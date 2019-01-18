【美國旅遊】精選Key West四個景點　打卡必去美國公路起點Mile 0

聖誕 in Key West 愛上Key West .... 這裡只放屬於我們的回憶，而照片最能訴說一切，因為它是最真實的紀錄，有時候覺得照片或許更能表達我的心境，看完這些照片，希望你也會喜歡這裡-Key West 當青春變成舊照片，當舊照片變成回憶，還好有你，陪我一起，用時間將萬物煮雨。你永遠都是，我的主語。—— 郭敬明《小時代電影全記錄》

文：養樂多多

這裡很多「雞」。（養樂多多攝）

走在Key West的街上，你會發現這裡有個特殊的景象，那就是「雞」無所不在。舉凡自拍、馬路上、店家布置、公共廁所外面、小店旁邊都可以看到雞的影子，這或許與古巴將「雞」視為高貴身分的象徵有關。

這是大海鷗嗎？（養樂多多攝）

Key West周圍的海水清澈從這裡有許多巨大的海鷗就可以知道，這些巨無霸海鷗時不時的會站在海邊的欄杆上，睜著好視力的大眼睛往海裡面瞧，一但鎖定美味的目標，便會俯衝進海裡飽餐一頓。

哪裡可以看到這些大海鷗呢？建議來到這條位於海邊的道路上

公路起點 Mile 0（養樂多多攝）

每次行走在諾大的美國公路上，有沒有想過這些公路的起點在哪裡呢？由於Key West是美國的最南端，因此公路建設便從Key West開始，所以這裡也有著公路起點Mile 0，設想美國之大，難得有機會來拜訪下這Mile 0的公路起點也是件很特別的事吧！

Key West Lighthouse（養樂多多攝）

每次到了有燈塔的地方，大家都會一窩蜂的往燈塔上面衝去，但卻忘了從另一個角度去看它。偶爾從不一樣的角度窺看燈塔，似乎也是個不錯的選擇(還省了門票錢喔！)。

Southernmost Point of the Continental US（養樂多多攝）

美國國土面積9,834,000平方公里是台灣的371倍，在這麼巨大的土地上，唯一國土面積最南端就是這裡了，從這裡到古巴據說只有90英里，早期美國政府(1995~2017)更頒布了「乾溼腳政策」，簡單來說就是只要古巴人能從古巴游泳到美國，那麼就可以合法獲得美國居留權。而近幾年更有一位高齡64歲的泳將黛安娜‧娜亞德花了53小時泳渡古巴和美國佛州之間的海峽(170公里)。所以這最南點真的是滿特別的。

【本文獲「背包客棧」授權轉載，繼續閱讀原文：【美國-邁阿密】我最愛的10個旅行點 in 基韋斯特(Key West)】

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