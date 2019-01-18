【大阪美食】黑門市場10大必食排名 關東煮排第一！

位於大阪「日本橋駅」附近的「黑門市場」，號稱是「大阪人的廚房」，去年去日本時我也是住這附近，但壓根兒不會想去逛市場...感覺要吃東西、買東西的話，還是去有一堆年輕人和誇張大看板的「道頓堀」要新鮮有趣多了！不過這次一個人再到關西去旅遊，又再次住到這附近，細數我心目中的10大必吃名單！

街道攤檔都擺放得乾乾淨淨，最重要是有各款美食任你選擇。

這趟不想跟上一趟都去一模一樣的地方逛，所以安排了「黑門市場初體驗」，意外發現其實市場逛起來還挺有樂趣的人潮和客層沒有像「道頓堀」那裡的那麼亂，地板跟店家的環境都乾乾淨淨的，重點是美味的小吃也不少，所以接下來就分享一下我的見聞＆推薦的小吃給各位參考吧！

＜基本資料＞

地址：大阪府大阪市中央区日本橋2丁目4番1号 542-0073

電話：+81 (0)6 6631 0007

營業時間：每間店不太一樣，大多是從早上開到傍晚五、六點

官方網站：http://www.kuromon.com/

交通：「日本橋駅」5或10號出口，附近走1~2分鐘就到了

如果你的心態跟我比較接近，覺得「我難得才出國一次去這裡，我希望好好研究一下我要去的地方有哪些好買、買吃的，以免這次錯過，這輩子不知道還會不會再來這個地方第二次...」，想一網打盡「黑門市場」的好店，那麼，請跟著我的步驟這樣做！

預先下載黑門市場場內地圖，便可鎖定目標和計劃好搵食路線。

1.請去下載「黑門市場」的PDF版地圖

請直接點http://www.kuromon.com/map.php 底下有「黒門市場MAPダウンロード（PDF版）」，點了就可以下載此地圖幾乎網羅了「黑門市場」的所有店家還用顏色做出區隔，非常詳細

2.搭配「黒門市場店舗紹介 店舗検索」

（http://www.kuromon.com/shoplist.php）

你可以查到每間店的相關資料，包括它是賣甚麼的（主打商品＆特色是啥），更重要的是可以查營業時間是幾點到幾點還有禮拜幾休息，以避免撲空

3.如果想知道這邊餐廳的評價

可以複製店名貼到「食べログ」去搜尋，我是有這樣做，不過我相信這步驟對很多人來說應該很麻煩，所以你們就自行斟酌看要不要查了，不然直接參考我這篇的「黑門市場美食排行榜」也可以，但老話兩句「我覺得好吃的你未必覺得好吃，你覺得好吃的我也未必覺得好吃」大家就自行斟酌了。

第10名：「花の木」大判燒

基本資料（花の木）

營業時間：10:30am - 6pm

休業日：禮拜日、特殊節日

參考網址：http://www.kuromon.com/shop.php?id=47

進入正文...「黑門市場」是由好幾條交叉的巷弄所組成的，所以入口有好幾個，愛從哪條逛起都看你高興，然後離「日本橋駅」5或10號出口最近的是地圖左下角那兩條。這次我不多不少剛好吃了十間店的東西，所以順便整理了一下我心目中的排行（推薦）順序，第十名來自於這間「花の木」的「大判燒」。

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這間店主打的是「粉もん」，我不知道中文要怎麼翻譯，反正就是用粉漿做成的食物，比如說章魚燒、大阪燒、「大判燒」這類的；至於「大判燒」到底是蝦米碗糕？聰明的你看剛剛的照片應該就猜到了吧！其實它就是我們的「車輪餅」啦！聽說「車輪餅」最早就是起源於日本，由「銅鑼燒」演變而來的，所以我想吃吃看日本的跟台灣的到底有甚麼差異。

在這好像不到攝氏10度的天氣裡吃起這暖暖的大判燒感覺很幸福，但味道其實跟台灣的差沒多少，而且我在台灣吃的很多家都咬一口就會爆餡出來，日本的（或者說這家賣的）就弱了點，我是覺得台灣的無論在種類上、內餡上、價位上都更有競爭力啦！所以除非肚子很空，不然不用特別留肚子吃它。

