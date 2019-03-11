【日本航空】JAL旗下廉航「ZIPAIR」2020年夏季開始服務

早前日本航空JAL宣布開辦新廉航，最近終於有新消息！新廉航命名為「ZIPAIR Tokyo」，並於3月8日婦女節向國土交通省提交航空運輸事業許可申請，主打中遠程國際線，預計2020年夏季正式投入服務，屆時大家又多個廉航選擇啦！

日本航空旗下新廉航

有別於日本航空（JAL）出資的捷星（Jetstar），新廉航「ZIPAIR Tokyo」是JAL全資的子公司，資本額達9億8千萬日圓，預計以東京成田機場作總部，使用2架波音787-8型客機執飛，主要經營日本至亞洲的中遠程國際線，而短程及國內線將繼續由Jetstar經營。

日本航空JAL把新廉航命名為「ZIPAIR Tokyo」。（圖片來源：ZIPAIR Tokyo）

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暫定2020年夏季開2條航線

目前「ZIPAIR Tokyo」已申請了2條航線的運營，分別是東京成田（NRT）至首爾仁川（ICN），以及東京成田（NRT）至曼谷（BKK），而詳細開航日期則未有公布。另外JAL將於4月舉行招聘會，為「ZIPAIR Tokyo」招募空服員、地勤等職位，有興趣加入的朋友記得留意！

「ZIPAIR Tokyo」已申請了東京成田（NRT）至首爾仁川（ICN）航線的運營。（圖片來源：Getty Images）

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