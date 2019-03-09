【意大利自由行】世遺景點五漁村禁着人字拖　違規遭重罰

聯合國教科文組織認定的世界遺產意大利五漁村（Cinque Terre），色彩鮮豔的樓房及懸崖風景都是不少旅人的必到bucket list，可惜過往有不少旅人因為忽視懸崖山徑的危險，穿人字拖攀山涉水導致意外頻生！有關當局最近實施新例，進入區內攀登峭壁時必須穿着合適運動鞋，違規人士會面臨重罰！

山徑如阿爾卑斯山

意大利五漁村吸引來自世界各地的旅客，為的是一睹五顏六色的樓房及蔚藍海岸線，不過不少旅客卻忽視五漁村的地理環境，當地的村落樓房其實是依山而建，不少遊人卻誤以為是海邊平地，故穿著人字拖到訪而導致受傷被困、甚至出動直升機救援。五漁村國家公園負責人表示，山徑情況猶如阿爾卑斯山小徑，遊客穿着不當的運動鞋而受傷亦時有發生，搜救行動已令救援隊疲於奔命，當局只好推新例以保遊客及救援隊安全。

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聯合國教科文組織認定的世界遺產意大利五漁村（Cinque Terre），是旅人的必到bucket list。（圖片來源：Gettyimages）

最高罰款2,500歐元

每年到訪五漁村的旅客有大約250萬人，今年預計有近75萬郵輪乘客到訪，為了安全起見，當局只好推出新措施，如遊客未有穿着適當的運動鞋攀登懸崖，將會被罰款50歐元（440港元）至2,500歐元（22,000港元）。有關當局現於傳單海報及售票處公告相關條例，稍後時間便會嚴正執行，準備到訪當地的訪客，記得穿着合適的運動鞋登山了！

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