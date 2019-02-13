【韓國旅行推介】網紅不能錯過熱點！釜山人氣露營車酒店

去釜山旅行，很多人都會想起著名景點海水浴場、海岸公園和南浦洞等，但其實近年亦有不少新興地點，就好像這個人氣極高的露營車酒店，除了廣受遊客歡迎外，更吸引不少廣告、雜誌來這裡取景，究竟吸引力何在？

這個露營車酒店名為「The Moving」，雖然位於釜山市區較遠的海邊，不過很多入住過的網民都大讚四周的環境，表示就算再遠都值得，特別是早上一起來，踏出露營車看著海景，非常有電影感！

（圖片來源：travelnowlah@IG）

可愛粉色露營車 團購半價優惠

營地提供十多架不同顏色的露營車，分有2至4人的size，收費根據露營車的大小及旺淡季而有所不同，由147,000至307,000韓圓不等（約1,024港元至2,140港元）。如果在官網預約就只可用原價入住，記者建議大家可先在韓國團購網站Wemakeprice 搜尋有沒有團購價，因為有時利用Wemakeprice預約可以享有差不多半價的優惠！最便宜的車型只需約586港元，非常划算！

露營車的收費係根據車身大小及旺淡季而定，預訂前可自行上官網查詢。（圖片來源：官方網站）

BBQ、露天電影、打卡拍照

雖然房間細細，不過私隱度非常高，房內配有冰箱、冷氣，唯美中不足的是洗手間和廚房則要去公共空間。另可加錢租用BBQ烤網自己燒烤，食物則需自備。露營車除了可作打卡道具外，營地最大賣點是網紅必拍的游泳池及晚上提供的露天電影，不論是閨密還是情侶出行都非常適合！這裡更不時有廣告、雜誌來取景，入住的你更恍如走進韓劇中成為主角呢！

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The Moving

地址：韓國釜山郡機張郡長安邑日出路290（부산기장군장안읍해맞이로290）

交通：乘搭東海線電鐵在月內站下車，往WACEON COFFEE方向走

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