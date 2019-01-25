【深圳旅行推介】深圳快閃必備！3大中國大陸4G上網卡大比拼

現在不少人都貪深圳娛樂豐富，不論是按摩、唱K還是平民價美食，都成了港人最愛的快閃出遊地。不過人人手機不離手，想keep住和香港的朋友whatsapp、facebook？沒問題！只要出發前買張網絡通行的SIM卡，就連翻牆的VPN程式也不用下載！睇埋記者用後感，再揀張啱自己的SIM卡啦！

01. 跨境王中國3/5天遊卡

由中國聯通推出的「跨境王」分為3天和5天，賣點就是提供 3 日、5 日在中國地區聯通自家網絡的4G速度無限上網服務，另外還包括了20、40 分鐘中港通話費。由於電話卡會自動連接香港的伺服器上網，避過國內的防火牆，因此不需額外用VPN翻牆，插卡即可使用Facebook、Instagram、Whatsapp等，非常方便。

中國聯通國內4G網絡使用 FDD-LTE 網絡（1,800MHz）。（圖片來源：HongKongCard）

記者用後感：雖然兩款卡「跨境王中國3天遊」（78港元）及「跨境王中國5天遊」（128港元）都是無限上網，不過因公平使用條款守則（FUP）的限制，3天卡用過200MB、5天卡用過了400MB就會限速至128kbps。而很多地方有時會出現間歇性接收不良，有時想打卡「呃like」亦要點耐性。

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02. Global Go 中港澳3/9/15日無限4G上網卡

這張「Global Go中港澳3/9/15日無限4G上網卡」可說是不少港人必用SIM卡之選，因為性價比高之餘，上網又夠穩定。同樣是即插即用，內地的網絡供應商為中國移動，上網卡分3、9、15天，大家因應旅行的日數而選卡，對於公幹的朋友亦非常適合。但留意是3天卡並沒有包含任何通話分鐘，9天卡及15天卡才有分別50和80分鐘的中國通話分鐘。

「Global Go中港澳無限4G上網卡」是不少港人的寵兒，就連不少台灣旅遊去中國旅行都會使用。（圖片來源：hktvmall）

記者用後感：雖然Global Go無限4G上網卡同樣受公平使用條款守則（FUP）的限制，不過只是每日的4G速度過了200MB就會限速，過了當日的23:59即可回復4G速度，可以Keep住極速上網，就算是開YouTube看影片亦非常流暢！加上網絡穩定性高，很多地方都接受得到，非常高質。唯一缺點是比較貴，分別價錢為：3日卡（69港元）、9日卡（138港元）和15日卡（178港元）。

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03. 開心電訊4G中國數據卡

開心電訊的「4G中國 3/5日數據卡」，國內的電訊供應商同樣為中國聯通，連線後同樣可連接各大社交平台及香港網站。雖然上網卡只有1GB數據使用，但對於即日來回深圳的朋友已經非常足夠。

記者用後感：同樣是中國聯通為電訊供應商，上網的穩定度同樣只屬一般，不過數據卡勝在夠便宜，對於要求不高，只想回覆whatsapp，看看Facebook、Instagram亦已足夠。「4G中國數據卡」3日（50港元）、5日（80港元）。

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