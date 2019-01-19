【京都自由行】五間和服店推介！與眾不同體驗下武士、舞妓造型

來到古色古香的京都，怎麼可以不體驗一下日本和服文化？不管是閨蜜小旅行、家庭旅遊，還是甜蜜約會，都很適合一起穿着美美的和服在街道上散步。但是京都和服租借店家這麼多，到底該怎麼選？哪家的和服款式最多、質感最精緻、價錢最實惠CP值最高？各種選項把你搞得眼花撩亂了吧，今天就幫你整理出京都五大和服出租店家，幫你比較不同店家的特色、套餐優惠、交通資訊，讓你一次選出最符合需求的和服體驗店家！

京都和服店家大比拼

為了大家更一目了然，編輯也製作了和服店家比較的表格，大家可以參考一下！

各京都和服店家比較（KKday 提供）

一、四季櫻花

四季櫻花店內環境寬敞明亮，亦設限制預約人數，讓客人可以享受一流的服務體驗。店員也提供中文服務，各位朋友不需要擔心溝通障礙。另外，編輯覺得最好的一點是店裏提供置物櫃，可以安心放置貴重物品！因此，非常重視隨身物品安全的朋友，四季櫻花會是不錯的選擇。

四季櫻花的和服和浴衣款式都很新穎，而且花色選擇也非常多！由於四季櫻花離八阪神社、清水寺等著名景點皆很近，因此換完和服就可以輕鬆抵達，編輯可是非常清楚穿着和服步行的緊繃感啊～

▶【四季本店】（レンタル着物四季さくら） 地址：京都府京都市東山区高台寺南門桝屋町351-16 交通：從JR京都站搭乘206號巴士或從阪急河原町站、京阪祗園四條站搭乘207號巴士至「清水道」站，再步行約5分鐘 營業時間：9:00 – 18:00

二、和香菜和服

和香菜和上一家四季櫻花一樣位在距離衹園、清水寺、八坂神社等景點相當近的地方，非常方便。一樓為茶屋二樓才是和服店的和香菜，雖然空間沒有很大，卻有種溫馨感。店員不會中文，但簡單的英文溝通也是沒有問題的～

和香菜的和服款式雖然沒有到很多，但全部都是日本製的，非常精緻！除了有提供髮型設計以外，也有提供全套的彩妝服務（需另加錢），不會化妝的朋友們就讓我們交給專業的來吧！

▶ 【和香菜和服】 地址：京都市東山区下河原通八坂鳥居前下る下河原町476-2 交通：京阪祗園四條站步行約12分鐘或搭乘206、207號巴士至「東山安井」站步行約3分鐘 營業時間：9:00 – 19:00

三、櫻京和服

櫻京和服也是近幾年在京都崛起的優良和服店家！因為老闆是中國人的關係，所以服務人員幾乎都會講中文，不用擔心語言的問題。不僅和服樣式多布料質感也非常棒！還有編輯覺得非常驚人的一點就是它的「髮型設計沒有設限」，店內有提供範本，但你也可以找圖給他看，髮型師還會依照你的臉形幫你調整，是在其他和服店很難遇到的！

近年來大家也很喜歡穿的振袖在櫻京和服內也有許多選擇！

▶​ 【京都總店（烏丸五條）】 地址：京都市下京區醍醐釘290番烏丸五條ビル2F 交通：地鐵五條站2號出口旁 營業時間：9:00 – 19:00

四、夢館

夢館離清水寺周遭的景點有點距離，但離地鐵站五條站很近，因此交通也不會很不方便。夢館以多元的選擇為主要特色，在和服款式方面，除了基本的和服和浴衣，近年來大人氣的袴和振袖的體驗服務也規劃得非常詳細。

夢館另一大特色在於他們的拍攝服務，它們有很多專業的攝影師，台灣、日本籍的都有，預約前可以先上官網看每個攝影師的作品再指定。另外，想要嘗試武士、舞妓、日本公主王子的變身體驗，這裏都有提供服務，嚮往日本傳統婚禮的朋友們，也有花嫁拍攝的服務可以選擇，為自己留下最特別的回憶！

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▶ 【夢館】 地址：京都市下京区万寿寺町128 交通：地鐵五條站步行約2分鐘或搭乘5、26、101號巴士至烏丸五條站步行約5分鐘 營業時間：10:00 – 19:30

五、VASARA

最後一間編輯想介紹的和服店VASARA，它是發源於東京的日本和服人氣連鎖品牌，除了關東地區外，在京都也有4間店面唷！

編輯覺得VASARA最棒的地方在於和服的種類和款式都非常豐富，像是袴、成人式穿的和服等都可以租得到，而且可以先上官網瀏覽所有款式！

▶【京都祇園店】 地址：京都市東山区林下町441 交通：地鐵祇園四條站步行約5分鐘 營業時間：9:00 – 18:00

看完五大京都和服出租店介紹，是不是想趕快飛到京都體驗呢！

【本文獲「KKday」授權轉載。】

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