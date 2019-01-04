【韓國滑雪】首爾近郊4大人氣滑雪場　鬼怪、藍海傳說取景地

說起冬天專屬的運動，第一個想起的絕對是滑雪，近年日韓成為了港人熱愛的滑雪勝地。韓國滑雪季約在11月至3月，以首爾來說，最熱門的滑雪渡假村大多位於雪量較多的江原道、京畿道兩地。這次幫大家整理了4大人氣滑雪渡假村，除了完善的滑雪場外，其他配套設施齊全，十分適合愛好滑雪的朋友。

這裏是韓劇《 藍海傳說 》的拍攝地，吸引了不少劇迷特意前來打卡。（圖片來源︰Vivaldi Park 官網）

01. 最近首爾市中心—大明維瓦爾第度假村

大明維瓦爾第度假村是近年韓國年輕人最喜歡的滑雪場之一，除了是韓劇《藍海傳說》的拍攝場地之外，離首爾也只需約90分鐘車程，交通方便，適合即日來回或兩天一夜的行程。滑雪場設有不同長度與傾斜度的滑雪道，12條滑道分為初、中、中高級、高級和最高級五種，滑雪者可循序漸進按自己的能力選擇；另有雪橇場、兒童區和夜間滑雪。住宿方面，度假村擁有韓國最大規模的住宿設施，就在滑雪場附近，往返方便。公寓式酒店提供逾2,500間房，房間大多為家庭房，非常適合一家大細出遊。村內還有旋轉木馬、保齡球館和超市等配套，休閒娛樂飲食都完全顧及到！

開放晚間時段是滑雪場的賣點之一。（圖片來源︰Vivaldi Park 官網）

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地址：江原道洪川郡西面寒峙谷街262 （강원도 홍천군 서면 한치골길 262） 電話：+82 (0)2 1588 4888 營業時間：10:30am-5pm，6:30pm-10:30pm 交通：於首爾市（新村、 光化門、綜合運動場站六號出口等）內乘搭接駁巴士，車程約1.5小時。 滑雪場套票：89,000韓圜（約623港元）已包括穿梭巴士及雪具租借 網址：www.vivaldipark.com

2018年南韓平昌冬季奧運其中一個競賽場地，難怪會成為亞洲最受歡迎的滑雪場之一！（圖片來源︰Yongpyong Resort官網）

02. 韓國「阿爾卑斯」—龍平度假村

由於大熱韓劇《鬼怪》及《冬季戀歌》等曾到此拍攝，龍平度假村滑雪場近年也成為劇迷朝聖地之一。除此之外，這裏更有韓國「阿爾卑斯」的美譽，不但曾經多次舉辦國際賽事，場內設施均達到國際級水平，得到國際滑雪聯盟認證，連雪道數量也是首屈一指呢！滑雪場佔地16,200,000平方米，共有14條登山吊椅以及28條滑雪道，單讓初學者使用的雪道已有10條，路線多變。場內還有大人小朋友都可使用的雪圈專用斜坡、冬季限定冰雕展和親子玩樂區等。渡假村內的設施多樣，包括卡啦OK、遊戲中心、保齡球場、運動中心、酒吧等，應有盡有。

童話般的冬日雪景吸引不少劇集來取景。（圖片來源︰Yongpyong Resort官網）

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地址：江原道平昌群大關嶺面奧林匹克路715 (강원도 평창군 대관령면 올림픽로 715 ) 電話︰ +82 (0)3 3335 5757 營業時間：8:30am-4:30pm，6:30pm-10pm 滑雪場一日券：76,000韓圜（約532港元）、雪具租借 33,000韓圜（約237港元） 交通：於首爾市（明洞、狎鷗亭現代百貨公司、綜合運動場站）內提供接駁巴士，車程約3小時。 網址：www.yongpyong.co.kr

位於韓國東部江原道的High 1 滑雪場具備從初級到國際級的滑雪設施，在韓國國內相當有名。（圖片來源︰High1官網）

03. 最為港人熟悉—High 1

2008 年開幕的 HIGH ONE 滑雪場是韓國前3大滑雪場之一，整個滑雪區由 3 條空中纜車相連，按照難易度分初、中、高級，十分適合一家大小前往玩樂。場內共18條滑雪道，擁有全韓國最長 4.2 公里初級滑道，讓初學者能更輕易上手。場內提供多個專業滑雪課程、裝備配套租借、兒童滑雪學校。另外還有雪橇場、Cool Rider、山頂旋轉餐廳等給不滑雪的朋友。滑雪場以生態保護聞名，從頂峰還能欣賞地藏山與太白山脈的美景，一看難忘。

High 1滑雪場內有先進的吊椅設施、Hands-free搜尋台、吊椅自動辨識機系統等，更方便滑雪愛好者使用。（圖片來源︰High1官網）

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地址︰ 江原道旌善郡古汗邑古汗裡山17 電話︰+82 (0)1588 7789 營業時間：8:30am-10pm 交通：於首爾市（清涼里站、古汗站、東首爾高速巴士客運站）內提供接駁巴士，車程約4小時。 網址：http://www.high1.com/chn/skiInfo/html.high1

Alpensia度假村佔地廣闊，設施多樣。（圖片來源︰Alpensia官網）

04. 冬奧主辦場地—Alpensia 度假村

Alpensia 滑雪度假村位處海拔700米的山脈之上，可飽覽大關嶺的美麗景色。除了美景吸引外，這裏還是2018年平昌奧運會的跳台指定場地。場內設有6條滑雪道，專門設計給初、中級者的滑雪者，適合一家人或初學者前往。作為冬奧的主辦場地，所有雪道也經過國際機構認證，品質有保證！度假村的設施齊全，酒店由連鎖集團 IHG 營運，服務配套有一定質素，房間每晚價錢約720港元起。村內設有海洋700水上樂園，滑雪之餘還可以玩水。

這裏的夜景十分漂亮，猶如置身童話故事中。（圖片來源︰Alpensia官網）

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