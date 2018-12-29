【2019旅行時間表】櫻花楓葉潑水節　睇清各國幾時打風落雨有節慶

正在規劃出國自由行的你，知道甚麼時候、甚麼季節去哪個國家最好嗎？自由行不只要挑對目的地，更要挑對時間、季節、天氣，才不會老是碰到下雨超掃興！小編這次幫大家整理了各國最佳 旅行時間 ，讓你一眼就知道甚麼時候出發最合適！

日本

最佳旅遊時間：整年都適合，避開黃金週、盂蘭盆節

日本距離近，東西又好買，四季氣候宜人，如果想要賞櫻大家可以利用兒童清明連假出發，如果想要賞雪可以選擇農曆新年到日本過年，不管甚麼時候去日本都很適合！

如果不想要人擠人，小編建議避開黃金週和盂蘭盆節，黃金週落在每年四月底到五月初，連續的昭和日、憲法紀念日、綠色日、兒童節組成超長連假，到時候一定哪裏都人潮洶湧；至於盂蘭盆節每年約落在8/13~8/16前後，日本人會返鄉祭祖，這時候的車票鐵定難買，大家要趁早下手~

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韓國

最佳旅遊時間：整年都適合，避開新年、中秋節

韓國和日本一樣甚麼時候去都適合，除了跟姊妹來場購物之旅外，3~5月可以賞櫻；9~11月可以賞楓；12~2月可以滑雪，真的不怕沒有東西玩。

不過如果你是以購物為目標，絕對不要選新年和中秋節出發，這時候韓國人大多返鄉，店家也會跟着休息啦！另外小編也建議大家聖誕節和跨年的時候飛濟州島，那時候首爾人超多，去濟州島才能好好享受度假的氣氛。

泰國

最佳旅遊時間：11月~2月

不想花大錢又想出國旅遊，那泰國鐵定是你的首選！小編建議大家挑涼季的時候去，也就是11月~2月，避開夏季高溫（3月~5月）和雨季（6月~10月），這時候去清邁玩的話，11月有超浪漫的水燈節，2月有美麗的花節，大家可以順便參加~

雖然11月~2月的天氣比較適合旅遊，但泰國的潑水節真的超級好玩，如果你很想要體驗看看，那就不要猶豫了4月出發吧！

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菲律賓

最佳旅遊時間：12月~5月

去菲律賓玩盡量避開6月~11月的雨季，那時候不只容易下雨，甚至還可能有颱風，最好避開比較好~如果不喜歡天氣太熱，建議挑11月~2月的時間。

如果是想去長灘島玩水上活動，一年四季都適合，6月~9月西南季風來臨時，島的東部Bulabog礁石保護的海灘，為理想玩風帆、衝浪的地方。

新加坡

最佳旅遊時間：整年都適合，避開新年

新加坡一年四季的氣候差異不大，所以氣候不是小編主要的考量。6月的時候是打折季，適合去購物，如果想要體驗宗教節慶的話，可以選擇伊斯蘭教的哈芝節、印度教的屠妖節前往，如果你是個吃貨，就不要錯過7月的美食節！

小編不建議大家農曆新年去新加坡，除了觀光客多飯店難訂之外，很多有名的餐廳、商店都不會開。

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馬來西亞

最佳旅遊時間：整年都適合，避開齋戒月、新年

馬來西亞的氣候也是全年炎熱潮濕，首都吉隆坡全年都適合旅遊，但如果想要購物，可以留意每年3次的購物節。馬來西亞文化多元，想參加年度節慶活動可以參考。

想去沙巴跳島的話，一年四季皆宜。至於蘭卡威的旅遊旺季則落在11月~2月，知名的國際風帆錦標賽會在黑沙海灘舉行。

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澳門

最佳旅遊時間：10月~12月

澳門的氣候全年溫和，不過小編特別推薦大家選擇10月~12月的秋季前往，這時候已經少有颱風，溫度適中而且天氣晴朗。

每年11月左右澳門都會舉辦澳門格蘭披治大賽車，是澳門最盛大的國際比賽，已經有60年的歷史。配合這個賽事，澳門也會同步舉辦美食節，這個時候整個城市會變得非常熱鬧，但是飯店也會特別貴、特別難訂，如果沒有想要一睹賽事，就要記得避開比賽附近的時段。

