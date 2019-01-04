【又係香港航空】照抄國泰Post　網民：港航冇錢做marketing？

香港航空屢傳財困，遲出糧、欠巨債謠言滿天飛！昨天港航又傳來負面消息，除了旅遊保險公司藍十字將港航從「航空公司倒閉」賠償項目中剔除外，昨天港航的Facebook更出現照抄國泰post，帖文一出即遭到網民熱議及恥笑，港航最終快速刪除帖文兼轉相。

圖片與國泰有90％相似

香港航空於昨日（3日）下午在Facebook上載一則乘務員簡介帖文，主要講述乘務員楊貫軒（Brian）同為香港棒球代表隊投手，藉此帶出港航支持香港人追夢，訊息相當正面！不過有眼利網民就發現，帖文圖片與國泰航空2017年的一則帖文有90％相似，隨即遭到網民恥笑，有網民狠批「港航係咪冇錢請人做marketing？」及質疑「個marketing係外判㗎！畀完錢就唔理」！

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大家又分唔分到邊一張出自國泰，邊一張出自港航？

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港航抄橋有前科？

香港航空在上載後3小時極速換相，而國泰於昨晚則重出舊post，重申支持一眾追夢者以及香港人撐原創，帖文一出隨即得到大量網民支持；相反港航昨晚轉相後，亦遭到網民追擊，認為抄相唔道歉要不得，但亦有網民表示港人下次只要搶到港航平機票便會忘記今次抄襲事件！此外，有網民更在討論區表示港航抄橋有前科，過去有影片及poster疑似抄襲RTHK及吉野家，相信今次事件令港航形象雪上加霜。

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有網民認為港航一則舊帖與吉野家的poster有幾分相似，唔知大家又點睇？（相片來源：連登討論區）