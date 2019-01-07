【韓國首爾】吃地道美食必到廣藏市場！紫菜飯卷配芥末醬不容錯過

去韓國能做什麼呢??當然就是大啖美食啊!!秉持著這樣的信念我們前往了"廣藏市場"，且完全沒有事先做功課，所以到現場就是隨便開吃，可以搭乘地鐵到鍾路5街站8號出口或乙支路4街站4號出口走過去都非常的近，且也是熱門的觀光景點，所以很多間店家都有中文菜單，基本上只要帶著滿滿的期待與巨大的胃容量就可了!!

文：ice_duckj

廣藏市場官網: http://www.kwangjangmarket.co.kr/zh-hans/

跟我一起進入廣藏市場吧！

我們是從市場的東口進入市場的，一進去朋友就已預告說他要買果汁，所以他就買了一入口的攤販果汁，果汁攤的擺放法頗可愛，他把水果一杯杯的裝好，所以你用手指就可以點飲料了，若裝好的沒有想要的，也可以用手指指請她幫你配，包裝也用得挺可愛的，我基於覺得台灣水果比較優秀以及沒有特別想喝，所以就沒買。

再來往後走，當時非常想吃海苔飯捲，所以一進去後我們就一直在看攤販賣的飯捲，一直走走走，比較接近中間後出現一攤很多韓國大媽們在購買且有人坐在那吃的攤子，就坐下了(第12攤)，原本只打算叫飯捲，但由於中了魚板的毒，所以又再加點魚板，他家魚板跟其他家比較不同，他有問我們要不要湯，我們要湯，所以她就幫我們把魚板剪好，並且與湯泡在一起給我們吃，個人覺得他的魚板普，可是飯捲真的好吃得要命，要不是還想要吃看看別的東西，我超級想要大量打包帶走的，且有黃芥末可以沾，所以飯捲還會多一種嗆辣口感，非常推薦他的飯捲，且離開前大媽還很親切又關懷的問我們，好吃嗎?喜歡嗎?(飯捲₩2500、魚板₩1000，約台幣83+33=116元（約港幣30元）)

按圖看我最難忘的紫菜包飯吧！

+ 2

【本文獲「背包客棧」授權轉載，繼續閱讀原文：(韓國)讓人大吃特吃的廣藏市場】

ice_duckj 的其他好文

香港第一棟zaha hadid的建築，香港理工大學-創新樓

初遊韓國必訪景點-景福宮