【美國住宿】全球首間社運酒店！逸東華盛頓插旗　與侵侵打對台

香港人不會陌生的逸東酒店，在今年年中於美國華盛頓插旗，Eaton Washington DC（下稱Eaton DC）開幕不久便被封為全球首間「社運酒店」，外媒Bloomberg及彭博更形容為「反特朗普酒店（Anti- trump hotel）」！今次有幸下榻這間備受爭議的酒店，「反侵侵」之說倒有喧賓奪主之嫌，更蓋過酒店理念—開放空間予人反思及交流的目的，這種胸襟比一味「反侵侵」來得更有意義。 鳴謝：國泰航空

與香港逸東一樣，Eaton DC同樣關注種族、人權及性別議題，讓各國旅客能夠多了解社區文化歷史。（攝影：莫韻澄）

香港地，就連高官開口埋口都會去政治化，一間商業酒店竟然主動接觸政治議題，還要冒著被民粹主議者攻擊的風險，絕對是勇氣可嘉！如此膽大全拜逸東酒店總裁羅寶璘所賜，熱衷社運的她於14年應父親邀請重塑品牌，銳意將逸東與當地社區扣連，提升社會及環境議題關注度，務求令旅客擴闊視野，用不同角度認識社區。

酒店設計大玩懷舊風，在餐廳吃早餐，時間仿佛靜止一樣，好悠閒。（攝影：莫韻澄）

高舉「反侵侵」旗幟？

Eaton DC之所以被美國多份報章評為「反特朗普酒店（Anti- trump hotel）」，源於大堂擺放的電視裝置，一共14台電視機正在播放特朗普總統選舉片段，重溫特朗普勝出時光，目的是讓公眾反思特朗普當選的原因，加上酒店重視種族、人權及性別議題，經常邀請民間團體主持講座，都令大家聯想到「反侵侵」，此外，酒店距離特朗普名下五星酒店僅數個街口，隨即被傳媒塑造成打對台姿態。

Eaton DC之所以被美國多份報章評為「反特朗普酒店（Anti- trump hotel）」主要與大堂的電視裝置有關。（攝影：莫韻澄）

為社會帶來改變

對於酒店與「反侵侵」劃上等號，公關表示非常頭痕，皆因傳媒只停留在「反侵侵」印象！「反侵侵」與「社運酒店」，後者可能更合適！酒店同樣關注種族階級議題，皆因華盛頓是非裔美國人聚居地，相關歷史書藉、畫作在大堂、走廊及房間均隨處可見。大堂酒吧更有一幅令人印象難忘的壁畫，以首位入讀白人公立學校的非裔美國女孩Ruby Bridges為主角，紀念打破膚色種族隔離的重要歷史時刻。

為社會及環境帶來改變是酒店的中心思想，酒店特設共用工作空間、迷你影院，讓不同民間團體舉行講座及舉行放映會，目的是提供一個開放平台進行文化交流，不論是知識分子抑或普羅大眾都能透過討論擴闊視野，提供對話的可能性。

酒店不同角落都會遍佈文化符號，大堂酒吧便是好例子。（攝影：莫韻澄）

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親民房價住設計酒店

作為精品酒店，酒店房間亦出位過人。房間以6、70年代巴黎酒吧為設計特色，60年代正值火紅年代，法國五月風暴影響全球學運，而房間以60年的巴黎代作為設計意念亦非常貼題。霓虹燈擺設、帶波希米亞風格的地毯、加上黑格唱片機及精選黑膠碟，都令人意目一新。房間就連小食吧都有驚喜，每款小食均來自有機及公平貿易產品如Navitas的能量bar及果仁等，非常有心。價錢方面絕不離地，房價每晚只需＄1,099起，對比其他美國酒店更是出奇地平！

房間以60年的巴黎代作為設計意念，極具型格。（攝影：莫韻澄）

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Eaton Washington DC 地址：1201 K St NW, Washington, DC 網址：www.eatonworkshop.com