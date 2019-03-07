【東京美食】日本Foodie分享　9間必食人氣甜品

東京有很多新穎時尚的食店，有時想找間坐下吃個甜點，卻因為花多眼亂不知道選哪間才好，這個時候就可以參考一下這位日本foodlie的推薦了。早前她在Twitter上分享了去東京時絕對要吃的9款甜品，很多網民都去試了之後大讚好吃，相信裡面總有一個合你心意！

1. 焦糖西多士（キャラメルフレンチトースト）

這是一間隱藏在住宅區內的咖啡店，由一個帥哥獨自營運，平時客人不算多，坐在裡面的感覺非常放鬆舒適。喜歡焦糖的朋友就一定要來這間店了，因為這裡的焦糖西多士非常好吃！在厚厚的西多士澆上滿滿的焦糖醬，多士烤得剛剛好，外脆內軟，一刀切下去，就可以看到焦糖醬像溶岩般流出來，實在令人難以抗拒。而這樣美味的焦糖西多士，竟然只賣400日圓（約28港元），CP值真的很高！

這店的咖啡一點也不遜色，摩卡咖啡也不會太甜，而且裡面真的有塊微苦的朱古力，非常適合配甜品來吃。雖然這間店距離有點遠，由車站走過去需要15分鐘，卻是家很值得一去的小店，而且走一走還可以消耗一下西多士的卡路里呢！

WISE MAN COFFEE（ワイズマンコーヒー） 價錢：焦糖西多士 400日圓（約28港元） 地址：東京都小金井市前原町１−１４−３ 電話：+81 (0)42 407 6842 營業時間：9am-5pm（星期一至四）；10am-6pm（星期六）；7am-6pm（星期日） 交通：乘搭電車至武蔵小金井駅，步行約15分鐘

2.特濃奶茶軟雪糕（濃厚ミルクティーソフトクリーム）

以下強力推薦給喜歡紅茶的朋友！這間店舖是來自法國的紅茶專賣店，裡面的特濃奶茶軟雪糕是只有這家店才吃得到呀！軟滑香甜又充滿紅茶的香味，雪糕筒吃起來好像在吃曲奇般，明明很甜但吃的時候又不會有罪惡感，到最後一口還是感到很美味。雖然是紅茶專賣店，但其實店內也有賣午餐，定價大約1,000日圓（約70港元），也有不少人在這吃完午餐再來個特濃奶茶軟雪糕當飯後甜品。

LE SALON DE NINA’S（ル・サロン・ド・ニナス） 價錢：特濃奶茶軟雪糕 411日圓（約30港元） 地址：東京都新宿区西新宿1-5-1 小田急百貨店ハルクM2階 電話：+81 (0)3 6304 5025 營業時間：10am-8:30pm 交通：新宿駅步行約4分鐘，小田急百貨公司M2層

3.黃豆粉麻糬（きなこもち）

來這間店，你可以吃到剛做好、口感超軟糯的麻糬，有芝麻跟黃豆粉2種口味，每份麻糬會付上一杯溫茶。因為是剛做好的所以比平時吃到的麻糬更煙韌，還可以拉絲，不過送上來的時候記得要盡早吃，不要只顧著影拉絲打卡，不然你就會錯過這麻糬最好吃的時候了。芝麻口味比黃豆粉更甜一些，雖然2種口味都很香很好吃，不過還是比較推薦黃豆粉味。

月光 價錢：黃豆粉麻糬 — 580日圓 地址：東京都台東区根岸3-7-18エルアルカサル鶯谷1F 電話：+81 (0)3 5849 4569 營業時間：12nn -7:30pm（星期一至五）；12nn-7pm（星期六、日及公眾假期） 交通：鶯谷駅步行約3分鐘

4.焦糖布甸（プリン）

因為這個看起來就已經超好吃的焦糖布甸，這咖啡店的官方Instagram變得超熱鬧，Followers也急速飆升，可是這咖啡店並沒有固定的營業時間，也有試過官方寫下午3點開門，實際上是下午1點已經開始營業的情況，所以要吃到布甸也要靠運氣。而且這店外面看起來並不太像咖啡店，沒來過的話可能比較難注意到它的存在。

不過這裡的焦糖布甸真的很好吃，焦糖微苦之中滲有肉桂的香味，布丁部分濃厚得來又不會太甜，十分推薦愛吃布甸的朋友來試試。

THOUSAND COFFEE（サウザンドコーヒー） 價錢：焦糖布丁 430日圓（約30港元） 地址：東京都渋谷区本町4-17-8 藤坂ビル1F 營業時間：沒有固定營業時間，詳情參考官方Instagram 交通：西新宿五丁目駅 A2出口，步行約7分鐘

