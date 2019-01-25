【台灣美食】造訪百年歷史台南西市場　8間必試特色小吃店家

當我們說到台南市場的時候，肯定是到台南旅遊一定要安排的體驗之一。在這座古老的城市中，擁有着許許多多的傳統市場，包含舊名「大菜市」，著名的台南西市場，以及有着貴婦市場之稱的東菜市，位於著名景點神農街周遭的水仙宮市場等等，近年來，有越來越多的年輕店家選擇到老市場中開店，形塑了一種迷人的新舊交融氣氛。

在這些市場中，特別是西市場，聚集着許多年輕的特色店家。緊鄰着觀光熱區正興街與國華街周邊的西市場，其實很值得大家走進去一探究竟，在日治時代，這裡可是台南最大的公有零售市場，也是台南現代化市場的代表。典雅建築的外型，目前的西市場正等待修整完成，重現風華，但周邊的特色小店聚集區，還是可以進入走逛跟用餐的。今天，我們將帶着大家一起認識9間位於西市場與週邊的特色店家，希望大家可以逛完熱鬧的正興街後，也別忘了到西市場走一走！

1. 哞熹哞熹：用台南關山黑糖製作的美味黑糖鮮奶

說到台南黑糖鮮奶，肯定要提到這間位於西市場的哞熹哞熹飲品店。由精選的台南關山黑糖製作的黑糖鮮奶，上面灑滿了黑糖粒，連鮮奶的選用也是使用「鮮乳坊」的鮮奶精心製作而成，喜歡吃珍珠的你，也可以吃到經過三溫暖程序處理過後的煙韌珍珠，可以說是十分推薦帶上一杯，邊逛邊喝，或是在店內稍作休息一下，繼續今天的旅程。

地址：台南市中西區國華街三段18號 開放時間：10：00－22：00 電話：06－223－7123

2. 凰商號：鳳梨的鮮甜美味，都在這杯鳳梨冰茶中

吃得到菠蘿片的鳳梨冰茶是凰商號的招牌飲品。用純菠蘿熬煮的自然鮮甜美味，搭配一樣用心製作的蕃薯蛋糕，口感綿密不乾澀，一樣也是可以吃到整片蕃薯！ 如果是菠蘿愛好者，這家店你肯定要造訪。

地址：台南市中西區國華街三段16巷12號 開放時間：11：00－20：00（周二、周三公休） 電話：06－223－2498

3. 純薏仁：濃稠口感，滿滿的薏仁味！

如果喜歡吃薏仁的話，這間位於西市場的純薏仁一定啱你胃口！有如濃稠的八寶粥，非常的濃郁，最好是附上抹茶湯圓一起點，店內小巧溫馨，很適合坐在店內小憩一番，喜歡薏仁的你可不能錯過。

地址：台南市中西區國華街三段16巷5號 開放時間：11：00－18：00 電話：06－227－0101

4. 阿枝泡沫紅茶店：被愛迪生燈膽照亮的古早味紅茶店

繼續往下走，你很難不被這間閃耀着愛迪生燈泡小店所吸引。愛迪生燈膽是充滿Maker精神的老闆，以水管為素材手作的。觀賞完燈泡工藝，再來上一瓶古早味紅茶吧。來台南沒有喝到古早味紅茶就太可惜了！古早味紅茶多了一份甘醇與茶香，而且很解渴，也很推薦點紅茶鮮奶呢！

地址：台南市中西區國華街三段16巷11號 電話：06－227－7357

按圖繼續看台南西市場另外四間必吃美食：經典牛肉湯、古早味紅茶，仲有…▼

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【本文獲「妳好南搞」授權轉載，原文：西市場美食 | 走入百年市場邊吃邊逛 ! 8間值得一訪的特色店家推薦 !】