【日本100円店】貓奴狗奴注意！10大必買寵物用品

日本旅遊時如果看到100円店，一定會衝進去大買特買、買到樂而忘返，因此100円店內的商品種類又多又可愛，而且品質也不錯，最重要是全部都只是100円，買多幾樣都不會覺得心痛！今次就介紹12樣DAISO（ダイソー）內的必買寵物用品，有些香港都有售呢！

CP值超高 必買貓狗用品

不說你未必知，其實100円店都有很多寵物用品，連日本人都大讚抵買！香港的DAISO寵物用品可能只佔一小格，甚至不是每一間都有，但其實日本DAISO的寵物用品種類超多，大至寵物床、小至除臭噴霧，都有得賣！在眾多100円店中，DAISO在日本人之間的口碑都相當不錯，當中還有不少產品是好用到買完會再買，而且設計還要超可愛，貓奴狗奴們見到記得買給家中的主子啦！

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DAISO的寵物用品種類繁多，好看好用的產品也不少呢！（圖片來源：Buzzfeed）

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雖然DAISO是有很多寵物用品，但也不是每一種都適合狗仔用。以下介紹的幾樣物品，就是日本人都很常買、非常推薦狗主買來試試的平靚正寵物用品。

▼▼按圖查看DAISO的狗仔專用推薦品▼▼

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有狗仔專用，又怎會少了貓咪的份呢？DAISO也有不少貓用品，貓砂、貓草的種子、逗貓棒等等。想知道當地人推薦哪款貓咪用品？繼續看下去吧！

▼▼按圖查看DAISO的貓咪專用推薦品▼▼