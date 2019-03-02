【香港好去處】冒險樂園Planet J銅鑼灣新場　記者實試VR飄移賽車

冒險樂園好似只係小朋友遊玩皇國，最近大人都可以玩餐飽喇！冒險樂園新品牌「Planet J Hong Kong」在銅鑼灣時代廣場開設新分店，引入好多大人都啱玩的特色新遊戲，包括VR遊戲區、飄移賽車跑道、Beat Saber 街機等等大人都玩得開心的玩意，記者到現場玩過果然無失望，以後大小朋友到銅鑼灣有多個好去處喇！ 攝影：繆鈞堤

Planet J 場地佔地1萬呎，現場最吸睛的有這款「夢幻糖果」色系波波池，但只有小朋友先可以玩呀！

1萬呎新場 引入大人潮流玩意

要在銅鑼灣區找大人小朋友都啱玩嘅好去處唔容易，位於皇室堡的分店「Planet J Kids」只主打小朋友遊戲，最近，在時代廣場9樓新開業了這間「Planet J」就兼顧埋大朋友，引入4款兼具潮流元素的好玩新遊戲，除了傳統的夾公仔機、拋彩虹、波波池外，仲可以玩埋刺激緊張的新遊戲。

不要睇小這個飄移賽車場，記者試玩小型cart 車感覺速度相當快！

都市玩飄移 Crazy Cart鬧市飛車

記者先被「Crazy Cart 鬧市飛車」所吸引，居然可在鬧市玩到「飛車」，以為這個1千呎賽車場一如以往只給小朋友玩，怎知條件是歡迎9歲以上、身高120cm、體重不超過63kg嘅參加者都可以落場玩，記者完全符合這些條件，所以就立即上車一試！

操作這輛 Cart 車其實好簡單，只需踩油、扭軚盤和甩尾棍，就可以玩到飛車和玩甩尾效果！試玩了3至4分鐘，覺得車速真係幾快，而且甩尾棍亦容易操控，可以流暢玩甩尾，好有成功感！而由於車速真係幾快，大人參加者都需要帶上頭盔，小朋友則要帶上頭盔加護踭護膝，再由工作人員講解一次玩法，先可以開車，最緊要安全至上。

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音樂狂熱 Beat Saber街機

在外國興起了一段日子的Beat Saber 街機，今次首度引入香港。Beat Saber 可讓玩家在 VR 虛擬空間中按音樂擺動手上「光劍」，做出上下左右動作，擊碎畫面中的音樂方塊。Beat Saber 曾經在2018 年 5 月推出，隨後8 月曾經舉辦過「國際Beat Saber 錦標賽」。而這款Beat Saber 街機更可選配K- Pop 歌曲，記者戴上VR試玩光劍斬音符時，都覺得自己好似Star Wars上身咁，很好玩！

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VR Zone 多款自家研發VR遊戲

VR遊戲雖不是新鮮事，但在這裡玩的VR遊戲種類不限於成年人的射擊遊戲，還有這裡自家開發的「橙皮兔」大冒險遊戲。其中記者試玩了VR打喪屍，覺得刺激度一般；反而「橙皮兔與時鐘怪」及「VR 迷宮」可與朋友一起玩大冒險及打大佬遊戲，是「made in HK」少見的歷險類VR 遊戲，兩個人一齊合作解謎闖關，真係好好玩！

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Planet J 其他遊戲：

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