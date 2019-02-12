【韓國】濟州遊記：雪地打卡變身仙氣女神　夜遊大街夢幻波波路燈

越來越把旅行視為純粹的享受，對目的不再執著、對節奏也不操之過急，有時連途中所獲與回憶片段都有些零散，顯得散漫無章的同時，取而代之的是越在乎自己當下的每一個感覺。哪怕只是個平凡無奇的路口，因為我想起你便足以駐足仰望；哪怕只是路邊一碗熱麵，憑藉歸零的情感就可能讓味道格外迷人。試著在每段旅行中找到自己的存在，於是不再跟著攻略走，而是跟著感覺走。

文：莉莉張

嚴冬的濟州白雪靄靄，移動相對不便的同時，能去的景點變少，卻更讓我們有心力與時間去好好感受，來到一個不熟悉的地方，然後放心且不帶偏見得去盡情感受，旅行可算是多給了世界、也多給了自己一個認識彼此的機會吧。此篇就本次造訪濟州的心情隨筆做分享，紀錄這些不復歸返的時光，也希望能為有意於冬季造訪濟州的朋友，提供一些實用的建議。

夜遊——濟州市區

入夜的濟州市區出奇閃耀，招牌的霓虹在濕漉的地板上彩繪，有些是少女偏愛的粉色、有些是帶點神秘的螢光紫，出發前有評論寫到濟州島是韓國的蘭嶼，抵達後我只想說：他們肯定沒真正去過蘭嶼。濟州島總共有幾個觀光鬧區，包括中文及免稅店集中的濟州市區 ，優點是離機場非常近，約莫十分鐘的車程；西歸浦區坐擁傳統市場、海洋與藝術街，觀光資源豐富，缺點是離機場最遠，約莫九十分鐘車程；中文觀光區則是大型飯店最集中，包括知名的泰迪熊博物館及巧克力博物館等，離機場約一小時，很適合高爾夫球人士及家庭團客。



考量早班飛機用時間換取金錢的結果，這次選擇住在濟州市區，本區的美妝、炸雞、服飾店等幾乎都營業至深夜，讓每次旅行都會至少留一晚好好夜遊的我，有了更多行走的理由。中文在本區的店面廣泛出現，知名的保健路、神話街，還有中文溝通也OK的人蔘雞湯、烤肉等餐飲，對於有意採買紀念品的遊客來說是很好的住宿選擇。



是說濟州的冬夜雖冷，但街道並不寂寥，隨意走走，目光一下子就被白雪覆蓋的高麗菜花吸引，白雪下的綠顯得更為青翠，植物的生命力也更為了然；夢幻炫目的彩色泡泡也同樣迷人，作為夜裡的路燈，球狀的燈罩裡包覆著夢幻的花型燈飾，為冰冷的夜注入更多精彩。走著走著發現濟州島也有無人夾娃娃機店阿，衝進店面裡，隨著超重音節奏忘情熱舞，濟州的冬日寒風冷冽，但好奇心與探索的熱情永不結霜。

【本文獲「背包客棧」授權轉載，繼續閱讀原文：冬藏 I 濟州】

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