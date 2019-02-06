【東京近郊】鎌倉除了Slam Dunk平交道　還有這些景點、Cafe小店

鎌倉離東京約一小時左右的車程，除了大家熟知的Slam Dunk的海岸與平交道場景外，各種可愛的小店，舒適又親切的咖啡廳，還有一覽無遺的海景都會讓人邊走邊盤算著，下一次來訪時一定要多留點時間給這個桃花源。就讓我們跟著下面的地圖，看看鎌倉有哪些值得去的景點與好店吧！

從鎌倉車站出來跟著人群，就會看到連接鶴岡八幡宮的小町通商店街，各種知名的伴手禮店都在這裡可以一網打盡。先介紹兩間鎌倉站附近的人氣甜點店~

1. Dandelion Chocolate Small Batch

路過很難錯過的Dandelion Chocolate Small Batch。（窩日本）

Dandelion Chocolate專賣店起源於美國舊金山，是一家專業的朱古力工廠和咖啡館。落腳於鎌倉站西口外的店面路過很難不多看兩眼，特別推薦可以坐在二樓的窗邊看著電車進站出站、人來人往，別有一番風味。鎌倉店限定餐點為可頌朱古力，酥脆的可頌中間夾上數片朱古力片，數量限定加上恰到好處的甜度，周末常常早上就售鑿。推薦大家點了朱古力甜點時，飲品可以避開熱朱古力改搭配茶飲或是咖啡；或是甜點外帶回家，點一杯經典的熱可可。免得甜上加甜，不只味蕾疲乏，再好吃胃也是會抗議的(笑)。

▼▼▼Dandelion Chocolate專賣店一手包辦烘培到成品，按下圖感受一下可可豆的魅力：

+ 2

店舖資訊 交通簡介：鎌倉駅西口徒歩1分 營業時間：Open 8:00 – 20:00 (Last order 19:30) 定休日：不定休 周末營業

２. CA CA O(カカオ 鎌倉)

在小町通因為店前總充滿著少女拿著甜點在拍照打卡，要找到以生朱古力聞名的CA CA O並非難事。當天跟風點了鎌倉本店限定的閃電泡芙嘗鮮，由泡芙、甘奈許、朱古力忌廉以及增添口感的朱古力薄片堆疊而成，不同口感的朱古力咬下去的第一口便讓人露出微笑。

備註：推薦直接在店門口享用完，將垃圾交還給店員即可。否則在鎌倉要找到垃圾桶可非易事，大多店家也都不願意接收其他店家的垃圾。一路拿著垃圾逛街就太掃興了。

▼▼▼CA CA O以生朱古力聞名，按下圖看看它的其他限定甜點：

店舖資訊 交通簡介：ＪＲ鎌倉駅徒歩約５分 營業時間：10:00～18:00 定休日：不定休 周末營業

小町通路上有超級多的餐廳，想吃建議不用特別花時間去排名店，隨興踏入一間店，說不定會有不同收穫喔!如果不想人擠人推薦可以來BISCUIT CAFÉ，正餐下午茶都是不錯的選擇~離開小町通商店街後，可以慢慢逛去由比之濱海岸，路途其實沒有想像中遙遠，一路上也有許多特色小店可以走走逛逛。如果喜歡繪本，或是有帶小小孩的話推薦可以去繪本咖啡廳－SONGBOOK Café。花少少的錢，換個高度讓雙腳放鬆，也讓心靈休息一下。

3. 力餅家

在紫陽花聞名的長谷寺附近，推薦大家一定要來品嘗在地人都大力推薦，300年以上的和果子老舖－力餅家! 當天其實抱持著半信半疑的心態，只買了一個力餅回家。想說不過就是到處都有的紅豆沙配麻糬，是能有多厲害。回家吃一口立刻明白，當天現搗得恰到好處的麻糬像是耳垂一般柔軟，糯米清清的香甜配上綿密不死甜的紅豆沙，讓人允指回味。雖然無法久放，須當天就食用，但一個不到百元的百年好滋味，讓身邊的日本人都以盒計量的在買。（力餅家，也是日劇「倒數第二次的戀愛」的場景之一喔。）

每年3月前後還有機會吃到艾草麻糬版本的力餅!(90円/個)（窩日本）

店舖資訊 交通簡介：長谷駅徒步5分 營業時間：9:00～18:00 定休日：每周三及每月第三個星期二

Bread code by recette

近來日本掀起一股吐司風潮，長谷寺附近有一間堅持所有素材從小麥、酵母到鹽等等，全部都只用國內食材的吐司專賣店——Bread code by recette。

Bread code的吐司標榜著，連不受歡迎的吐司邊都能讓人開心吃光光，造成假日時常看到排隊等著買吐司的現象。在Bread code的巷子裡往前走30m，也會看到使用Bread code的吐司咖啡廳。如果有興趣卻又吃不完一整條吐司，吐司咖啡廳早上8:30就開始營業，早起來鎌倉吃早餐也不失為一個好選項喔。（自己以前是很愛扛各種吐司回台灣冷凍起來慢慢享用，給大家參考）

店舖資訊 地址：神奈川県鎌倉市坂ノ下22-23 交通簡介：「長谷駅」徒歩5分、「極楽寺駅」徒歩6分 營業時間：10:00～17:00 定休日：不定休 周末營業

鎌倉海濱公園

從稻村崎站出來順著斜坡往下走，一個轉角，一望無際的海平線映入眼簾的剎那會讓人忍不住停下腳步。 在鎌倉，除了由比濱海岸以外，鎌倉海濱公園也是一個情侶們喜歡來賞夕陽的地方。另外，日劇「有喜歡的人」也是在這附近取景，日劇迷可別錯過了喔。

不過冬天的夕陽大約下午四點左右就啟程回家了，千萬要預留足夠的時間，不然就會像我只能看到夕陽的尾巴。

享用完晚餐，還想延續一下浪漫情緒的話可別錯過江之島的點燈秀「湘南寶石」。有別於城市裡那些專業撒錢的燈光秀，在江之島所有的燈飾可都是由江之電的社員自己規劃，一點一滴親手布置而成。雖然沒有專業撐腰，但素人出手卻也不遜色。如果下次前來別忘了炫耀一下這背後的豆知識，讓同行者佩服一下你吧。

冬天因為日照時間相對夏天來的短，推薦大家安排一日遊時，避免浪費時間在排隊吃海鮮飯上。可以試著從鎌倉一路沿著海岸線散步，有些站跟站之間的距離並不遠，路途中其實也滿多小店可以走走逛逛，一點也不無聊。畢竟有時候花時間坐江之電上上下下，來回找車站也是蠻浪費時間的（當然帶著長輩或小朋友不方便走太久，還是建議事前查好車站的位置）。記得算準時間，到海邊看看夕陽，再慢慢去覓食也不失為一個好選擇喔。

畢竟有時候花時間坐江之電上上下下，來回找車站也是蠻浪費時間的。（窩日本）

延伸閱讀：

(鎌倉) 被雜誌評為在地人私藏第一名的定食屋-しゃも

(鎌倉)在鎌倉繪本咖啡廳－SONGBOOK Café，與小孩一起度過平凡卻幸福的下午時光

【本文由窩日本授權轉載，Facebook Page：窩日本Wow-Japan】