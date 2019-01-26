【十二生肖旅遊催運】2019豬年外遊大計！去啱國家催姻緣、化是非

還有不足一星期便踏入己亥豬年，攝太歲、配戴飾物都是常見開運方法，然而，旅行外遊同樣有秘訣，一眾十二生肖旅人只要選中吉利方位，出門更能借助地運提升運勢，今次請得麥玲玲師傅講解十二生肖在豬年的旅遊提示，催姻緣、化是非、增財運……大家不妨參考一下，催吉避凶，過個順利肥豬年！

犯太歲旅行自救法

2019己亥豬年犯太歲生肖分別是豬（犯本命年太歲及刑太歲）、虎（破太歲）、猴（害太歲）及蛇（沖太歲），以上4個生肖的朋友於豬年便要格外留意情緒變化，今年的生活衝擊可能會較大，情緒容易起伏不定，但玲玲師傅表示，犯太歲的朋友運勢不一定走下坡，部分人更可能愈變愈好，出外旅遊除了能放鬆心情，到吉利方向之國家旅遊亦有助提升整體運勢，大家不妨及早計劃。

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屬鼠、龍、狗、馬 人緣暢旺

要數己亥豬年，人緣不俗的生肖非鼠、龍、狗人士莫屬，屬鼠人士豬年有咸池桃花星，特別有利單身一族及發展異地姻緣；屬龍人士今年有紅鸞及月德星拱照，姻緣、貴人運大旺；至於屬狗亦有天喜吉星駕臨，催旺桃花之餘，亦有助建立良好的人際關係；屬馬人士亦有紫微、龍德及祿勛等吉星進駐，貴人拱照下豬年必有所得；以上4生肖朋友應好好把握。

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屬牛、雞 豬年有利公幹

屬牛人士整體運勢比往年有回穩之象，唐符星入主，事業運理想，豬年有利公幹，尤其任職管理階層或大機構者最適合出差或商務交流，但要慎防與女性發生爭執；屬雞人士今年有文昌星照耀，增值進修正合時宜，把握機會自可事半功倍，不妨多考慮參加遊學團或短期課程擴闊視野。

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肖兔、羊 外遊要加倍留神

屬兔人士獲將星及三台星入主，業績及財運也有增長，惟五鬼星影響下容易情緒焦慮，宜多接觸大自然減壓，外遊亦要避免前往偏僻之地，亦要提防因一時大意而被罰款；屬羊人士獲華蓋星入主，大利創作，獨自出門不妨前往宗教聖地或佛廟參觀，但要留意羊刃及白虎星影響下，外遊時更要慎防被動物所傷。

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