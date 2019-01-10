【泰國清邁】巨型樹屋Cafe IG打卡必去！坐騰空懸崖邊座位睇靚景

身處清邁的樹林裏感受無比清爽的芬多精，體驗難得的樹屋咖啡可說是去清邁一定要體驗的行程！這間深受海外遊客歡迎的樹屋咖啡廳（The Giant Treehouse），不只建造在森林裏，還是將咖啡廳打造成樹屋的模樣，無敵景觀成為清邁的打卡熱點。

樹屋咖啡廳（The Giant Treehouse）不只建造在森林裏，將咖啡廳打造成樹屋的模樣，擁有無敵景觀是清邁的打卡熱點。（The Giant Chiangmai Thailand Facebook）

樹屋就建立在一個相當古老的大樹上，伸展的巨型枝幹支撐着數百人，遊客可以從上往下俯瞰整座森林，如果體驗了高空的刺激，可千萬不要錯過騰空在懸崖邊的座位，但如果你膽子不大，The Giant Treehouse也有較安全保守的座位，不管在哪裏都能看到絕佳的景觀。

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在The Giant Treehouse有餐點也有咖啡飲品，平均消費100-200泰銖（約24-50元港幣）不等，價格平易近人，餐點相對來說比較普通，但這裏強調景觀和放鬆的氛圍，能在罕見大樹下飲用一杯咖啡，欣賞這無敵景致對很多遊客來說仍是相當值得。

除了咖啡廳，這裏同時還有經營住宿，對於這樣的美景念念不忘的人可以選擇下榻在樹屋民宿，總共有5間房，2間普通房（1晚3500銖，即約860元港幣）及3間豪華房（1晚5000 銖，即約1230元港幣），費用包含晚餐及早餐。

樹屋民宿最適合對於美景念念不忘的遊客們。（The Giant Chiangmai Thailand Facebook）

不過欣賞美景前可能要辛苦一點！The Giant Treehouse位置有點偏遠，距離清邁市區搭車需要一小時半，靠近湄安縣的湄康蓬（Mae Kam Pong），這裏是相當原始的聚落，可以說是清邁的秘境，遊客並不多見，仍可以感受到純樸的生活氣息。

The Giant Treehouse近湄安縣的湄康蓬（Mae Kam Pong），可稱得上為清邁的秘境。（The Giant Chiangmai Thailand Facebook）

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