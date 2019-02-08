【北海道櫻花】買唔切三、四月機票？七大賞櫻名所五月開花等埋你

錯過了3、4月的日本的黃金賞櫻期的機票嗎？沒關係！北海道就是為了排不開時間的你，櫻花特別遲開，開在4、5月，今天小編整理「七大北海道賞櫻必去名所」特輯，從賞花交通、最佳賞櫻期通通都有，讓你可以輕鬆賞遍北海道的櫻花，感受櫻花紛飛，春天的美好。就讓我們一起來看看吧！

松前公園（Gettyimages／視覺中國）

松前公園

最佳賞櫻期間：4月底～5月中

說起北海道賞櫻，不能錯過的就是松前城！相信只要一搜，北海道賞櫻松前公園一定會馬上冒出來，春天賞櫻打卡一定也都會有他的蹤影，而且也被選入了日本賞櫻百大名所的行列中。園區內有200多種不同的櫻花，數量共有一萬棵之多，其中最特別的是樹齡有300多年，樹高為18公尺的「血脈櫻」，她準備了一整年，就為了在春天綻放她最美的姿態給你看，這次櫻花季，也帶著自己的親朋好友一起來欣賞這個美景吧！

＊小提醒：松前公園在櫻花季時會有夜櫻花點燈活動，時間大約會到晚上21:00，大家可別錯過啦！

交通：JR木古内站搭「函館巴士 松前行」，在「松城」站下車。 官方網站：北海道松前藩観光奉行

五稜郭公園

最佳賞櫻期間：4月底～5月中

這個像星星一般形狀的就是五稜郭公園的標誌，五稜郭公園曾經是箱館戰爭的戰場，雖然有著悲傷的歷史，但在1600棵櫻花樹的點綴下，已經變成了療癒人的賞櫻勝地，晚上也有夜櫻點燈的活動通常都舉辦在晚上7點到9點左右，建議可以傍晚的時候來，可以看見五稜郭公園早上、夕陽點綴以及夜櫻亮起的不同面貌。

小提醒：是不是很好奇五稜郭公園這個俯瞰圖該如何拍攝呢？有更多時間可以上五稜郭觀景台，就可以看到這樣的風景囉！ 交通：JR函館站搭乘市電（湯之川方向），「五稜郭公園前」站下車。

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新日高町二十間道路櫻並木（新日高町官方網站）

新日高町二十間道路櫻並木

最佳賞櫻期：4月底～5月初

新日高町二十間道路的櫻花隧道可是遠近馳名的！日本當地人以及國外旅客都好喜歡～，二十間道路可是擁有了日本百選、日本賞櫻百大名所、北海道遺產的美名，在這長約7公里的道路上，3000棵櫻花齊花盛開，百花爭豔，一眼望過去只有滿滿的櫻花，這樣的場景只有在二十間道路可以看得到，千萬別錯過啦！另外，不只這7公里的道路，從這裡延伸出去還有專門給行人走的櫻花隧道，就是要殺光你所有的相機底片，讓你捨不得離開。

＊小提醒： ．每年5月初會有靜念櫻花季舉辦，想要體驗日本的櫻花季，記得可以選擇此時前往。 ．這裡沒有夜櫻，建議大家早上前往較佳。

交通：JR靜內站搭乘「農屋行」巴士，在「櫻丘小學校前」下車 官網：新日高町官網

北海道廳舊本廳舍（札幌觀光協會）

北海道廳舊本廳舍

最佳賞櫻期間：5月初～5月中

北海道舊本廳是北海道的地標之一，在1888年以美式新巴洛克風格、紅磚建造而成，當時是北海道政府使用，現在已經開放給民眾參觀，讓民眾在這裡尋訪北海道的歷史。四季來到這裡都可以看到不一樣的景觀，春天櫻花、夏天綠意盎然、秋天楓紅、冬天白雪皚皚。小編個人最喜歡春天啦，看這兩個不同紅色調融合的樣子，畫面真的好美，走在裡面拍照怎麼拍都像是電影海報一樣。

小提醒：如果想要進入館內參訪，了解北海道歷史的話，要注意一下館內營業時間是「8:45～18:00」。 交通：地鐵「大通」站、「札幌」站，步行約8-10分鐘

圓山公園 X 北海道神宮

最佳賞花期：5月初～5月中

圓山公園是北海道札幌珍貴的原始森林，位於札幌市區，如果只是想來北海道觀光，不想跑到太郊區去賞櫻的話，就可以選擇來圓山公園哦！圓山公園除了是賞櫻勝地，還有一片綠意盎然的森林，可以看到充滿歷史、高大的杉樹、連香樹，以及在森林裡奔跑的小動物們，可說是感受春天的最佳首選！

北海道神宮也在圓山公園裡，一路向上走就能看見，北海道神宮、圓山公園裡共有1000多棵櫻花，當他們一起綻放，以及陣陣微風吹來，變成櫻花雪，和神宮融合在一起，那景象真的美的不敢看！

交通：地鐵東西線圓山公園站 2號出口，步行5分鐘

小樽手宮公園（北海道観光振興機構）

小樽手宮公園

最佳賞櫻期：5月初～5月中

我們平常看到的櫻花，幾乎都聚集在山上或者陸地，很少可以有這種海景與櫻花並存的場面，來到北海道小樽你就可以完成這個幻想啦！坐在公園賞櫻野餐，同時也可以看海，聽海浪拍打的聲音，是不是覺得很浪漫～，帶小孩來也很棒，這一大片綠化的公園，正適合讓小孩在這邊跑跑跳跳。春天的時候，可是日本小樽居民也很愛來休憩娛樂的地方，想要更深入北海道的生活，不妨把賞櫻行程安排在這。

交通：JR小樽站，搭乘中央巴士3、33路線公車，手宮站下車。 官網：小樽手宮公園

清隆寺（根室市觀光協會）

清隆寺

最佳賞櫻期：5月底～6月初

最後要跟大家介紹的是日本國內櫻花最晚盛開的地方，古色古香的建築與櫻花相交融，被譽為日本東邊最美的櫻花點，日本櫻花之旅的終點。北海道根室市的清隆寺，在這裡你可以看到最大的千島櫻！可是有150歲之高齡，但他不高大約只有2-3公尺，因此更有讓人沈浸在櫻花花海的感覺。千島櫻的特色是一開始開花是粉色的花到後期慢慢轉白，以及他獨特的香味，吸引了許多遊客前來一探他的真面目，如果好奇櫻花香的朋友不妨來這裡看看！

交通：JR根室本線根室站，步行10分鐘

同場加映：花期預測

日本官方大約會在1月開始公佈櫻花花期，到時候大家就可以上網到日本官方weatehr map查看，開始安排自己的春季假期囉，依照往年資料來看，位於日本最北的北海道，櫻花開得比較晚大概從4月下旬一直到5月中都會是櫻花的花期，今年要好好把握，別再錯過啦！

日本官方大約會在1月開始公佈櫻花花期，到時候大家就可以上網到日本官方weatehr map查看，開始安排自己的春季假期囉（Weather Map）

以上就是北海道賞櫻精選七大名所特輯，告訴你北海道七大必去的賞櫻名所，3、4月沒趕上櫻花季，沒關係北海道５月還有得看，不要再找藉口，這次一起賞櫻去，讓我們一起來感受北海道的魅力吧！最後小編在提醒一下，看櫻花時只動眼不動手，要我們一起攜手維護，才能讓這些美麗的櫻花一直陪在我們身邊，對不對啊？

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於「北海道景點｜北海道賞櫻名所、交通、最佳賞櫻期整理，5月賞櫻也不晚！​」。】