【日本購物推介】日本IKEA、Muji 100円入手簡約單色系家品！

日本家品除了有少女、田園風選擇外，還有簡約型格設計，如單色系（Monotone）的商品一向有大批捧場粉絲，今次編輯部就為大家嚴選日本各大商店的單色系家品，仲要件件都係100円（約7港元）！想入手的朋友記得mark低！

01. IKEA

向來IKEA的產品性價比都非常高，加上不同地區IKEA的商品都各有特色，特別是「設計大國」之一的日本IKEA，不時都推出限定日系風格家品。而最近新出的單色系家品成了不少旅客的必買單品，老實說才100円，有不買的理因嗎？

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02. Muji 無印良品

相信大家對源自日本的Muji無印良品一點也不陌生！Muji不論家品還是衣服，一向都以簡約設計為賣點。不過比起香港的Muji，日本當地有不少產品都比香港便宜，特別是旅客最喜歡帶出國的收納產品。

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03. Seria

日本著名100円店之一的Seria，向來都是旅客瘋狂購物之地，當中不少家品的CP值很高，店來大走北歐風生活格調，可愛小物超級多，花點時間慢慢找會發現有不少Monotone家品選擇。

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04. Daiso大創

與Seria並列的100円店Daiso同樣是不少旅客必逛之地，店內有不少實用小家品選擇，以100日圓的價錢出售，同樣不失實用。

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