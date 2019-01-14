【古巴旅遊】體驗《男朋友》浪漫情節！跟宋慧喬朴寶劍漫遊哈瓦那

韓劇 "男朋友" 第一集前進古巴哈瓦那拍攝， 最重要的景點就是可以欣賞Malecon夕陽~Morro Cabaña

文：raulfu

Fortaleza de San Carlos de la Cabaña 聖卡洛斯城堡

男主角說欣賞Malecon夕陽要搭配Omara的歌會有200%的幸福...

Omara Portuondo 高齡88歲 曾經跟樂士浮生錄樂團來台灣表演過

這首歌聽起來真的濃濃的懷舊抒情風 回憶老情人 回憶那個吻~

《男朋友》劇照（raulfu提供）

Malecon濱海大道是一條蜿蜒於哈瓦那海岸線的防波堤，

從哈瓦那的舊城區一直延伸至新城區，約8公里長。

大西洋兇猛的海浪常常激起巨大的浪花

如果看到巨大浪花來襲要記得: "快逃阿"~

按圖了解古巴人日常生活！

故事背景設定男主角自己存錢到古巴背包旅行一個月，

遇見了來古巴開設飯店的CEO女主角，展開了浪漫的邂逅...

女主角欣賞現場的騷莎音樂Live Band，在男主角的邀請下開心地一起共舞Salsa~

另外推薦有一部電影Dirty Dancing - Havana Nights 也很好看

"熱舞十七 情迷哈瓦那" 講述革命前美國女孩跟古巴男孩的拉丁舞戀情~

按圖看其他古巴哈瓦那的景點介紹！

【本文獲「背包客棧」授權轉載，繼續閱讀原文：跟著韓劇男朋友一起漫遊哈瓦那】

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