2019京都賞櫻全攻略：嵐山、清水寺以外的NO.1秘境　和服體驗推薦

每年三月開跑的櫻花季，說到要去 京都賞櫻 大家一定都不陌生，清明連假，訂好機票，三小時的飛機，就可以讓自己沈浮於粉色的浪花之中，但這樣真的就夠了嗎？上班族的時間寶貴，如何把櫻花「看好看滿」也是一門學問。該什麼時候去看、在哪裡看、怎麼看？這篇旅遊咖小編整理的京都賞櫻之旅攻略，讓新手也能完全上手！

最佳賞櫻景點、秘境​

京都賞櫻地點多得數不清也列不完，不論是白天賞櫻的打卡聖地，還是夜晚浪漫的櫻花沐浴，又或是想漫步在人少清閒的櫻花街道上，一天24小時都有不一樣的風景。如何把賞櫻地圖和行程安排得淋漓盡致，以下六個景點大力推薦！

嵐山（Gettyimages／視覺中國）

嵐山｜日本百大櫻花名勝

每到櫻花季節，嵐山便會被整片漫山片野的櫻花樹覆蓋，想體驗京都最美的風光，嵐山絕對是大家心中的首選。除了古色古香的河岸步道，不少寺廟神社也是超殺底片的聖地。

嵐山的天龍寺就是必去的景點之一，從高處欣賞整片櫻花樹倒映在湖中的景色，絕對讓你不虛此行。想在嵐山暢行，嵐山小火車是許多人到此地的必搭玩法，可以一路欣賞沿著保津川溪谷的風光，不過每到賞櫻季節車票便會一掃而空，一定要把過時機提早下手！

+ 2

地址：京都府京都市右京區嵐山 交通：乘車至嵐電「嵐山站」、JR「嵯峨嵐山站」、阪急「嵐山站」附近 門票：免費 最佳季節：3月下旬～4月上旬

原谷苑（原谷苑官方網站）

原谷苑 | 此生必看的櫻花

相較於其他著名的賞櫻景點，原谷苑的地理位置較難到達，門票也稍微貴了一些，很多遊客因此沒有把他排在行程裡，但千萬不要被他嚇跑！許多名人正是因為他的神秘慕名而來，堪稱京都「賞櫻秘境NO.1」

原谷苑原本是私人用地，近期開放為收費，但仍保留了原本祕密花園般自然純樸色彩，一萬三千平方公尺的土地，種滿四百棵以上的櫻花，是讓遊客盡情享受櫻花沐浴的世外桃源。

+ 4 + 3 + 2

地址：京都府京都市北區大北山原谷乾町3 交通：於地鐵「北大路站」，搭公車205在「藁天神前」下，轉乘往「原谷」於終點下 門票：300~1500円 最佳季節：4月上旬～4月下旬 開放時間：9:00～17:00（入苑受付16：30前）

圓山公園（圓山公園官方網站）

圓山公園 | 與櫻花共進午餐

又稱円山公園，大家對圓山公園應該不陌生，想要感受在櫻花紛飛的草地上來一頓悠閒的野餐，這裡絕對不會讓你失望！

圓山公園是京都最老的公園，相連著著名的八坂神社，幾分鐘的路程便能走到清水寺和高台寺。這裡的櫻花風光，不分晝夜皆吸引大批遊客慕名前來。最著名的是公園中心一棵老垂櫻樹「祇園夜櫻」，下垂的樹枝開滿了美麗的花。想要拍出最美的賞櫻照片，絕對不能錯過這裡！

地址：京都府京都市東山區圓山町八坂鳥居前東入 交通：從京阪電鐵京阪本線「祇園四条站」步行約8分鐘 門票：免費 最佳季節：4月

岡崎公園（岡崎公園官方網站）

岡崎公園 | 日本最美夜櫻勝景

岡崎公園區域廣闊，百年來經過各種改建，曾有過圖書館、動物園等等。岡崎公園不僅可以從事賞櫻等戶外休閒活動之外，也可以一個可以接觸到文藝文化等綜合地區。1990年被選為「櫻花百選公園」後，便致力於維護園內的生態及歷史。每到賞櫻季節，沿著疏水道的櫻花樹爭奇鬥艷，被稱為「岡崎櫻迴廊」。來岡崎公園絕對不能錯過夜間點燈的經典風光！

地址：京都府京都市左京區岡崎最勝寺町 交通：從市營地下鉄「東山站」步行約10分鐘 門票：免費 最佳季節：4月

清水寺（Gettyimages／視覺中國）

清水寺 | 京都三大賞夜櫻之首

東清水寺西嵐山，兩者都是京都自豪的觀光地。清水寺座落在落東東山，是京都最負盛名的觀光景點之一，1944年被列入世界文化遺產，其中，清水寺是自奈良時期保存至今的古寺，還有名聞遐邇的「清水舞台」，從約莫四層樓的清水舞台一眺市街，景色絕對驚艷！

