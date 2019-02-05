【深圳美食】6大新年必試人氣食店　蒸氣海鮮鍋、片皮鴨、自助餐

恭喜發財！在新年連假沒有外遊的你們不妨近近哋到深圳玩樂，吃不夠的一眾吃貨還可以北上豪吃一頓。記者整理了多間內地大受歡迎的人氣食店，有魚有肉，包保大家在豬年大吉大利，事事順利啊！

祿鼎記由廣州起家，分店開到去深圳。（圖片來源︰小紅書）

01. 廣州紅到深圳酸菜魚—「祿鼎記」

祿鼎記被稱為深圳最好吃的酸菜魚之一，廣州起家，隨後在深圳開了四家分店，分別是平安中心店、kk mall店、壹方城店及來福士店。這間長龍店承諾油只會用一次，還會為客人調整辣度，不少食客表示辣度雖偏低，但麻度十足！

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招牌酸菜魚（$48人民幣/條，約54港元)，每條魚大約1斤重，最少要點2斤。（圖片來源︰小紅書）

祿鼎記（kk mall店） 新年營業時間安排︰正常營業（建議出發前先致電各分店查詢） 地址︰深圳羅湖區紅寶路KKMALL-4層L401B商鋪 電話︰+86 (0)755 2510 2805 營業時間︰11:30am - 2:30pm、5pm - 9:30pm

「汕頭八合裏海記牛肉店」在深圳已開有24間分店，以cp值高為賣點。（圖片來源︰小紅書）

02. 食盡刁鑽牛部位 —「汕頭八合裏海記牛肉店」

這間火鍋店在深圳極具人氣，就連謝霆鋒及蔡瀾都曾推薦！店內提供新鮮手切本地牛，大家可吃盡不同牛肉部位，多達十餘款。牛肉味濃沒有渣，嚼勁十足，牛魔王絕對不能錯過！此外，店家每碟牛肉都在50元人民幣 (約56港元) 以下，比香港平一截，多吃幾碟也不肉赤，爽！

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肉款很多，五花趾、匙肉、生牛肉丸、嫩肉、牛百葉、炒牛河等，有些部位更是聽都沒聽過！（圖片來源︰小紅書）

汕頭八合裏海記牛肉店（購物公園店） 地址：深圳市中心區福田街道民田街購物公園北園A區220號鋪 電話：+86 (0)755 8860 5746 營業時間：11:30am - 12mn 新年營業時間安排︰ 南園店、新州店、南山店、海德店、春風店、海岸城店、卓悅intown店、龍城萬科里店、歡樂海岸店、坂田店、東門店、西麗雲城萬科里店、臺海城店 以上分店新年期間正常營業，其他分店則於2月9日開市。

刺身種類多達十餘款，尚算新鮮！至於深圳食生蠔，記者有感搵命搏，不了！（攝影：張豌婷）

03. 任食馬糞海膽、鵝肝、刺身 — 「極上萬膳日本料理」

位於中心城的極上萬膳日本料理在深圳有多間分店，裝潢走和式風格，分為榻榻米和沙發座。這店主打日式料理，生熟食物的種類非常多，超過30款，包括各式刺身、串燒、小食、甜品等。自助餐限時150分鐘，每次點菜時向店員下單，上菜速度合理，食物味道也不錯，有些菜式更相當有驚喜！

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這家店大受歡迎的原因之一：馬糞海膽任點！新鮮度中規中矩，沒有腥味。（攝影：張豌婷）

+ 3 + 2

極上萬膳日本料理（中心城店） 地址：福華一路中心城L1層中庭 電話：+86 (0)755 2323 6123 營業時間︰11:30am - 3pm、5:30pm - 11pm 新年營業時間安排︰正常營業

羲和烤鴨上菜時會有︰三食烤鴨、八寶盒、鴨骨（可選擇熬湯或招牌椒鹽）。（攝影：張豌婷）

04. 片皮鴨價錢平香港一半 —「羲和雅苑」

很多人都喜歡吃片皮鴨，但在香港吃不但價錢偏貴、份量少，質素還十分普通。這間在萬象天地的北京片皮鴨專門店「羲和雅苑」是北京烤鴨名店，在香港也有分店，獨創的招牌烤鴨三食大受歡迎。價錢方面，香港單點一隻鴨大約598港元，在大陸吃的話一隻鴨配八寶盒只需人民幣268元，折算回港幣也只需三百多元，CP值相當高！

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鴨胸皮點藍莓醬＋爆炸糖 ｜ 一般吃烤鴨都是沾白糖來吃，而羲和雅苑則以爆炸糖代替，藍莓醬代替甜麵醬，出奇地毫無違和感，而且相當開胃！（攝影：張豌婷）

羲和雅苑 地址： 深南大道9668號華潤城萬像天地SL257號 電話： +86 (0)755 6664 0373 新年營業時間安排︰正常營業（建議出發前先致電查詢） 營業時間︰星期一至日 11am - 2pm、5pm - 9:30pm

比起辣雞煲，近年深圳更加流行椰子雞煲，清甜湯底大受食客歡迎。（圖片來源︰小紅書）

05. 湯底清甜鮮味十足—「潤園四季椰子雞」

「潤園四季椰子雞」的評價一直相當不錯，目前在深圳一共有8間分店，港人常去的華僑城創意園、卓越Intown、歡樂海岸等都有分店。潤園四季椰子雞以清甜的椰青作為湯底，再加入椰青肉煮滾，就算沒有加入額外的味精及調味料，雞肉本身的鮮味和椰子清香已十分好吃！

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雞肉十分嫰滑，沾上特製醬汁更加惹味！（圖片來源︰小紅書）

潤園四季椰子雞（卓越INTOWN店） 地址：深圳福田區福華三路與金田路交叉口卓越intown 3樓 电话：+86 (0)755 2583 1999 營業時間︰星期一至日 11am - 10:30pm 新年營業時間安排︰正常營業

海極鮮在皇崗口岸都有分店，十分方便。（圖片來源︰小紅書）

06. 足料海鮮鍋—「海極鮮蒸汽美食坊」

店家大推食材鮮兼價格親民！店外放有全開放的海鮮池，阿拉斯加蟹、波士頓龍蝦、北極貝、百花魚等超過50種海鮮任君選擇，明碼實價。選好新鮮的海鮮食材即可下鍋烹飪，蒸鍋蒸至冒煙便可準備碗筷開餐。海鮮吃的就是鮮味，店家的醬料枱相當齊全，醬油、醋、香油、麻油等20多種調味料畀你隨意配搭。

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除了自選海鮮鍋外，店家還有一些配搭好的套餐，一樣相當抵食！（圖片來源︰小紅書）

海極鮮蒸汽美食坊（皇崗店） 地址：皇崗上圍三村38號一層（皇崗社區圖書館） 電話：+86 (0)755 8272 0671 營業時間：11am - 2am 新年營業時間安排︰正常營業 備註：年三十晚至初五加收15%服務費

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【食德好】，每$50可為12個家庭提供一餐回收蔬果及食物 。