5.OREO味Churros（オレオチョコチュロス）

原宿最好吃的甜點來了！！吃完之後你會想：「到底哪裡可以買到這麼好吃的Churros啊！」充滿OREO的朱古力味Churros，再沾上大量的OREO忌廉來吃，吃一口就覺得這簡直是人間極品！

如果是嗜甜的朋友，一個人吃一份就剛好，但如果不是的話就最好跟朋友一起分享，因為這個吃起來很甜的。最近在新大久保開了分店，新店還可以吃到新出的焦糖味，愛吃甜食的朋友可以去試試。

SNOWY VILLAGE（スノーウィビレッジ） 價錢：OREO味Churros 480日圓（約32港元） 地址：東京都渋谷区神宮前1丁目8−8,COXY188 1F 電話：+81 (0)3 6447 0536 營業時間：10am-8:30pm 交通：JR原宿駅步行約8分鐘

6.OREO芝士蛋糕（オレオチーズケーキ）

這間咖啡店是在近期開了很多新店的「新宿御苑前」地區，店內裝潢充滿外國的氛圍，是間很有風格的咖啡店。櫻桃布甸是這間店的名物，在網上人氣大熱，每日很快就售罄，而最近新推出的芝士蛋糕也很受歡迎，也是很快就賣光。

而這次推薦的OREO芝士蛋糕也是絕品之一，叉一口芝士蛋糕，你就會聞到OREO的香味，加上濃稠的芝士，簡直是最佳拍檔！雖然其他地方也有OREO芝士蛋糕，但這裡的才是東京最好吃的！其他吃櫻桃布丁的客人也好像吃得很滿足，店內一直聽到「好好吃啊」的聲音。所以一起點OREO芝士蛋糕跟櫻桃布甸來吃應該是最佳選擇！

4/4 SEASONS COFFEE 價錢：OREO芝士蛋糕 650日圓（約45港元）；櫻桃布丁 600日圓（約42港元） 地址：東京都新宿区新宿2-7-7 電話：+81 (0)3 5341 4273 營業時間：8am-7pm（星期一至五）；10am-7pm（星期六、日及公眾假期） 交通：新宿3丁目駅C5出口，步行約2分鐘

7.草莓三文治（いちごフルーツサンド）

這個草莓三文治真的超級好吃，一定一定要去試一次，喜歡草莓的人也一定抗拒不了這個甜點！外面的麵包很柔軟，裡面的草莓也很大顆多汁，忌廉的甜度剛好，跟草莓的微酸簡直是絕配，就算不喜歡甜食的人都會接受到。

草莓三文治份量挺多，就算2個人一起吃也很足夠，或者2個人叫不同的水果三文治一齊分享，就可以吃到兩種口味了。這位日本Foodie指她是在平日下午2點去吃的，餐廳內也是只有她們，但這個草莓三文治已經賣到最後一份了，所以想吃的朋友記得早點去。

JULES VERNE COFFEE （ジュールヴェルヌコーヒー） 價錢：草莓三文治 1,100日圓（約77港元） 地址：東京都杉並区高円寺北4-2-24 アールリエット高円寺A106 營業時間：11:30am-5pm（逢星期一、三休息） 交通：高円寺駅步行約7分鐘

8.焙茶朱古力火鍋（ほうじ茶チョコレートフォンデュ）

神楽坂茶寮以好吃的和風甜點而聞名，但今次介紹的是季節限定的焙茶朱古力火鍋。雖然店內的抹茶都很好吃，焙茶卻比它好吃3倍！！！這個火鍋的配料有草莓、白玉、栗子餅乾和雲呢拿雪糕，每一樣都跟焙茶朱古力融合得很好，特別是雲呢拿雪糕，簡直是畫龍點睛！雖然這是季節限定的甜點，但真心希望焙茶朱古力火鍋能常駐在餐單上啊！

神楽坂茶寮 價錢：焙茶朱古力火鍋 993日圓（約70港元） 地址：東京都新宿区神楽坂5-9 電話：+81 (0)3 3266 0880 營業時間：11:30am-11pm（星期一至六）；10am-10pm（星期日及公眾假期） 交通：神楽坂駅步行約4-7分鐘

9.草莓撻（いちごタルト）

這家店是以大量草莓作甜品的專門店，採用了酸甜適中的宮城縣草莓，而今次要介紹就是店內人氣No.1的草莓撻。這個草莓撻吃下去就跟看起來一樣好吃，無論是口感、忌廉還是草莓都配合得非常完美，一句話來形容就是好吃！

今次跟草莓撻一起點的是水果沙冰，同樣很美味清新，不過要加650日圓（約45港元）就好似有點太貴，如果你想拍張好看的打卡相的話，就建議大家買了，因為有這個沙冰一起拍出來的照片超好看！另外，這裡的店員非常有禮貌，就算客人很多還是服務周到，不管來多少次都會喜歡這間店。