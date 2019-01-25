【台北夜生活】潮飲紅樓夢、水晶球特飲！盤點5間Chill人氣酒吧

「沒體驗過台北的酒吧，別說你來過台北」，台北的夜生活可說是多采多姿，在五光十色的霓虹燈下，跟好友狂歡、跟情人小酌，忘卻一整天的煩憂，彷彿是人世間最美好的事了，今天小編要來為大家盤點「台北必去5家酒吧」，一起來看看！

1. Hanko 60

位於西門町鬧區的Hanko 60，外觀是一家不起眼的老戲院，推開門卻別有洞天，是一家超酷的秘密酒吧！

+ 5 + 4 + 3

2. Fourplay Cusine

Fourplay Cusine是一家無酒單的Bar，有各式各樣有趣新奇的創意好酒，沒去過Fourplay別說你來過台北！

+ 5 + 4 + 3

3. Tickle my fantasy

Tickle my fantasy 的意思據說是「搔得你心癢難耐直至深層渴望」之意，最有名的是長島冰茶（Long Island）跟熱紅酒，每來必點！

4. 榕 Ron

「榕 Ron」是一家咖啡廳也是一家酒吧，在老房子裏，與好友、情人來上一杯，配上昏暗的黃光，特別有意境！

+ 7 + 6 + 5

5. 菱玖洋服

Speakeasy bar 代表，以禁令時期為風格的酒吧，外觀是間高級西裝訂製店，要進去有點像是電影皇家特工，因為進酒吧前還要先知道通關密語！超型！

台北什麼沒有，最豐富的就是「夜生活」了！除了來到台北這5家必去以外，還有許多高質感、高品質、有好音樂的酒吧等你一一去踩場！

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原文：「沒體驗過台北的酒吧，別說你來過台北」盤點 5 家必去台北酒吧，週末就與閨蜜來小酌一波！

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