每到賞櫻季節變人潮洶湧，一路沿著上山的坂道，沿途商店林立，一覽清水寺的堂社。保證殺光你的底片！

+ 4 + 3 + 2

地址：京都府京都市左京區岡崎最勝寺町 交通：搭乘市巴士至「清水道」或「五条坂」下車後徒步約10分鐘 門票：日300日圓、夜400日圓 最佳季節：3月中旬～4月中旬 開放時間：6：00～18：00（閉園時間根據季節調整）

背割堤（八幡市官方網站）

背割堤 | 絕美櫻花林道

背割堤位於京都八幡市，一出車站便能看到遍佈的櫻花樹，每到賞櫻季節沿途都會有路牌指向背割堤。約莫11點便會有許多前來賞櫻的遊客聚集此地開始野餐。但相較於其他知名的賞櫻勝地，這裡的遊客較少，想要拍出人少又美麗的照片，來這裡準沒錯！

八幡市除背割堤外，車站旁也可搭乘纜車上山，前往石清水八幡宮賞櫻，下一站就是淀站，車站附近有知名賞櫻景點淀緑地公園，緊接著淀的下一站就是中書島站，同樣可在十石舟乗船場搭船，欣賞伏見桃山的水岸櫻花。想安排賞櫻一日遊，這條路線讓你輕鬆又不虛此行。

地址：京都府八幡市八幡在應寺地先 交通：搭乘京阪電車至「八幡市站」，步行約莫10～12分鐘左右 門票：免費 最佳季節：4月上旬

京都和服體驗推薦 | 完美變身櫻花妹

難得來一趟京都賞櫻，怎麼能不多拍幾張照片做留念，為了增添賞櫻的樂趣，還有什麼能比穿上和服走在櫻花飄落的街道上浪漫應景呢？以下叫告訴你們幾間在京都和服租借店家比較，以及交通資訊，包准讓你完美化身櫻花妹！

夢京都（Instagram＠yumekyotogion）

夢京都

夢京都的和服比較偏向年輕的風格，店內也有提供客製化和服的服務，離著名的賞櫻景點清水寺及八版神社相當接近。更棒的事，網站及粉絲專頁皆有中文服務，介面清楚聯繫方便，價格也不會太貴，是想殺光底片的情侶們之首選。

分店地址： 祇園店：京京都市東山区祇園町北側300 ACROSS 八坂ビル 4F 高台寺店： 京都市東山区高台寺南門通下河原東入桝屋町362番地5 ますや2F 營業時間：9:00-20:00

岡本織物（Instagram＠rentalkimonookamoto）

岡本織物

許多分店皆落在知名的觀光勝地周圍，是遊客來京都體驗和服的首選店家，裡頭和服的花色應有竟有，材質也十分有質感。官網也提供多國語言的介面，對外國觀光客來說十分放便。岡本的和服相當搶手，建議大家一定要提早預約喔！

分店地址： 總店 | 京都市東山区五条桥东6丁目546-8 八坂神社店 | 京都市東山区祇園町301-1 清水板店 | 京都市東山区泉水2丁目237-1-1 祇園店 | 京都市東山区鷲尾町523 營業時間：9:00-20:00

（日本氣象株式會社）

同場加映：2019日本櫻花預測網站

想要看到被綻放的櫻花淹沒的京都，抓到櫻花滿開時間是非常重要的第一項功課，東常在開花後約一週是櫻花最茂盛的時候，為了讓大家成把握時機，日本氣象網站每年在接近賞櫻季節，都會不定時更新櫻花滿開的時間預測（2019尚未公佈）

目前大家最常用的四個網站分別是：「日本氣象株式會社」、「日本氣象協會」、「Weathernews」、「Weathermap」。

即時的花況可以參考：「京都の桜情報」。

但日本櫻花開放季節受氣候影響很大，越接近開花季節，網站也會更新的越頻繁，多的網站交叉比對更可以精準預測最佳的賞櫻時段喔！

以上就是小編整理的京都賞櫻大攻略，別再煩惱春假行程該怎麼安排了，不論是自由行、跟團、度蜜月還是家庭旅遊，跟著這張地圖走，讓你2019的春天絕對不留遺憾。還在等什麼？心動不如馬上行動吧！

更多旅遊情報：

大阪賞櫻景點推薦手冊｜人氣景點、私房景點告訴你，跟著走準沒錯！

2019東京賞櫻地圖｜精選東京九大賞櫻名所，私房賞櫻景點通通告訴你！

【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於「京都景點｜2019日本京都賞櫻名所、櫻花預測與和服體驗大公開」。】

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