第9名：「新魚栄」炸鯨魚排​

基本資料

營業時間：9:30am - 5pm

休業日：禮拜日、特殊節日

參考網址：http://www.kuromon.com/shop.php?id=70

這間本來沒有在我的獵食名單內，不過經過的時候不小心瞄到，它竟然有在賣「炸鯨魚排」跟「炸鯨魚排三明治」也太威了吧！？立馬就停下來買了一塊吃吃看，（150円也不算太貴）看起來還蠻大塊的，雖然已經冷了，不過吃起來仍然酥脆感十足，我覺得吃起來的感覺有點像扎實版的沙丁魚，但算是比較重口味（算腥味嗎？）的魚肉，其實並沒有很好吃。

這種「ナガス鯨」的中文好像是「長鬚鯨」我事後上網查了資料，這種鯨魚好像瀕臨絕種了，全世界都禁止捕獵，但只剩冰島和日本堅持要繼續捕撈牠們，所以大家還是別買吧！我知道了以後也不會再買了～

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馳名的河豚料理，你又會想試嘛？

見識大阪名物「河豚料理」

順帶一提，大阪除了章魚燒、大阪燒有名以外，「河豚料理」也是這裡的特色風味料理之一，上一趟去這裡我就很想吃，不過同行的友人還停留在「河豚有毒，吃了可能會死」的觀念，所以並沒有吃成。這趟我一個人去，我是抱著非吃到不可的決心，（不然下次如果跟朋友一起去可能朋友又不肯吃），目標是「鮮てっちり 黒門浜藤」的5,000円套餐！

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這家雖然我看過不少部落客吃完以後的感想都是「還好」、「普通」，可是它在「食べログ」的分數有3.41分，還不算太差，加上河豚料理不是去哪都可以吃得到的，所以我很想吃一次看看～

第8名：「若鶏の小嶋家」烤物

＜基本資料＞

營業時間：8am - 6pm

休業日：星期日、特別節日

參考網址：http://www.kuromon.com/shop.php?id=10

我心目中的第八名來自這間「若鶏の小嶋家」，它是一間賣雞肉、鴨肉和雞蛋的店，但也有販賣一些熟食類的烤物，像烤雞腿、烤雞肉串之類的。

我這次的目標就是這個「烤雞肉串」，本來以為這種燒烤的東西應該會跟台灣一樣是現烤的，起碼旁邊有放個烤爐甚麼的吧！？不過都沒有，它就是烤好一盤放在這盤子裡（可能跟他們的冷便當一樣，日本人覺得吃冷的烤物也很OK？）回想起來，這「黑門市場」的衛生方面真的做得很好，印象裡我去逛的兩天都沒看到半隻蒼蠅。

雞肉串雖然是冷的，但因為用的是雞腿肉，所以肉質很有彈性，那醬汁又烤到蠻入味的，算是還不賴的下酒菜（但私心覺得熱的會更好吃，所以只給它第八名）

第7名：「高橋食品」豆腐專賣店

＜基本資料＞

營業時間：8am - 6pm

休業日：星期日

參考網址：http://www.kuromon.com/shop.php?id=44

第七名是在「若鶏の小嶋家」的斜對面，叫做「高橋食品」，它基本上是一間豆腐專賣店，有賣豆腐、胡麻豆腐、雞蛋豆腐、豆皮（生湯葉）等等，不過我這天不是要來吃豆腐的。剛吃完了好吃但有點鹹的雞肉串，來杯新鮮的豆奶（豆漿）清清腸胃，順便中和一下口中的味道吧！一杯60円的特濃豆漿，喝起來有點像喝米漿那樣有種濃稠感，因為無糖，所以喝起來就是很純粹的豆漿味，是說不上「很好喝」啦！但很天然、很香醇，又不貴，還蠻值得來喝一杯的。

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順便跟你們說一下，「黑門市場」內有好幾個地方都可以拿到這種免費導覽的手冊，裡面有介紹蠻多店家的（但並非所有的），立即可食和伴手禮（手信）類的都有，大家可以拿一本參考看看。但略有廣告嫌疑，上面篇幅比較大的店不一定就是東西比較好吃的店喔～

第6名：「黒門中川スーパー」蔬果店

＜基本資料＞

營業時間：24小時

休業日：全年無休

參考網址：http://www.kuromon.com/shop.php?id=74

「黑門市場」裡有幾間賣新鮮蔬果的店，我這次去的這間叫「黒門中川スーパー」，感覺它是這邊最大間而且貨物最齊全的，因為24小時營業，所以半夜想吃水果也可以跑來買喔～我平常是不太會去果菜行買水果的人啦，超市也很少，但你們看看這堆積如山，來自日本各產地的鮮紅草莓，怎麼能讓人不心動呢！？這裡的草莓琳瑯滿目，有奈良產的、熊本產的、福岡產的、德島產的，價位都不同，說真的，沒去研究的話也不知道到底哪個的特色是甚麼，所以我就隨便挑了一個包裝比較可愛的啦！

