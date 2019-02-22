【直飛沖繩】樂桃航空6月重開沖繩線　單程520元起

自從2017年10月底樂桃航空宣佈暫停營運香港直飛沖繩（那霸）的航線後，大家都只能選用傳統航空公司直飛沖繩。今日有個好消息要通知大家，樂桃航空6月28日開始重啟直飛沖繩的航線了！

6月28日啟航直飛沖繩

這次樂桃航空宣佈將會在今年6月28日開始，重新營運由香港機場直飛沖繩那霸機場的航線，每日都有1班往來兩地，暫時是香港唯一一間有直航到沖繩的廉價航空公司。記者上官網查過，現在已經可以預訂飛沖繩的機票，全部都是520港元起，7月份也有不少日子是最低價呢！打算夏天去沖繩過暑假的朋友，又多一個選擇了！

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香港至沖繩（那覇）航班情報 有效出發日期：2019年6月28日-10月26日 香港 → 沖縄（那覇） 航班編號：MM964 15:35出發 ~ 19:20抵達 ■星期四15:30香港出發，19:15抵達沖繩（那覇）。星期二、三、五15:40香港出發，19:25抵達沖繩（那霸）。 沖縄（那覇） → 香港 航班編號：MM963 12:55出發 ~ 14:35抵達 ■航班時刻表有可能未經告知即行變更，請在出發前再次確認航班運行狀況

包括樂桃航空在內，香港暫時有4間航空公司有營運直飛沖繩（那霸）的航線，假如不想乘坐廉價航空，還有2間傳統航空公司給大家選擇。

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