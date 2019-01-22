【日本四國】香川縣金刀比羅宮朝聖遊　必買新鮮出爐和果子紅豆餅

金刀比羅宮座落在標高521公尺的象頭山腳下，境內供奉的是大物主神和崇德天皇，自古以來就以保佑海上安全、五穀豐收等聞名，因此許多造船廠在新船下水前會先來祈求平安。金刀比羅宮最著名的就是參道總計有1368階石階，中間會經過113階的"一之坂鳥居"(沒拍到)、365階的"大門"、431階的"代參犬"、628階的"旭社"、785階的"御本宮"，最後再走六百多階到達1368階的"奧社。嚴魂神社"。儘管參拜需要些體力，但每年還是吸引超過400萬人前來參拜，是全國知名的能量聖地，也是自古以來被日本人譽為「一生一定要去朝聖一次」的重量級景點。

文：Haku Tsai

金字標記的屋簷（Haku Tsai攝）

紀の国屋本店

在到大門前，參道兩旁有著許許多多的土產店，這家和果子特別吸引我的目光「紀の国屋本店」。

人工操作半機械化的和果子紅豆餅製程，看著機器升起，下壓，然後填上餡料，最後再擠出粉漿封住，莫名覺得療癒。店家會將出爐後成品放到一邊放涼，等待包裝。我示意要買，店家便用手引著一旁已經包裝好的商品。

可是叔就是想吃熱騰騰的啊

可是叔就是想吃熱騰騰的啊

可是叔就是想吃熱騰騰的啊

怒！！！

當天大概攝氏5～7度，帶著對熱騰騰的怨念，叔很快的就來到了大門，來到大門就表示，已經完成365階。（從這裡之後就沒有土產店了）

五人百姓：加美代飴

走進大門後沒多久，會發現這「五人百姓」的小攤， 代表已經正式踏入神聖的金刀比羅宮。「五人百姓」其實是五家售賣加美代飴（一種帶柚子味的糖果）的攤販， 據說是因為他們的祖先對於祭祀金比刀羅宮很有貢獻，所以特許在裡面販賣他們也是唯一可以在神宮內擺攤的人。

五人百姓。加美代飴（Haku Tsai攝）

過了五人百姓就是金刀比羅宮鳥居，大多數日本人在進入以及離開的時候都會向鳥居行禮，表達對神明的敬意。左邊佈滿著為了新年信眾所奉納的燈籠，此時剛好有陽光灑在燈籠上，能拍到這光影，心裡有點小亢奮（不知道在興奮啥）。

【本文獲「背包客棧」授權轉載，繼續閱讀原文：香川。金刀比羅宮】

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