【遊日打卡】日攝影師怒罵港人闖禁地 美瑛觀光協會籲拍攝守規矩

近日，北海道美瑛町的著名攝影師Kent Shiraishi（ケント白石）於社交網絡上怒斥一名香港趙姓攝影師擅闖私人土地拍照，指香港人不守攝影禮儀，引起多方關注。不過「人類總要重複同樣的錯誤」，Kent再次發文斥另一位香港攝影師，為影美瑛的「聖誕樹」擅闖禁地，香港人又再一次「揚威海外」。

日本攝影師指責港人違反攝影禮儀

早前日本著名攝影師Kent Shiraishi（ケント白石）用日、英兩種語言發文批評香港趙姓攝影師為影靚相，闖入北海道美瑛的私人農地。

而最令Kent氣憤的是，涉事攝影師一方面向白石先生道歉，表示不會再犯並呼籲要守規矩；另一面卻將肇事照片上傳到社交網站，還提供給Sony Hong Kong，更把照片製成月曆來賺錢牟利！據悉Kent向Sony投訴後，Sony官方已將該照片刪除，並發文呼籲大家影相的同時要守禮和尊重當地的規矩。

很多不守禮的旅客和攝影師為影靚相闖入禁地。（圖片來源：ケント白石）

日人再斥 港人犯規非首次！

雖然最後涉事攝影師有在facebook公開道歉，並向無國界醫生捐款10,000港元以表歉意，之後亦刪除了個人的facebook。其實類似事件並非首次發生，Kent指另一名香港攝影師為了拍攝美瑛景點「聖誕樹」，明明有圍欄寫著「私人土地，禁止進入」，該攝影師仍然闖入農地，這種行為完全違反攝影禮儀！

美瑛觀光協會喻守規矩

其實禁止外來人進入這些土地是有原因的，北海道有很多土地在雪季以外都是農田，以上提過的土地都是私人的農地，假如遊客不守規矩闖入此地，鞋底的細菌就會帶到農地，隨著冬季過去融雪後，這些細菌會破壞農地，影響農作物生長，更會影響到農地主人的生計。

這次事件不但引起港人關注，連日本的美瑛町觀光協會都發文呼籲旅客不要走入私人土地，以圖文教導大家正確的攝影禮儀。

遊日10個 易犯規觀光地

日本真的很美，大家在觀光的同時，要記得遵守並尊重當地的禮儀，不要做個令日本人厭惡的「失禮旅人」啊！