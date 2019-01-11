【台灣Cafe】望住田野壁畫歎美食！必試桃園南崁小店手作Fusion菜

提起桃園，除了桃園區與中壢區，還有個高度發展的南崁區，這裏鄰近交流道、豪宅林立，在這麼多大樓裏隱藏了一間精心手作的美食餐廳「PRIMO SOLE 陽果西餐廳」，是當地人推薦的私房早午餐選擇。

低調隱蔽的外觀一如店家的風格——沉穩雍容、不過度彰顯，所有的美食皆是精心手作，顯現店家的用心。這裏適合想家的朋友，因為所有的料理都是如此簡單純樸，就像是在家品嘗的簡單佳餚；這裏適合長期旅外的各國朋友，因為這裏能吃到來自各國地道的美食料理。

點擊圖片放大看清PRIMO SOLE 陽果西餐廳室內裝潢！

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PRIMO SOLE 陽果沉穩內斂的外觀，室內採取明亮的自然光設計，典雅的室內裝潢、藝術布景、挑高的設計營造出愜意自在的氛圍，讓來這裏的旅客都有像家的舒適感。為了讓客人吃得安心，這裏採開放式廚房。雖然如此，店內卻不會有過多的油煙味，讓人可以輕鬆舒適的用餐，而陽果對裝潢細節用心的堅持一樣延續到他們的料理。

陽果是一家烘培與烹調異國家常菜的餐廳，老闆娘過去因工作關係接觸到世界各地特色美食，退休後為了將這些美食記憶化為實體店面，因此成立了這間「PRIMO SOLE 陽果」。取自意大利文「il PRIMO SOLE e mio」，每個人都各自擁有第一道曙光，這是一種小確幸的幸福感，也是老闆娘想借手作料理傳遞給大家的小確幸。

按圖看PRIMO SOLE 陽果各式拿手手作Pizza、蛋糕▼

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2015年底初營業時僅提供自己烘焙的麵包作成的Panini三文治、甜點與熱湯，隨着客人的要求，逐漸增加了意粉、扒餐、早午餐、漢堡、Pizza、燉飯與甜點。雖然提供的餐點樣式增加了許多，但是PRIMO SOLE 陽果只對外採購各地食材原料，而剩下的食材皆堅持使用自己烘焙店內的麵包、餅皮與甜點，所有上桌的佳餚皆是百分百精心手作，不像其他西式餐廳，PRIMO SOLE 陽果所作的料理不是拘束，而是像作給家人吃的，簡單純粹。

值得一提的是，櫃檯上方的黑板除了書寫店家資訊、新品介紹外，還會將手作的各式麵包類食材寫上，為了讓食客能更加安心食用。一樓空間不大，但是小巧精緻讓人有置身異國的愉悅感；相比之下，地下一樓的空間更為寬敞，適合邀約朋友聚餐，牆上則投影休閒旅遊頻道，所以即便一個人來用餐也不會顯得拘束、孤單。更貼心的是，這裏提供插座，用餐亦不限時，成為許多食客返轉頭幫襯的原因之一。

路易斯安那卡津黑魚 （NT$365/套餐 NT$635，約港幣93元/162元）

路易斯安那卡津黑魚（PRIMO SOLE 陽果 Facebook）

來自美國南方沿海的風味，這是老闆娘之前去美國出差時吃到的美味，故而收錄至陽果的菜單裏。運用特製香料讓口感細緻的魚肉增添異國的風味，配以經典的美式包心菜絲沙律，清脆爽口，適合在悶熱的天氣裏來上一份。

招牌煙燻豬髀、陽果豬肋排、白酒芥末​燉牛脷、仲有…按圖看PRIMO SOLE陽果各式Fusion美食▼

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PRIMO SOLE 陽果 地址：桃園市蘆竹區南華一街37號（中悅國寶社區右邊巷內） 營業時間：10：00－21：00 （周一公休） 電話：03－2225212

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【本文獲「ReadyGo」授權轉載。】

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