【珠海美食推介】超高CP值海鮮美食！5間當地人力推小店

除了深圳、澳門之外，珠海亦成了不少港人快閃之旅的目的地，對於這個地方，港人可能比較陌生，但自從港珠澳大橋通車後，出行就更方便！今次為大家介紹珠海5間超高CP值的海鮮美食小店，更是不少當地人大力推介！

01. 灣仔海鮮街

這間店於內地的「大眾點評」和「小紅書」上的評分非常之高，位於珠海白藤頭海鮮市場的灣仔海鮮街，集中了很多小店，而這裡屬海鮮批發市場，故海鮮價格很便宜又新鮮！如瀨尿蝦約人民幣20元/斤、花蟹約人民幣30/斤、麵包蟹約人民幣20/斤，另外大熱海鮮如鮑魚（人民幣5元/隻）、扇貝（人民幣10元/隻），選購了心水海鮮後再另付加工費，如清蒸是人民幣10元、爆炒是人民幣20元，便可即場歎返餐。

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灣仔海鮮街位於珠海白藤頭海鮮市場（圖片來源：小紅書）

灣仔海鮮街 地址：珠海市香洲區灣仔海鮮街8號（灣仔碼頭） 營業時間：12nn – 12mn 交通：從「珠海拱北口岸」乘坐K10路公車（吉大總站－長隆）在「拱北口岸」上車，於「灣仔口岸」下車

02. 后宮 ‧ 燒烤火鍋

同樣在珠海人氣非常高的「后宮燒」不時客滿，店內的海鮮、烤肉都是任點任食，留意分有皇后價（人民幣168元/位）及貴妃價（人民幣128元/位），皇后價的食客可享海鮮、烤肉可任點任吃；而貴妃價一人只能點海鮮一份，烤肉則可任點任吃。不少食客都大讚海鮮啖啖肉且非常新鮮，另外推介烤肉類牛板筋，記得試試呀！

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食店以古代的宮廷作主題（圖片來源：dianping）

后宮‧燒烤火鍋 地址：珠海香洲區粵海西路46號（金圖大廈臨街底商） 營業時間：4pm – 2am 交通：從拱北口岸公車總站，乘8號（香洲方向）到前山西門，下車向步行約10分鐘

03. 竹景灣海鮮飯店

吃海鮮最怕就是不懂如何挑選，又怕被騙吃得太貴，這家店是不少食客說的「安全店」，由於店內的海鮮都是由老闆每天親自挑選，質素較有保證，且價錢合理。室外座位、餐廳一樓、二樓都可以看到海景，進餐環境不錯。當地人極推薦原隻膏蟹、蒜蓉粉絲蒸龍蝦等，人均消費約人民幣150-250元。

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餐廳室外、餐廳一樓、二樓都可以看到海景。（圖片來源：小紅書）

竹景灣海鮮飯店 地址：588縣道淇澳島（近婆灣公交站） 營業時間：11am – 9pm 交通：從拱北口岸到淇澳島比較遠，建議坐的士

04. 蟹后肉蟹煲

這家位於珠海夏灣華平路，距離拱北關口只是15至20分鐘的路程的「蟹后肉蟹煲」可說是非吃不可，不但得到內地網友大讚，就連有吃過的香港遊客同樣讚不絕口。皆因店內的肉蟹煲非常足料，除了厚肉肉蟹，煲內的配料還有薯仔、雞腳、年糕、豆腐等，入口香辣，寒冬有暖身作用。最重要是，一個肉蟹煲才賣人民幣 158元，抵食！

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店內環境寬敞，坐得舒服！（圖片來源：大眾點評）

蟹后肉蟹煲 地址：秀峰區華平路53號 營業時間：5pm – 2am 交通：從拱北關口，步行15至20分鐘

05. 燊記食店

當地人必吃的另一選擇就是這間「燊記」，店內的海鮮腸粉堪稱是人氣小吃，非常足料，只賣人民幣15元！滿滿的蠔肉、蝦肉鋪在腸粉面，入口鮮甜滋味，讓人過足口癮。

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燊記食店位於民宅之中，不少當地人都會光顧。（圖片來源：大眾點評）

燊記食店 地址：珠海香洲拱北夏灣路夏灣新村 營業時間：星期一至五 7am – 2pm、5:30 – 1am；星期六、日 7am – 2pm、5:30 – 9pm 交通：從拱北關口，步行10分鐘

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