【冬遊東京】近郊4大滑雪場推介　最適合一日遊！

細雪紛飛的冬天最適合去滑雪，可惜香港沒有機會下雪，幸好鄰近的日本有很多滑雪場，想體驗一下滑雪只須坐幾個小時飛機就到達，今次就來向大家推介4個東京近郊，可以即日來回的滑雪場吧！

1.長野 ─ 輕井澤王子飯店滑雪場

這是在東京最容易前往的滑雪勝地，搭新幹線大概1小時就可抵達，是個無論大人還是小孩都能好好享受的樂園。小學生以下可免費搭乘登山吊椅、還可玩滑雪盆和滑橡膠圈，是個很適合一家人來玩的滑雪場。就算是不想滑雪的朋友，都可以坐吊椅纜車上山頂，欣賞一望無際的風景，山下還有間大型購物中心可以掃貨。

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輕井澤王子飯店滑雪場 地址：〒長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 營業時間：8am - 5pm、4pm - 8pm（夜間） 入場費：大人5,500日圓（約385港元）（票價根據季節及套票而有所不同） 交通：JR「軽井沢」站搭乘計程車約1分鐘、走路約10分鐘

2.新宿直達 — 靜岡縣Snowtown Yeti

靜岡縣的Snowtown Yeti是唯一一個以富士山作背景的滑雪場，位於富士山2合目，部分雪道還可以看到駿河灣的絕景，在東京可是名氣響噹噹呢。

要前往這滑雪場的交通都很方便，從新宿出發有巴士直達，車程大約2小時15分鐘。另外八王子、品川、町田、横浜等18個車站都有巴士直達滑雪場，不過要注意的是直達巴士是需要提前預訂，而乘車費是包含入場滑雪券的。

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Snowtown Yeti 地址：〒静岡県裾野市須山字藤原2428 營業時間：9am - 10pm（平日）、8am - 10pm（六日/國定假日）、4pm - 隔天 8am（整夜） 入場費：大人2,500日圓（約175港元） 交通：JR東海「御殿場」站乘搭巴士約56分鐘、新宿乘搭巴士約2小時15分鐘

3.最近市中心 — NORN水上滑雪場

NORNA是離東京最近的滑雪場，無論乘鐵路還是自己開車都十分方便，從東京乘坐上越新幹線只需1小時30分鐘就可抵達。星期五、六更營業至深夜12點，場內還有免費接駁巴士到附近的溫泉和車站，可以盡情滑雪玩久點都不怕。

▼按圖查看滑雪場的環境▼

NORN水上滑雪場 地址：〒群馬県利根郡みなかみ町寺間479-139 營業時間：8am-10pm（星期日至四）、8am-12mn（星期五-六/國定假日）（詳細時間可參考官網） 入場費：大人2,600日圓（約182港元） 交通方式：上越線「水上」站下車, 搭乘免費接駁巴士約20分鐘

4.玩完再做SPA ─ GALA湯澤滑雪場

GALA湯澤是新瀉縣總多滑雪場中，唯一一個直接連結新幹線車站的滑雪度假村，只要坐75分鐘的新幹線，從GALA湯澤站下車一出驗票口就是滑雪場的入口。GALA還會每年跟JR東京廣域周遊券合作推出交通套票，可同時享用滑雪場內的用具，所以GALA是很多滑雪者的首選。滑完雪還可以到越後湯澤歎溫泉呢。

▼按圖查看滑雪場的環境▼

GALA湯澤滑雪場 地址：〒新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢字茅平1039-2 營業時間：8am - 5pm 入場費：大人4,600日圓（約322港元） 交通方式：搭乘上越新幹線Maxたにがわ至「ガーラ湯沢」站約75分鐘

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