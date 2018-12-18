【深圳好去處】11大注目新事！12月到深圳食、玩、歎世界

今個聖誕想來個小旅行，但又有點懶只想找個近近哋的好去處，必定推薦你上深圳。無論你想吃喝，定還是玩樂，都可以跟隨以下11樣必做事件，揀選最合心水的玩樂節目，度過一個快樂聖誕！
剛於12月15日在萬象天地開幕的深圳誠品書店，正展出幾米20週年創作展。(圖：小紅書)
1.《我的世界都是你》幾米創作20週年原畫展
深圳人千呼萬喚，繼蘇州後終於有了全國第2間誠品書店開業。深圳誠品書店剛於12月15日在萬象天地開業，而適逢台灣插畫家幾米創作面世踏入20週年，首次舉辦跨地聯展，第一站於11月在老家台灣開始，隨後到香港，現在最後一站於深圳誠品舉行。展期到明年2月尾，去誠品打書釘時可順便欣賞。
我的世界都是你－幾米創作20週年原畫展
日期：即日至2019年2月24日
地點：誠品生活4樓展演廳
入場費：免費入場
誠品生活深圳
地址：萬象天地NL133、NL150號
營業時間：星期日至四 10am-10pm、星期五、六 10am-10:30pm
這個海賊王展覽，有超過100幅精選原創插畫、巨型原畫、作者工作台1:1還原等全數包攬！(圖：微博)
2.海賊迷必到！《Hello, ONE PIECE 路飛来了!》展覽
展覽現場有齊Fans想看到的One Piece元素，例如「尾田工作台」的實物還原，可以一窺作者尾田榮一郎的作息及工作環境，將他的工作台實物還原呈現。另外，當然少不了1:1還原角色模型，有大大個路飛模型可以任你打卡。仲有多款官方紀念品商店，看完後當然要入手大量紀念品帶返屋企。
《Hello, ONE PIECE 路飛来了!》首次中國巡展深圳站
日期：即日至2019年1月15日
開放時間：10am-10pm
地點：深圳海上世界文化藝術中心
交通：深圳地鐵2號線海上世界站A出口
門票：平日RMB $110，假日 RMB $120
展覽仲有大大個Minion波波、充氣香蕉等你打卡！(圖：小紅書)
3.全球首個 Minions 視覺展《神偷奶爸大視界》
內地叫神偷奶爸 / 小黃人，香港則叫 Minions。號稱全球 Minions 視覺展《神偷奶爸大視界》率先在深圳開幕，全展有三層樓高，猶如將荷里活實景搬到深圳般，一進展廳就會看到超大的「格魯實驗室」，重現了電影中超多經典場景和道具。還有超夢幻的Agnes房間，喜歡獨角獸的她，房間中央就有一個粉色獨角獸，配上四周少女心壁畫，頓成了打卡位！
去到二樓，就是最驚喜、超巨型的香蕉波波池，裏面全是黃白色的波波球，躍入泳池一瞬間就被波波球淹沒！另外還有很多互動場景，簡直是打卡必到之選！
《神偷奶爸大視界》活動詳情
地點：深圳市歡樂海岸·OCT創展中心 ( 深圳市南山區白石路東8號 )
展覽日期：即日至 2019 年 3 月 8 日
開放時間：10am – 10pm
票價：星期一至五 RMB $128、星期六及日 RMB $158（23歲以下持學生證 RMB $88）
喜茶旗下的喜茶熱麥推出賣相極吸引的爆漿波波蛋糕！ (圖：喜茶@微博)
4.《喜茶熱麥》人氣爆漿波波蛋糕
屬喜茶旗下、專營手工麵包蛋糕的「喜茶熱麥」，臨近聖誕推出新品美食，就係賣相極佳「爆漿波波蛋糕」和兩款聖誕限定甜點。其中波波蛋糕共有兩款口味，分別是黑糖波波及芋圓波波口味，還可以親自將爆漿忌廉及珍珠倒上爆漿蛋糕，用來拍Boomerang放上IG story 一流。
5. 聖誕整靚甲+美睫《初心美甲》
趁聖誕，一定要為自已打扮一下，美甲是其中一項最吸引的扮靚之選。而深圳其中一間主打環境及團購價的「初心美甲」，整間店以粉色系小清新風格為主，環境佈置和設計都十分適合女生打卡拍照。其中最推介的套餐有 RMB$298「美甲、美足、美睫3選2套餐」，可選單色光療甲及植睫毛服務，如要有聖誕美甲設計，可另外加錢畫花、貼石、閃粉等等裝飾，款式多選擇，效果相當不錯。
紅色是聖誕美甲主題，完全配合開心氣氛。
初心美甲（福田分店）
地址︰福田區金田路3037號金中環國際商務大廈主樓A810室（會展中心E出口）
營業時間︰星期一至日 10am-10pm
預約電話︰+86 0755 23915585（宜用微訊預約）
