【泰國退稅】超方便！曼谷開放三間7-11辦理退稅　手續步驟全攻略

香港人、台灣人出國都很喜歡血拼，除了在當地購買價格通常比較划算外，買到一定金額的商品還可以退稅，加加減減後，省下的錢可以買更多！ 而泰國為香港人最愛旅遊的國家之一，為了因應11月到2月份旅遊旺季所帶來的觀光購物潮，政府在曼谷市中心的三家7-11增設外國遊客購物退稅臨時服務處（目前開放至2019年03月31日），增加外國旅客在泰國退稅的方便性！就讓小編來帶領大家了解一下要如何在泰國7-11退稅吧！
文：Aimée.H（Tripresso旅遊咖編輯群）
誰可以退稅？
1. 非泰籍之外國旅客
2. 非航空公司職員
3. 在泰國停留時間不超過180天
4. 商品須於購買後60天內攜離出境
因應11月到2月份旅遊旺季所帶來的觀光購物潮，政府在曼谷市中心的三家7-11增設外國遊客購物退稅臨時服務處。（Gettyimages／視覺中國）
泰國退稅條件
1. 商品購於貼有「VAT Refund for Tourists」標誌之商店
2. 同一天在同一家商店消費2,000泰銖（含增值稅）
3. 消費當天，需出示護照並向店家要求退稅以取得退稅申請表（P.P.10）及稅務相關收據
4. 在購物當天，遊客必須出示護照，並要求店家向遊客簽發退稅申請表（P.P. 10）和稅務發票原件
5. 攜帶護照與退稅相關文件到退稅地點申請退稅
泰國有多種退稅方式（Gettyimages／視覺中國）
泰國退稅方式
退稅金額不超過3萬泰銖：
1. 泰銖現金
2. 銀行匯票：可選擇美元、歐元、英鎊、日圓
3. 信用卡轉帳：VISA、JCB、MASTERCARD
退稅金額超過3萬泰銖：
1. 銀行匯票：可選擇美元、歐元、英鎊、日圓
2. 信用卡轉帳：VISA、JCB、MASTERCARD
該在哪間7-11申請退稅？
目前僅有三家7-11據點試辦退稅服務，分別為
1. 877號分支（市中心暹羅一帶Lido Cinema旁門市，Siam Square One附近）
2. 14542號分支（拉馬九路Bangkod Night Bazaar分店，曼谷大學附近）
3. 14046號分支（唐人街帕東島Phadung Dao分店）
退稅步驟是什麼？點擊圖片放大看清▼▼▼
曼谷購物天堂
除了上述說的三間7-11可以進行退稅手續外，作為曼谷購物天堂的五大shopping mall也有提供退稅服務！
#1 暹羅百麗宮（Siam Paragon）
暹羅百麗宮可以說是泰國最fancy的百貨之一，這裏的空間開放廣闊，佔地50萬平方公尺、擁有九層樓、約250間店；除了有各式名牌（LV、Hermès等）、美食街、電影院外，這裏還有販售超跑，特意設計了一整層的空間做超跑的展示與販賣，很值得大家來大開眼界！
營業時間：10 :00AM至 10 :00PM
退稅處：GF/遊客休息室
地址：No. 991, Siam Paragon.Rama 1 Road, Pathumwan.Bangkok 10330
交通：搭乘BTS到SIAM暹羅站，即有天橋通往商場二樓
Siam Paragon（網上圖片）
#2 ZEN百貨尚泰世界購物中心（Central World）
佔地8000平方公尺、擁有曼谷最大的戶外場地，尚泰世界購物中心一直以來都是曼谷節慶活動的主要場地，舉凡聖誕、跨年、潑水節等等，都會在這裏舉辦慶祝活動。
營業時間：10 :00AM至10 :00PM
退稅處：6F/顧客服務台
地址：999/9 Rama I Rd, Khwaeng Pathum Wan, Khet Pathum Wan, Krung Thep Maha Nakhon 10330
交通：搭乘BTS到CHIT LOM奇隆站，即有天橋進入百貨
點擊圖片放大，了解提供退稅服務的其餘三大商場▼▼▼
泰國因為物價關係，本來就已經是購物天堂了；現在泰國政府在曼谷市區新設了那麼多退稅地點，讓退稅更容易更快速，讓人真的很想馬上飛過去大肆血拼一番呢！趕快將這篇退稅攻略存到我的最愛，在曼谷血拼的時候就不用為退稅煩惱啦！
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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於「【2019新稅制】泰國退稅更簡單！曼谷開放3間7-11辦理退稅服務」。】