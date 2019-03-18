【日本藥妝2019】旅遊必買15大平價藥妝　人氣唇膏、面膜、化妝水

藥妝店是每個女生去日本旅行一定會逛的地方，可是很多時候走進藥妝店，只見到貨品多得眼花繚亂，不知道哪些產品值得入手。這個時候就可以參考一下日本人都愛用的藥妝，以下15款都是日本妹很推薦的產品，有些更經常賣到斷貨呢！

去日本旅遊，掃藥妝是不少女生的必備環節！

01｜CHIFURE卸妝按摩霜

日本開架品牌CHIFURE的產品出名平、靚、正，而這個卸妝按摩霜更深受日本妹的喜愛，經常賣到連補充裝都缺貨！這款卸妝產品是低刺激性、柔順好推的乳霜狀，可以再用來卸妝同時用作臉部按摩，把彩妝和毛孔的污垢都清洗乾淨，而且用完之後清爽又保濕，肌膚看起來更柔潤明亮。

最重要是這個卸妝霜是300g的大容量，卻只賣650日圓（約45港元），相比其他卸妝產品便宜很多，難怪會這麼搶手！

ちふれ ウォッシャブル コールド クリーム 650日圓 /300g（約45港元）

這個卸妝按摩霜是CHIFURE的大熱產品。（圖片來源：chifure_official@IG）

02｜Flowfushi LIP38℃唇膏

LIP38℃指嘴唇理想的溫度是38℃ ，在這個溫度下可增加嘴唇的血液循環令其更有血色，還可以改善唇紋、暗沉，品牌還強調連續使用7天，就能感受到唇部變化。很多日本女生都說用完都覺得唇紋撫平了很多，而且平日還可以當唇彩來用！

フローフシ LIP38℃ リップトリートメント 702日圓（約49港元）

（圖片來源：flowfushi官網）

03｜日本小林製藥加濕口罩

日本藥妝店賣各款各樣的口罩，小林製藥的這款加濕口罩就是日本人的愛用款式！有別於普通口罩，這款多了一層加濕濾紙，增加呼吸時形成的蒸氣，從而達到潤喉的效果，很多日本人都會在天氣乾燥、生病喉嚨痛時使用。

のどぬ～るぬれマスク 400日圓 /3個（約28港元）

▼▼按圖看更多日本必買藥妝▼▼

經常出國的朋友，可以在飛機上使用，以紓緩機上環境乾燥引起的不適。（圖片來源：narita_risa@IG）