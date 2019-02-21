【日本手信2019】東京車站必買10大人氣手信　限定鬆餅、楓糖餅…

作為交通樞妞的東京車站，規模又大又多店鋪，向來都是旅客和出差人士買手信必到的地方，不想每次去東京都是買Tokyo Banana做手信送人？就要參考以下介紹的東京最暢銷、最人氣的日本手信了！

10.富士見堂 天米煎餅

日本有很多米菓、煎餅之類的米製零食，這款天米煎餅就在眾煎餅中成功突圍而出，獲得日本人的喜愛，很多人到東京公幹都會帶幾盒回去當手信。

天米煎餅特別在它的口感，酥脆之餘還可以吃到一顆顆米粒，比其他米餅有口感。清淡的鹽味不但讓人吃不膩，還帶出了米的香甜，輕盈好吃令人一口接一口吃不停。

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天米 ーてんべいー （16塊） 售價：1,242日圓（連税）（約87 港元）

09.日本橋錦豊琳 花林糖

花林糖是日本的傳統零食之一，相傳是日本奈良時代由唐朝傳入，深得貴族的喜愛，是由糖裹著的長條餅乾。而日本橋錦豊琳則是製花林糖的老字號，日本人送禮都愛來這家買。

雖然花林糖是傳統零食，但這間老字號就做到推陳出新，新創了很多新口味，例如芝士蛋糕味、炒麵味，當中的招牌就非「辣炒金平牛蒡味」莫屬，甜甜辣辣又酥脆，下午茶來一點就最棒了！

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日本橋錦豊琳 かりんとう小袋10袋入 售價：1,512日圓（連税）（約106港元）

08.東京煉瓦 焦糖朱古力蛋糕

「東京煉瓦」是東京車站限定的朱古力點心，包裝還是以東京車站作主題，只發售至2019年4月，有興趣的朋友要趁早買了。

這款點心的內餡是「ecute東京」的招牌半熟蜂蜜蛋糕，加上以八丈島檸檬汁製成的醬汁和焦糖，再以公平貿易進口的朱古力包裹整件蛋糕，吃起來甜中帶微酸，多吃兩口都不會膩。

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ハナ シュウンプウ「東京煉瓦(キャラメルショコラ) 」（4個裝） 售價：1,209日圓（連税）（約85港元）

07.東京車站限定 夾心鬆餅

自1991年開業以來在東京人氣都超高，招牌商品就是這款夾心鬆餅。這家的鬆餅的質感有點像我們的「格仔餅」，再夾上不同口味的忌廉或水果作內餡，至今已做出600種而上的口味，不過每日店舖會按季節售賣推薦的口味，所以有機會你今天看到，明天就看不到那個口味了。

而東京車站禮盒是5種車站限定及5種人氣口味組成，加上可愛的包裝，送禮一定不會失禮！

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R.L waffle cake—東京車站限定（10個裝） 售價：1,404日圓（連税）（約98港元）

06.黒船THE RICH& 窩夫夾心餅乾

這款夾心餅乾是由日本老店「黑船」推出，波浪型的窩夫餅乾以北海道的小麥製成，夾上超濃郁的牛奶忌廉，吃起來鬆脆香甜。窩夫夾心餅乾系列還有特濃朱古力口味，也會按季節推出限定口味，上年秋天就推出了濃厚焦糖口味。

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黒船「THE RICH & 」 のワッフルサンド（6個裝） 售價：1,080日圓（連税）（約76港元）

05.八天堂「edocco 生人形焼」

八天堂的忌廉包好吃到來香港開分店，今次要向大家推薦的並非忌廉包，而是八天堂跟淺草名店「常盤堂雷おこし」合作推出的「生人形焼」。

有別於傳統的人形燒，這款吃起來口感軟糯，加上甜而不膩的紅豆餡，用來配茶就最適合不過了。而且這個人形燒還有雷門造型，包裝也用上日本傳統送禮的紅白配色，送給人都十分得體。

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edocco 生人形焼（8件裝） 售價：1,080日圓（連税）（約76港元）

04.PRESS BUTTER SAND 牛油夾心餅

2017年推出的PRESS BUTTER SAND 的牛油夾心餅，至今仍然人氣非常，是人人到東京必買的手信。外層的餅乾以北海道產的小麥加上大量牛油製成，一口咬下去非常酥脆，加上中間的牛油忌廉和流心焦糖，吃起來絕不乾澀，只會覺得超滿足！擔心牛油焦糖會太膩的朋友可能嘗試抹茶口味，一樣酥脆好吃。

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PRESS BUTTER SAND バターサンド（5個） 售價：1,020日圓（連税）（約72港元）

03.北海道美瑛 牛奶夾心餅乾

這品牌主打是用天然的材料來製造，這款牛奶夾心餅特別用上北海道美瑛小麥來製造外層的餅乾，吃起來酥脆之餘還吃得到小麥香，配合內餡濃郁的朱古力和幼滑的煉奶，一口就能吃到三種滋味，難怪這麼受日本人歡迎！

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テラ・セゾン北海道美瑛ミルクサンド（8塊） 售價：1,080日圓（連税）（約76港元）

02.MAPLE BUTTER COOKIE（楓糖牛油餅乾）

相信大家都不會對包裝上的小男孩感到陌生了，這個品牌已經兩度被日本節目選為東京最佳手信的第1位。包裝可愛搶眼又夠標誌性，讓人一看就認得出來。而裡面的餅乾也絕不能忽視，鬆脆的牛油餅乾夾著香濃的楓糖朱古力，這楓糖濃郁到一放餅乾入口，香氣就馬上擴散開來，這種滋味實在令人無法抵擋！

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THE MAPLE MANIAメープルバタークッキー（18塊） 售價：1,840日圓（連税）（約129港元）

01. Caffarel 東京榛子朱古力批

瑞士蓮旗下品牌Caffarel的榛子朱古力批，由推出至今都一直熱賣，香脆批皮包裹著濃厚軟滑的榛子朱古力，外層還有糖粒作點綴。一口咬下去還可以看到批皮層層分明，中間的榛子朱古力還有流心的效果，最重要的一點係不會太甜，難怪經常被選為東京車站最受歡迎的手信！

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カファレル 東京ジャンドゥーヤチョコパイ（8個） 售價：1,080日圓（連税）（約76港元）

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