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印尼

最佳旅遊時間：5月~9月

去印尼完的話建議避開雨季的10月~3月，因為雨季結束後的4月天氣非常炎熱，所以小編推薦旱季的5月~9月，這時候海灘會比較乾淨，適合水上活動。

如果想去峇厘島，小編建議大家就暑假或聖誕節的時候出發吧！特別是7月、8月的時候來自澳洲的冷空氣讓峇厘島不至於太炎熱，這時候峇厘島會匯聚來自世界各地的遊客，整個島非常熱鬧，不用擔心店家沒開~

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越南

最佳旅遊時間：10月~4月

越南是一個狹長型的國家，北部、中部、南部的氣候不太一樣，北越的四季較為分明，南越則是全年炎熱，如果你打算跑遍全越南，小編建議的大方向是春天或秋天前往。

以胡志明市來說，6月和9月是雨季，建議大家避開，7月和8月又特別熱，比較不適合旅遊。

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美國

最佳旅遊時間：3月~5月、9月~11月

美國幅員廣闊，各地的氣候差異很大，如果要去寒冷的北方，強烈建議夏天前往，不要為了便宜而選擇冬天，不然如果碰上暴風雪就會被困在旅館出不去。如果是去度假天堂夏威夷，那就四季皆宜囉~

6月~8月的夏季是美國的旅遊旺季，氣候穩定適合旅遊，但是遊客非常多，而且飯店的價格也偏貴，小編建議大家不要人擠人，選擇春、秋兩季去美國玩，省錢又能避開人潮。

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歐洲

歐洲的範圍很廣，基本上夏天是比較好的旅遊季節，小編簡單切成四區，不過建議大家還是要參考各國的景點位置下去判斷~

北歐（5月~9月）：北歐的夏季晝長夜短，非常適合旅遊，甚至還可以欣賞冰島「午夜太陽」的奇景！雖然冬天可以觀賞極光，但是天氣非常寒冷，大家要自行評估是否前往。

南歐（春秋兩季）：南歐7月、8月的時候實在很熱，建議大家避開超高溫的時段，如果真的要去，小編也推薦大家去西班牙北部，比較不會有中暑的風險。

西歐（5月~10月）：西歐的天氣相對溫和一些，夏季的天氣非常好，像是去英國就可以看到美麗的玫瑰。7月、8月暑假人潮特別多，而且價格偏貴，但是冬天的話很早就天黑，玩的時間會大受限制。

東歐（5月~10月）：東歐的旅遊旺季和西歐基本上相去不遠，暑假一樣有眾多遊客，想要避開的話可以遲至9月、10月再出發，秋天的落葉同樣美麗，拍起來畫面顏色也會更豐富。

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澳洲

最佳旅遊時間：墨爾本3月~5月；悉尼9月~1月

澳洲的天氣早晚溫差大，小編建議大家選擇3月~5月的時間去澳洲，那時候天氣溫和，最適合出遊。特別是墨爾本的冬季容易下雨，所以台灣放暑假的時候反而不是墨爾本的最佳旅遊季節，3月~5月天氣開始轉涼但又不是太冷，秋天的風景特別美麗，小編非常推薦。

澳洲位於南半球，小編知道有人會想去澳洲體驗夏天的聖誕節，只是那時候歐洲人也都跑來南半球避冬了，大家要自己斟酌。小編推薦單純去悉尼玩的話可以9月~1月出發，避開容易下雨的3月~6月，但如果想要體驗年度活動，5月的燈光藝術節和1月的藝術節都非常精采，為了豐富的表演衝一波也值得呀！

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紐西蘭

最佳旅遊時間：9月~11月

紐西蘭其實沒有明顯的雨季，所以不用依此為判斷決定何時出發，端看你想欣賞甚麼樣的紐西蘭。9月~11月是春天，小編會推薦是因為這時候的花海實在太美麗，美得讓人目不暇給，搭配高山尚未融化的白雪，隨便拍都是明信片的等級。如果是為了欣賞魯冰花，花季是11月~12月的時間。

12月~2月進入夏季，天氣雖然好，但也湧入大批遊客來紐西蘭過聖誕節，要有景點人擠人的心理準備。6月是旅遊淡季，因為還沒開始降雪，不過容易買到便宜的機票，7月~9月就可以開始準備滑雪啦！

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看完小編的介紹你都清楚了嗎？下次準備自由行，記得一併考慮各國的最佳旅遊時間吧！

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