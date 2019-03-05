【荷蘭旅遊】芝士控必去阿克馬芝士市場　風味十足現場即切即賣？

荷蘭是世界主要的起司（芝士）生產國，總共有五座主要起司市場，而阿克馬起司市場（Alkmaar Cheese Market）是其中四座傳統市場中最為人知的一座。該市場所在的阿克馬小鎮位在阿姆斯特丹北方約四十分鐘火車車程處，因此是熱門的一日遊地點。

文：wilhelm

阿克馬起司（芝士）市場有四百年的歷史，這個從中世紀晚期流傳下來的交易傳統，在科技進步的今日，保存傳統文化遺產的意義與觀光效益或許更高於實際的商業交易。起司市場開市後，穿著實驗袍的檢驗員會用一個弧形的刮刀取出條狀的起司樣本，來進行起司內部的分析。除了視覺檢驗起司眼（起司內的空洞）是否分布均勻外，也分析該樣本的質地、氣味與味道。

當買方確認完起司的品質並感到滿意後，就是開始議價。議價完成之後，便需要挑夫將買家所購買的起司挑去秤重。為了在運送過程中保護起司不受損傷，乘載起司的木托架必須盡可能地保持靜止。而維持的靜止的方式之一，就是兩位挑夫必須動作同步，而這特殊的動作與節奏也成了起司市場的特色之一。在第三方的公正秤重員完成過磅後，買家就可以將購買的起司運走，完成整個起司交易過程。

點擊圖片看清挑夫運送芝士過程！

阿克馬起司交易是很受歡迎的活動，現場除了官方的主持人解說外，也吸引許多海內外的媒體來採訪這項荷蘭風味十足的傳統。而場內的工作人員也樂於和觀光客互動，場邊也有著傳統服飾的女性工作人員販售起司，是相當成功的傳統與觀光結合範例。由於起司交易時間（四月至九月）也差不多是歐洲旅遊旺季，因此想要有位置坐著觀看、或者想在欄杆第一排近距離體驗，都建議提早抵達為佳。

【本文獲「背包客棧」授權轉載，繼續閱讀原文：荷蘭阿克馬起司市場與羊角村】

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