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這就是我心目中的第六名，熊本產的草莓（這樣一盒498円），為了提昇奢華感，我還特地買了一條煉乳來淋著吃（一條168円）。鮮嫩欲滴的草莓，單吃的時候就蠻香甜的了，沾上煉乳更是又奶又濃，加上草莓本身微微的酸度實在太幸福了！

它畢竟是水果，我買的這也不是很高檔的品種，其實吃起來跟台灣吃到的比較甜的草莓也差不多，但因為現在日本氣溫超低，適合草莓生長應景還是可以買一下。

寒冬吃碗熱燙烏冬，最暖胃！

第5名：「黒門市場さぬき」烏冬

＜基本資料＞

營業時間：10am - 6am

休業日：星期四

參考網址：http://www.kuromon.com/shop.php?id=214

接下來要介紹的是我心目中的第五名 - 「黒門市場さぬき」，這間店最大的特色就是讚岐烏冬，還有它開到清晨六點，半夜想吃點甚麼的時候也可以跑來室內環境，真的蠻普通的，沒甚麼特色，走的是樸實老店的路線。「黑門市場」裡很多店家都為了華人而準備中文版的菜單，但這間「黒門市場さぬき」並沒有，所以一開始看到這Menu我有愣住一下，上面還蠻多看不懂的東西的，但吧檯區的上方有部份菜色的照片啦！

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+ 6 + 5 + 4

「親子丼」很便宜，而且味道相當不錯，蛋有夠滑嫩，淋在飯上的高湯帶著味醂的甜味，蛋液裡也藏著青蔥和洋蔥，然後雞腿肉塊嫩嫩的，總之它感覺是不花俏、很正統的好吃親子丼。我本來以為讃岐烏龍麵吃起來就是又Q又滑順的口感，不過當我夾起它的烏龍麵一吃，才發現跟我想的差蠻多的，它麵條好粗，口感比在台灣吃的要硬，有點接近中華的那種手打麵的感覺，但也不是沒煮熟的那種硬，應該算是很有勁道和嚼勁吧！？我個人覺的還不賴，昆布和鰹熬煮的黃金湯頭也比想像中更有味道，也許它不是大阪Top前幾名的烏龍麵，但以這價位來說，CP值相當不錯。

炸得鬆脆的天婦羅，有海鮮、蔬菜類選擇。

第4名：「日進堂」天婦羅

＜基本資料＞

營業時間：9am - 7pm

休業日：不一定

參考網址：http://www.kuromon.com/shop.php?id=113

我心目中的第四名是這間賣天婦羅的「日進堂」，這攤我本來不打算買的，因為之前看別人的部落格評價都不是很好，但是就在我出發的前一天，看到一個朋友在FB發說她人當時就在黑門市場，她還推薦我說必吃這裡的南瓜天婦羅，所以我想說既然也有正面的評價，那還是吃一次看看好了。

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+ 3 + 2

這攤子跟台灣的鹽酥雞攤位長得還蠻像的，不過上頭擺的全是裹粉炸過的天婦羅（鹽酥雞攤是還會擺些還沒炸過的東西），之前看別人寫的好像都是點了這直接裝起來吃冷的或溫的，但我這次去，可能因為天氣太冷了，所以好心的阿姨有問我要不要重新炸一下，我本來就是不習慣吃冷的炸物，因此當然馬上點頭。

剛炸好熱呼呼的狀態真的很好吃，我心目中的No.1是炸花枝腳，又彈牙、肉又多，外皮有酥脆感但粉皮又不會太厚，不過我朋友推薦的炸南瓜也很讚，以我這個平常不太吃南瓜的人來看，它確實又脆又香，南瓜本身的甜度還保留著，水份也沒有被炸乾，本來就愛吃南瓜的人千萬不可錯過。

像路邊攤的咖喱飯店，設數個吧枱位，很有風味。

第3名：「パジャマラマ」咖喱飯

＜基本資料＞

營業時間：11am - 6pm

休業日：不一定

參考網址：http://www.kuromon.com/shop.php?id=101

緊接著容我繼續介紹第三名的「パジャマラマ」，這是賣咖哩飯的，這間好像是常上一些雜誌與媒體的名店，但我光顧的時間已經下午快兩點了，因此沒甚麼客人，因為我一進去就一臉很困惑的神情，所以老闆馬上看出我是外國人，問我需要中文菜單還是日文菜單。

