藍十字向商戶發電郵　1月7日起新客戶若遇港航倒閉　不賠特別津貼

香港航空財困風波愈演愈烈，更有旅遊保險公司將港航從「航空公司倒閉」賠償項目中剔除！ 《香港01》接獲消息指，大型旅遊保險公司藍十字向合作商戶發出電郵，稱1月7日凌晨開始發出的新保單，當中「航空公司倒閉」的津貼項目將不適用於香港航空客戶，直至另行通知。《香港01》正向藍十字及香港航空查詢。

藍十字向合作商戶發出電郵，指若香港航空倒閉，1月7日開始新簽訂的保單將不會獲賠特別津貼。

《香港01》收到消息，指藍十字今日（3日）向合作商戶發出電郵，指鑑於近日媒體的報道，由1月7日凌晨開始發出的新保單，當中的「特別津貼 － 航空公司倒閉」的保障項目將不適用於香港航空的客戶，直至另行通知；意指由1月7日起的藍十字新保單，有關客戶若遇到香港航空倒閉成為苦主，將不會獲藍十字賠償該項津貼。

藍十字又要求合作商戶（如旅行社、代理公司、銀行等等）將有關的消息發布，預料有關的商戶稍後將發布有關資訊。

據藍十字官方網頁的介紹，「特別津貼 － 航空公司倒閉」是指「如受保人已繳付機票費用，而該航空公司在旅程展開前宣布倒閉，可獲賠償因此而須購買替代交通票據的合理額外開支；」《香港01》已就事件向香港航空查詢，暫未獲回覆。

藍十字在官方網站解釋，特別津貼是指若航空公司在買機票後、旅行開始前倒閉，旅客可獲賠償；而在1月7日開始，乘搭香港航空的新客戶將不受保。（藍十字官方網頁）

保險業界料或造成骨牌效應

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，受條款約束，已簽訂的保單不會受到影響；而藍十字將1月7日起的新保單，他解釋每間公司都有不同的商業決定，藍十字或是在計算風險後得出有關決定。但他就直言因為藍十字是一間大型的旅遊保險公司，「好多大型旅行社都用佢（藍十字），」預料影響性頗大，「我作為（其他保險公司）管理層，見到咁嘅情況會唔會take（承擔）呢個risk（風險）呢？」或會造成保險業界的骨牌效應。