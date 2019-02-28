【日本住宿】Aman迷必睇！京都安縵簡約風設計　擁金閣寺庭院靚景

坐落在金閣寺裏的京都安縵，將於今年11月1日正式開幕。這是日本全境擁有的第三家安縵。 對於安縵痴來說，京都安縵14年的等待，是值得的。在這座充滿吸引力的千年古都裏，安縵與生俱來的當代美學也顯得格外迷人。光是「日本皇家重地金閣寺」和「Kerry Hill遺作」兩個關鍵詞，已經令人對這家度假村充滿了遐想。

金閣寺是聯合國指定的世界文化遺產，漫步在綠蔭掩映的鷹峰區內，安縵就坐落在京都北部著名的大文字山腳下。在一所曾被遺忘的隱秘庭院裏，Kerry Hill用畢生所學，為傳統的日式溫泉旅館款待美學注入新的靈感和活力，重新演繹當代居停空間。

京都風情在此間被描繪得淋漓盡致。佔地32公頃的京都安縵包括29公頃的永久森林，和3公頃的庭院。古老的園林數十年來一直經由前任主人精心打理。庭院曾經的主人是日本最受尊崇的和服腰帶收藏家之一。他有一個未了的心願，就是在庭院中建造一座紡織品博物館，將個人藏品在館中展出。兜兜轉轉，安縵成了此地的繼任守護者，Kerry Hill更是通過一雙巧手，賦予了賦予庭院新的生命。

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+ 3 + 2

度假村共設置了24間套房以及兩套雙臥別墅。延續東京安縵和安縵伊沐經典的簡約之風，京都安縵的建築設計仍舊呈現出驚人的簡潔感。室內由一系列各自獨立的庭閣組成，依照不同功能分別設置為抵達、起居、就餐和水療等空間。24間套房分布在四座賓客庭閣內，清幽隱秘，一年四季可以觀賞庭院或溪流景觀。在兩套私密的庭閣內，能俯瞰到蔥蘢森林景觀，雙臥室別墅就位於此。

室內空間中，Kerry Hill通過大落地窗將周邊自然風光呈現於視線之中。地板上鋪就的榻榻米，日式房屋中用來陳設擺飾的內凹小空間，在不經意中都成就了視覺焦點。空間開闊舒朗、採光充足，營造出寧靜、輕鬆、引人遐思的氛圍。

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+ 5 + 4 + 3

到了日本，美味的料理就成了重頭戲。京都安縵的特色餐廳將通過當地上乘手選食材炮製多道式就餐體驗。在起居庭閣人性化的設計空間內，通過玻璃門可以一邊欣賞枯山水庭院的美景，一邊圍着中央壁爐享用清酒，好不愜意。

庭院也可以用作私人晚宴、婚禮聚會、瑜伽冥想等。天然的泉水在京都安縵附近流動，這也成了此地自然的饋贈。泉水用作水療護理，並且引用本地溫泉的傳統湯屋，可以令人徹底放鬆身心，得到療癒。安縵水療中心還提供一系列護理項目，選用豐富的日本天然草本藥方，比如京都的綠茶、黑豆、本地清酒和冷榨山茶花油等。想起養雲安縵守護者馬先生愛說的一句話：「美成在久，時間成就永恆之美。」

在以後，久到我們都不在的時候，安縵和它的後人們還將繼續守護這些充滿靈性的土地，把故事一直延續下去。

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