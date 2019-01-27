【深圳好去處】情人、閨密快閃注意！深圳周末行程懶人包

香港人分秒必爭，就連去旅行都講求成效高，夠便宜！難怪深圳成了不少人的快閃之旅首選，如果你都計劃和情人、閨密甚或是兄弟團出行，卻完全不知從何入手？這個周末深圳行程懶人包就最適合大家！

Day 1：中午－ Check-in民宿

深圳民宿向來都價錢便宜，而且CP值超高，加上屋內的配套及地理位置，難怪成了不少港人的首選。第一天到埗，當然就是先check-in民宿，放下行李就可以出發打卡。

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Day 1 下午－ 唱K最平$18唱足4小時！

放低行李當然就是即時同班friend去玩！其實深圳唱K早已不是甚麼新鮮事，不過隨著愈開愈多的KTV，當中有不少吸引之處，除了價錢便宜外，無論食物、房間主題設計等都非常高質，醫肚之餘還有一個個Iron Man伴唱！

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Day 1 傍晚－ 韓式按摩「濟州島韓式SPA水療會所」

唱K過後，相信大家都有點疲倦了吧？去深圳按摩可說是指定動作，而這間位於深圳南山區的「濟州島韓式SPA水療會所」，鄰近大型商場「萬象天地」和打卡熱點「深圳大學」。而水療會所相當特別，因為店內融合了韓式汗蒸幕的特色，設施齊全多樣，包括電影院、兒童樂園、健身徑、情侶洞等。衛生方面，更衣室乾淨整齊，替換的衣服及毛巾也經過消毒，感覺不錯；按摩的房間整潔度合理，公共區域也定時有人打掃。更衣室內有3個不同溫度的澡池，另有桑拿房。

記者購買的團購套餐是「218元人民幣 泰式/中式雙鐘」，價錢包括新鮮水果任吃、指定飲品任喝、自助餐3次（早午晚各一）、Wi-Fi、休息廳過夜、免費傳統韓服拍照和其他公共設施體驗，注意泰式/中式按摩需另付技師50元人民幣起的小費。

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「濟州島韓式SPA水療會所」大走韓式風格。（攝影：張豌婷）

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Day 2 中午－ 食人氣Brunch + 行文創區

去深圳玩就係貪行程可以享受輕鬆自由，前一晚已經全身按摩鬆一鬆，今日就當然要慢活人生！Check-out民宿後一於去深圳文創區食個brunch。這間位於文化創意園北區的「Brunchat」人氣非常之高，店內的台式風味早午餐可說是深圳的第一間，加上廚師團隊都來自台灣，食物質素非常有保證。店內大走簡約、溫柔系配色，加上不同的綠色植物，是個拍照打卡的好地方。

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Brunchat位於文創區內，環境十分文青，在這裏歇一歇恍如處身台灣似的。（攝影：張豌婷）

Day 2 下午至傍晚－ 出發4大最新商場打卡

深圳近來開了不少新商場，而且很多都是在深圳地鐵沿線，非常方便；場內更進駐了不少娛樂、餐飲及shopping店舖，以下4間於去年年底才開幕的商場，你們又去打卡未？

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（圖片來源：dianping）