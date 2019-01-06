【台灣基隆港一日遊】潮踩鐵路輕軌車　睇盡四大沿海日與夜靚景！

在台灣想要看海，大多數的人想到的可能是花東沿海。但其實不用跑遠，在北海岸的基隆就能看見療癒的大海，來到2019新一年，替自己安排一趟忘憂的基隆輕旅行，讓大海帶走一整年的哀愁吧！

基隆港一直是台灣的重要港口，近年來政府積極轉型發展漁業觀光，周邊的地景文創藝術也逐漸蓬勃，因此來到基隆除了可以看見絕美的風景、拍出人人稱羨的網美照外，同時也可以見證這裏港灣與人文歷史的交疊，是個挺不錯的旅行選擇！

絕美的基隆港夜景（台灣交通部觀光局）

1. 深澳鐵道自行車

深澳電廠決定不興建，擁有北台灣最美稱號的深澳支線鐵路也再度復駛，繼海科館站和八斗子車站重啟後，趕在2018年底深澳鐵道腳踏車也搶先試營運，於即日起至2019 年 1 月 17 日 的周五、六、日開放民眾免費體驗搭乘，以後再也不用去韓國就可以體驗到美景環繞的自行車體驗。

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深澳鐵道腳踏車全長約 1.2km，由八斗子車站出發，途中不僅可以欣賞壯闊的山海景色，還有可愛的彩繪村、星空感光影隧道，絕對狂食相機Memory！而且河豚造型的腳踏車真的超可愛！如果想趁着連假先一步搭乘，每天上午 9:00就要記得先上官網預定。

2. 潮境公園

騎完腳踏車後，可以到海科館參觀海洋文化與展示，接着再到附近不遠的潮境公園走走。在那裏有許多裝置藝術，傳說中有如哈利波特的大掃把就在這裏。從潮境公園遠望，就是一片汪洋無邊的大海，天氣好的話還能看見基隆嶼！帶上一張野餐墊、風箏和食物，就可以待在這裏享受悠閒的半天，因此非常適合親子一同前往。

3. 和平島公園

接着繼續往西，前往去年8月才重新開幕的和平島公園，只需台幣80元（約港幣20元）門票就可以進入園區欣賞奇特的海蝕景觀，一旁除了有美麗的人工沙灘和磨石仔溜滑梯供小朋友玩樂外，更特別的是「藍海水池」，是戶外的無邊際海水泳池，一邊戲水，魚兒還會從身邊經過，內外兩側深淺不同，適合大小朋友依據自身需求選擇。此外，水位高度也會受到潮汐漲退影響，有時風浪太大便會暫時開放。

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2018年12月，和平島公園還陸續開放了餐飲服務，除了有由雷達站改建的咖啡廳外，也有異國美食餐廳，讓大家在玩樂之餘，也能一邊眺望美景，一邊滿足口腹之慾，飽餐一頓。

4. 正濱漁港

如果去完和平島公園後還有時間，可以到距離不遠的正濱漁港散散步，享受夕陽餘暉的美景。這裏的外牆重新粉飾後一夕之間爆紅，成了大眾爭相打卡的彩虹村，夢幻景色媲美台版威尼斯，不論是在白天還是傍晚都別有一番風情。

雖然正濱漁港看起來已沒落，但這裏卻曾是北台灣第一個現代化漁港。為了讓大家更了解這塊土地的人文歷史，這裏有一群人正在努力想用更多有趣的形式，讓藝術滲透這裏以及人們的生活之中，因此在這裏也會不定時會舉辦共創工作坊和藝術節，喜歡藝文活動和想知道更多有關這片土地的朋友，出發前可以留意當地文創星濱山正濱港町藝術共創的Facebook，看看最近舉辦的活動。

5. 廟口夜市與不可不吃的「吉古拉」

最後既然都已經來到基隆了，那可千萬不要錯過只有這裏才可以吃到的道地小吃「吉古拉」，以及遠近馳名的廟口夜市！「吉古拉」其實就是「獅子狗」的意思，這裏的「吉古拉」卻並非由一般機器製成，是由老師傅用魚漿一根根手工抹上，薄身而有口感，還以木炭香現作現烤，在漁港邊遠遠就可以聞到濃濃的鮮味，每到假日可說是超搶手，慢到可就賣完囉！

比起以前想到基隆就只想到廟口夜市，小編認為基隆現在多了規劃，不僅景點各個都很吸引人，交通也變得便利許多，即使沒有駕車，仍然可以造訪多個地方。對於由台北前往的朋友來說，更是非常方便，不用過夜或是簡單花個周末假期，來個兩天一夜輕旅行都很慢活。

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】