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+ 6 + 5 + 4

這間店賣的品項很簡單，就是四種咖哩飯而已（牛肉、蔥花牛筋腩、雞肉和烤牛排四種），每種都會辣，但我點的是辣度2的，真的不會很辣，感覺不太吃辣的朋友不用太擔心（泰國的咖哩飯大概比我從這點的那種辣50倍以上），我點了Menu上寫「賣得最好」的「スジねぎカレー（蔥花牛筋腩咖哩飯）」 690円，牛筋和牛腩的部份不要想成是台灣半筋半肉牛肉麵的那種完整肉塊，它整個燉到很爛了，所以吃起來肉都碎碎的。牛筋也燉到超軟嫩（聽說要花整整兩天時間才能燉煮出這樣的肉），醬汁方面濃縮了牛肉和肉汁的精華，與香甜又帶有微微辛辣的咖哩完美融合，最後再點綴上一些蔥花提味，實在非常好吃！下次如果有再去「黑門市場」的話我還會想再吃一次。

第2名：「黒門なべじ」草莓牛奶

＜基本資料＞

營業時間：7am - 7pm

休業日：8月15日、新春期間

參考網址：http://www.kuromon.com/shop.php?id=50

我是衝著他們的冰淇淋來的，這裡有抹茶、呍尼嗱、呍尼嗱朱古力、白桃、藍莓乳酪和栗子等口味，之前有部落客說很好吃，所以即使我已經很冷了，還是硬給他買了一支來吃（一支200円），這裡除了賣冰淇淋還有賣一些蔬果跟牛奶打成的飲料，我一看到「草莓牛奶」以後，立馬又給他加購了一杯。後來我就這樣一手拿白桃冰淇淋，一手拿草莓牛奶。

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但我心目中的第二名你們猜猜是哪個呢？答案是草莓牛奶啦！它雖然是有加點砂糖進去，可是草莓的香氣好濃厚，滋味香甜又順口。第一天來的時候我買了一杯，第四天回台灣前我又買了一杯，那時剛好有兩個台灣的情侶也跑來買這個，反應跟我一樣，才喝一口就說「好好喝！」。對了，那冰淇淋其實也不錯，它吃起來是真的可以嚐到桃子的果肉的，可惜整體來講甜度太高，所以吃到最後覺得有點膩。

第1名：「石橋食品」關東煮

＜基本資料＞

營業時間：9am - 6:30pm

休業日：星期日、特別節日

參考網址：http://www.kuromon.com/shop.php?id=103

久等了，最後我要公佈我心目中的第一名了，它來自於這間昭和49年（1974年）就創立至今的老店 －－ 「石橋食品」，招牌旁邊那個「惣菜の店」，指的是這裡有賣一些很適合用來配飯的「家常菜」，看起來都還挺不賴的，要不是我只有一個人的話，其實可以考慮多點幾道，然後再一人點碗白飯回民宿或飯店這樣邊看電視邊吃，感覺也是別有一番樂趣。不過我要介紹的並不是這邊賣的家常菜，而是平價又非常美味的小吃「おでん」，也就是我們俗稱的「關東煮」或「黑輪」啦！

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大部份人對關東煮的印象應該就是便利商店的那種關東煮，可是我在這一攤吃到的完全就顛覆了我對關東煮的刻板印象，因為那美味度實在差太多了，這家的關東煮的湯汁用的不是我們那種清淡的柴魚高湯，而是有加入醬油、味醂等去煮出來的湯汁，個人感覺滋味介乎於台灣滷味的滷汁和柴魚高湯之間，鹹鹹甜甜的非常迷人。我點了一顆蛋、白蘿蔔、油豆腐和一串牛肉，這樣花了400円（約28港元），每一樣食材都有把那醬汁的精華給煮透進去，白蘿蔔咬下去還保有自然的甜味，油豆腐嫩而不爛，吸收了飽飽的湯汁也是一絕。

最後分享一個我的發現給大家，那就是在黑門市場地圖最東邊（最右邊）的地方，其實設置了一個「無料休憩所」（無料就是免費的意思），這裡擺了好幾張桌椅，你可以拿著你買的關東煮、串烤、生魚片、天婦羅來坐在這邊慢慢吃，更棒的是這裡還提供Wi-Fi，又有廁所跟垃圾桶，歡迎大家都可以多加利用喔！（只開放到下午五點）

【本文獲「老錢的老巢」授權轉載】

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