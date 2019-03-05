【昂坪360優惠更新！】延長至4月！港人身份證中2個字免費搭纜車

每年3月及6月，昂坪360纜車都會推出港人優惠，今年亦不例外，纜車公司將3月及6月定為「港人感恩月」，港人身份證只要有「3、6及0」其中2個數字，即可免費乘搭原價235港元的昂坪纜車標準車廂，同行3位朋友更可享8折！

免費乘搭昂坪360纜車

港珠澳大橋通車後，昂坪360的旅客數字直線上升，不過每年3月及6月，昂坪360都會回饋港人，今年將3月及6月定為「港人感恩月」，更推出3大港人專享優惠，當中以免費搭纜車最著數！

香港居民身份證號碼有「3、6及0」其中2個數字，即可享有多項優惠，由於3月6至26日為纜車保養維修日，在此期間到訪的合資格港人，可免費參加360大嶼山海陸導賞團，及可以8折購買最多3位「360 大嶼山海陸導賞團」同行優惠，不過消息一出，導賞團優惠已爆滿，閒日尚餘少量名額，有興趣的朋友要爭取時間搶飛；至於港人專享的免費搭纜車優惠，官方今日（5日）最新公佈，3月感恩月優惠現延長至4月10日，凡於3月27日至4月10日的合資格港人，更可獲得免費乘坐單程或來回昂坪纜車（標準車廂），原價為235港元，「來回昂坪纜車標準車廂」的每天免費及折扣名額共1,000人，合資格人士可先登入昂坪360官方網站稍後上載的連結，並選定免費乘坐纜車的日期，名額有限，先到先得。

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昂坪360纜車推出香港居民專屬優惠！（圖片來源：昂坪360纜車）

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下載報名表格方法：「360 大嶼山海陸導賞團」

查詢：昂坪360