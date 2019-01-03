澳門自助住宿篇：澳門少見精品設計酒店　美食、逛景方便到達！

這次澳門自由行，三個晚上的第一個晚上是房價最貴的周六，所以決定先安排住在房價比較便宜的澳門半島，然後我們有三個人，也希望是獨立三床的房型（非加床），最後就找到這家滿新的精品設計酒店「Hotel Caravel 卡爾酒店」。 文章/圖片：懶人食遊 Lazy Travelers

先簡單分享一下卡爾酒店交通資訊，卡爾酒店位在澳門半島，離地標大三巴牌坊約5-6分鐘步行距離（周邊環境文末補充），從機場到酒店，搭乘「MT4」巴士至十六浦站下車（車資澳幣6元），再步行1-2分鐘到酒店。

要回機場，到下車站牌斜對面的「柏港停車場」站牌，改搭乘26號巴士回機場（因為去回程的巴士路線不太一樣，所以要搭不同的巴士），同樣車資澳幣6元。

我們這趟澳門行雨神同行（而且是超大雨），所以去回程都直接搭計程車（編按：的士），雨天有點小塞車，跳表加上後車廂行李費，從卡爾酒店往返機場（路氹）都是剛好收澳幣110，給大家參考。（卡爾酒店櫃台就能幫忙叫車）

位在巷弄的卡爾酒店，低調外觀頗有幾分優雅英倫風。

第一天剛到時還不到下午三點的入住時段，可以先寄放行李，晚點再回來進房。

大廳很小巧，只有一些座椅，頗具品味的擺設加上淡淡精油香薰，尚未進房已讓人有些期待。

按圖查看更多大堂環境▼

來去進房吧，這次住106房，港澳的1樓其實就是我們的2樓（港澳的1樓通常會寫G樓），剛好就在餐廳旁邊，但另有一扇玻璃門檔格客房走廊跟餐廳，所以不用擔心會不會特別吵，印象中沒什麼被干擾到。卡爾酒店房型眾多，從「單人房」到「親子家庭房」都有，各房型細節請參考卡爾酒店官網

我們是選三人房型，但一位臨時取消沒辦法來，當初又是訂不能取消&更改的方案，只能將錯就錯兩人住三人房。

卡爾酒店三人房又分成兩種，一種是一大床+一小床，一種是三小床，房價一樣，想訂哪一種記得看清楚，我們訂的是三小床房型，週六價格台幣4,100（約1,038港元）附贈免費早餐。房間實景跟官網照片幾乎沒落差，佈置典雅、採光明亮，房間給人第一印象整潔舒適。但老實說19平方米的空間兩個人使用實在稱不上寬敞，只是剛剛好而已，如果真的是三大人+三大行李箱，可能就會有點小擁擠了。

按圖查看更多房間環境及設置介紹▼

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卡爾酒店只要入住就有免費早餐，早餐餐廳就在二樓，平常時段就是提供免費咖啡、茶包、並開放給房客使用的休息空間。反正免費早餐簡單吃一下，不會餓肚子就能出去跑行程，或者說卡爾酒店周邊吃的太多啦，像我們就直接去附近茶餐廳吃早餐，再回來喝個咖啡，這樣也OK。

按圖查看早餐介紹▼

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最後補充卡爾酒店周邊環境，周邊可說是美食環繞，尤其附近的十月初五街、果欄街都超多美食名店。

例如十月初五街上的老字號茶餐廳「南屏雅敘」，隔天早上就是來這裡吃早餐，厚蛋吐司超美味！

也推薦平價自助餐，五星酒店十六浦索菲特附設的海風餐廳，午餐只要台幣五百多（約一百多港元）。

想吃宵夜，晚上才開始賣的權記骨粥、勤記甜品是你的好選擇。（只是兩攤的結帳阿姨都好兇....）

想購物、買土產，往南屏雅敘再走過去幾間店面就有一家很大間的來來超市。

走到澳門地標景點，大三巴牌坊、或澳門唯一周末夜市「康公夜市」，也都只要5-6分鐘。

這次入住卡爾酒店算是相當滿意，除了是澳門少見的精品設計酒店之外，遇到的幾位櫃台都滿親切的，周邊吃美食、逛景點都方便，房價也很合理，想住澳門半島的話還滿推薦這家卡爾酒店的唷。

【本文獲「懶人食遊 Lazy Travelers」授權轉載】