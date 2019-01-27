【台灣阿里山．有片】期間限定！潮坐蒸汽小火車　暢遊檜意森活村

阿里山蒸汽火車終於有得再搭！台灣林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處由1月26日起至3月31日，將推出「檜來嘉驛」檜木列車，逢每星期六、日行駛嘉義與北門站，每雙周有一班次的蒸汽火車。若參加套裝行程導覽嘉義市區祕境百年嘉義製材所（新台幣350元，約港幣90元），還會贈送鳥居造隧道模型等超值紀念品。林鐵及文資處長黃妙修表示，阿里山林業鐵路邁入第106年，不再只是交通運輸工具，將以全新面貌結合觀光、文化、歷史。

「檜來嘉驛」檜木列車活動分為套裝行程及搭乘體驗，即日起套裝行程開放上網訂飛，搭乘體驗活動每星期六、日各有3班車行駛，套裝行程則是星期六日上下午各1車次（早上10點及下午1點），每車次限60人，柴油列車售價每人新台幣300元（約港幣76元）、附掛蒸汽火車新台幣350元（約港幣90元），附送紀念票卡、Q版蒸汽火車同鳥居造隧道、蒸汽火車造型煎餅等，非常抵玩。搭乘體驗可以當日於嘉義及北門站現場購票，單程柴油列車每人新台幣100元（約港幣25元）、附掛蒸汽火車頭新台幣150元（約港幣38元），同樣可獲得專屬紀念車票。

最特別的是Shay蒸汽火車頭再度亮相，而遊客乘坐的檜木車廂是仿造1925年日本皇室專用貴賓車，乘着林鐵小火車穿梭車庫園區和都市之間，彷彿回到百年前的林業勝地。

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套裝行程贈送的Q版鳥居造隧道彷照日本神社鳥居所製，是日據時期木構造隧道工法，非常罕見並且值得收藏。套裝行程還有專人導覽解說，探訪車庫園區珍貴歷史車輛、超人氣檜意森活村、日式北門驛車站，以及參觀未正式開放的百年嘉義製材所，見證底藏半世紀的地下動力遺構，有機會體驗全台僅有的百年乾燥室情境！

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