KKMALL分店
地址︰深圳市羅湖區蔡屋圍一街京基100E座1單元19C
預約電話︰+86 0755 2512 8897
單看賣相，這個「景泰藍」鍋盤已經是打卡之選，超有民族色彩。
6.少女大愛！宮延風蒙古羊肉鍋 《額爾敦傳統涮》
去深圳吃火鍋，不少人會選擇麻辣鍋、水煮魚等重口味鍋物，想轉口味的話，來自蒙古草園文化的「額爾敦傳統涮」是不錯選擇。店家大受女士歡迎，光是鍋爐就要加分，選用珍貴的景泰藍鍋爐，大走宮廷風，睇得又影得，加上一人一鍋，足令女士影相影到手軟。現場環境極盡民族風情，如大門旁擺有木馬裝飾品、酒吧旁設「馬鞍」座位，坐上去彷彿像在蒙古草原上奔馳，勁搞笑。
額爾敦傳統涮
地址：深圳清水河街道清水河一路博興大廈5樓
電話：+86 0755 22910068
營業時間：10am-10pm
深圳是Paul Smith世界巡迴展覽最後一站，有超過 2,000 件Paul Smith 展品。(圖：小紅書)
7.朝聖之地 「Hello, my name is Paul Smith」世界巡迴展覽
繼英國、比利時、日本、台灣、上海、北京之後，Paul Smith世界巡迴展覽「Hello, my name is Paul Smith」最後一站在12月降臨深圳。
深圳站展覽是世界巡迴展覽中佔地最大的一站，分13個展覽區域，展出超過2,000件作品。而Paul Smith開設的第一間店舖也重現展覽當中，還有Paul Smith佈滿書本、單車和環遊世界紀念品的辦公室。
Hello, My name is Paul Smith
展覽日期：即日至2019年4月15日（2月1日-2月10日閉館）
開放時間：11am-9pm（8:30pm 停止入場）
地點：中國華潤大廈藝術中心美術館（中國華潤大廈B1層）
門票：（平日）單人票 ¥ 90、雙人套票 ¥ 160；（周末）單人票 ¥ 120、雙人套票 ¥ 200
中心城分店位於深圳地鐵「會展中心」站，無論是福田或羅湖過關都十分方便。
8.任食馬糞海膽、鵝肝、刺身！《極上萬膳日本料理》
要吃日本放題，到深圳首選「極上萬膳日本料理」，此店在深圳有多間分店，裝潢走和式風格，分為榻榻米和沙發座。這店主打日式料理，生熟食物的種類非常多，超過30款，包括各式刺身、串燒、小食、甜品等。自助餐限時150分鐘，每次點菜時向店員下單，上菜速度合理，食物味道也不錯，有些菜式更相當有驚喜！
極上萬膳日本料理 （中心城店）
地址：福華一路中心城L1層中庭
電話：+86 0755 23236123
營業時間：星期一至日 11:30-3pm、5:30pm-11pm
全國首間自助旋轉的甜品店，有點像今年在東京開幕的甜品店影子，同樣走粉色少女主題風格。(圖：小紅書)
9.少女自助旋轉甜品店 《甜芯Tim Tim Cafe》
到深圳吃 Afternoon Tea最新好去處，全國首家自助旋轉甜品店「甜芯Tim Tim Cafe」是最新少女風網紅店，像旋轉壽司店般，一碟碟甜品放在旋轉帶上，轉到啱心水便可拎埋位慢慢品嚐。Cafe店面不大，但滿牆粉色充滿少女風，門口還有一個超大的甜甜圈裝飾，仲有粉色波波池，超適合拍照打卡。
甜芯Tim Tim Cafe
地址：深圳市南山區海岸城文心四路海岸城西座2樓（探魚對面）
營業時間：星期一至五 12:30pm-10:30pm、星期六及日 12:30pm-9:30pm
備註：用餐限時一小時
這處彩色青年公寓，成為了深圳最熱門的打卡位之一。
10.彩色打卡天台 水圍檸盟人才公寓
在深圳網路搜尋，一定不能忽略這個最火熱的網紅打卡點，就是位於福田區的「水圍檸盟人才公寓」。這個彩色天台，以七彩顏色刷滿整面墻、地板和樓梯，紅橙黃綠青藍紫十分亮麗，是打卡指數滿分的好去處。
深圳市福田區水圍村青年人才公寓
地址：福田水圍檸盟人才公寓163號樓
11.濃厚新年氣氛 《第5屆深圳歡樂燈會》
雖然是12月，但過完聖誕轉眼又到農曆新年，今年第5屆深圳歡樂燈會以可愛的生肖做彩燈主題「金豬鬧新春」，現場有小飛豬燈飾，還有火紅的剪紙燈籠掛飾，轉出新一年好運氣，順道迎接開心2019年！
2018深圳歡樂海岸燈會
展覽日期：即日至2019年2月20日
開放時間：5pm-10:30pm
地址：歡樂海岸·椰林沙灘 南山區白石路東8號
門票：¥50（1.2米以下高小童免費入場）
地鐵：地鐵9號線【深圳灣公園】E出口