首個 Minions 視覺展《神偷奶爸大視界》

內地叫神偷奶爸 / 小黃人,香港則叫 Minions。號稱全球 Minions 視覺展《神偷奶爸大視界》率先在深圳開幕,全展有三層樓高,猶如將荷里活實景搬到深圳般,一進展廳就會看到超大的「格魯實驗室」,重現了電影中超多經典場景和道具。還有超夢幻的Agnes房間,喜歡獨角獸的她,房間中央就有一個粉色獨角獸,配上四周少女心壁畫,頓成了打卡位!

去到二樓,就是最驚喜、超巨型的香蕉波波池,裏面全是黃白色的波波球,躍入泳池一瞬間就被波波球淹沒!另外還有很多互動場景,簡直是打卡必到之選!

《神偷奶爸大視界》活動詳情 地點:深圳市歡樂海岸·OCT創展中心 ( 深圳市南山區白石路東8號 ) 展覽日期:即日至 2019 年 3 月 8 日 開放時間:10am – 10pm 票價:星期一至五 RMB $128、星期六及日 RMB $158(23歲以下持學生證 RMB $88)

喜茶旗下的喜茶熱麥推出賣相極吸引的爆漿波波蛋糕! (圖:喜茶@微博)

4.《喜茶熱麥》人氣爆漿波波蛋糕

屬喜茶旗下、專營手工麵包蛋糕的「喜茶熱麥」,臨近聖誕推出新品美食,就係賣相極佳「爆漿波波蛋糕」和兩款聖誕限定甜點。其中波波蛋糕共有兩款口味,分別是黑糖波波及芋圓波波口味,還可以親自將爆漿忌廉及珍珠倒上爆漿蛋糕,用來拍Boomerang放上IG story 一流。

5. 聖誕整靚甲+美睫《初心美甲》

趁聖誕,一定要為自已打扮一下,美甲是其中一項最吸引的扮靚之選。而深圳其中一間主打環境及團購價的「初心美甲」,整間店以粉色系小清新風格為主,環境佈置和設計都十分適合女生打卡拍照。其中最推介的套餐有 RMB$298「美甲、美足、美睫3選2套餐」,可選單色光療甲及植睫毛服務,如要有聖誕美甲設計,可另外加錢畫花、貼石、閃粉等等裝飾,款式多選擇,效果相當不錯。

紅色是聖誕美甲主題,完全配合開心氣氛。

初心美甲(福田分店) 地址︰福田區金田路3037號金中環國際商務大廈主樓A810室(會展中心E出口) 營業時間︰星期一至日 10am-10pm 預約電話︰+86 0755 23915585(宜用微訊預約) KKMALL分店 地址︰深圳市羅湖區蔡屋圍一街京基100E座1單元19C 預約電話︰+86 0755 2512 8897

單看賣相,這個「景泰藍」鍋盤已經是打卡之選,超有民族色彩。

6.少女大愛!宮延風蒙古羊肉鍋 《額爾敦傳統涮》

去深圳吃火鍋,不少人會選擇麻辣鍋、水煮魚等重口味鍋物,想轉口味的話,來自蒙古草園文化的「額爾敦傳統涮」是不錯選擇。店家大受女士歡迎,光是鍋爐就要加分,選用珍貴的景泰藍鍋爐,大走宮廷風,睇得又影得,加上一人一鍋,足令女士影相影到手軟。現場環境極盡民族風情,如大門旁擺有木馬裝飾品、酒吧旁設「馬鞍」座位,坐上去彷彿像在蒙古草原上奔馳,勁搞笑。

額爾敦傳統涮 地址:深圳清水河街道清水河一路博興大廈5樓 電話:+86 0755 22910068 營業時間:10am-10pm

深圳是Paul Smith世界巡迴展覽最後一站,有超過 2,000 件Paul Smith 展品。(圖:小紅書)

7.朝聖之地 「Hello, my name is Paul Smith」世界巡迴展覽

繼英國、比利時、日本、台灣、上海、北京之後,Paul Smith世界巡迴展覽「Hello, my name is Paul Smith」最後一站在12月降臨深圳。

深圳站展覽是世界巡迴展覽中佔地最大的一站,分13個展覽區域,展出超過2,000件作品。而Paul Smith開設的第一間店舖也重現展覽當中,還有Paul Smith佈滿書本、單車和環遊世界紀念品的辦公室。

Hello, My name is Paul Smith 展覽日期:即日至2019年4月15日(2月1日-2月10日閉館) 開放時間:11am-9pm(8:30pm 停止入場) 地點:中國華潤大廈藝術中心美術館(中國華潤大廈B1層) 門票:(平日)單人票 ¥ 90、雙人套票 ¥ 160;(周末)單人票 ¥ 120、雙人套票 ¥ 200

中心城分店位於深圳地鐵「會展中心」站,無論是福田或羅湖過關都十分方便。

8.任食馬糞海膽、鵝肝、刺身!《極上萬膳日本料理》

要吃日本放題,到深圳首選「極上萬膳日本料理」,此店在深圳有多間分店,裝潢走和式風格,分為榻榻米和沙發座。這店主打日式料理,生熟食物的種類非常多,超過30款,包括各式刺身、串燒、小食、甜品等。自助餐限時150分鐘,每次點菜時向店員下單,上菜速度合理,食物味道也不錯,有些菜式更相當有驚喜!

極上萬膳日本料理 (中心城店) 地址:福華一路中心城L1層中庭 電話:+86 0755 23236123 營業時間:星期一至日 11:30-3pm、5:30pm-11pm

全國首間自助旋轉的甜品店,有點像今年在東京開幕的甜品店影子,同樣走粉色少女主題風格。(圖:小紅書)

9.少女自助旋轉甜品店 《甜芯Tim Tim Cafe》

到深圳吃 Afternoon Tea最新好去處,全國首家自助旋轉甜品店「甜芯Tim Tim Cafe」是最新少女風網紅店,像旋轉壽司店般,一碟碟甜品放在旋轉帶上,轉到啱心水便可拎埋位慢慢品嚐。Cafe店面不大,但滿牆粉色充滿少女風,門口還有一個超大的甜甜圈裝飾,仲有粉色波波池,超適合拍照打卡。

甜芯Tim Tim Cafe 地址:深圳市南山區海岸城文心四路海岸城西座2樓(探魚對面) 營業時間:星期一至五 12:30pm-10:30pm、星期六及日 12:30pm-9:30pm 備註:用餐限時一小時

這處彩色青年公寓,成為了深圳最熱門的打卡位之一。

10.彩色打卡天台 水圍檸盟人才公寓

在深圳網路搜尋,一定不能忽略這個最火熱的網紅打卡點,就是位於福田區的「水圍檸盟人才公寓」。這個彩色天台,以七彩顏色刷滿整面墻、地板和樓梯,紅橙黃綠青藍紫十分亮麗,是打卡指數滿分的好去處。

深圳市福田區水圍村青年人才公寓 地址:福田水圍檸盟人才公寓163號樓

11.濃厚新年氣氛 《第5屆深圳歡樂燈會》

雖然是12月,但過完聖誕轉眼又到農曆新年,今年第5屆深圳歡樂燈會以可愛的生肖做彩燈主題「金豬鬧新春」,現場有小飛豬燈飾,還有火紅的剪紙燈籠掛飾,轉出新一年好運氣,順道迎接開心2019年!

