【日本住宿】4月4日開幕！東京MUJI酒店開始訂房（附房價資料）

繼深圳及北京後，令人期待的日本首間MUJI HOTEL終於在4月4日開幕！酒店由地下1至5層更設有全球最大無印良品旗艦店，7樓至10樓的酒店部份提供9種無印特色房型，客房已開始接受預訂，即將去日本的MUJI fans要留意了！

一共9種房型！最平$1,100起

MUJI酒店的日式簡約風格一直備受各國旅客推祟，今次終於在日本主場銀座開店，令不少Fans開心不已！酒店已於上周接受預訂，共設79間客房，設A至l 9種房型，房間設計貫徹品牌特色，以木系裝潢營造簡約風格，房間亦用了木、石頭及土等天然素材，令人倍感放鬆。房間內的物品如碟、杯、咖啡及毛巾等均採用無印自家品牌，Fans一定滿意。價錢方面，MUJI HOTEL的房價不會受旅遊淡旺季而變動，房價不包餐點，想額外食早餐需加 1,800日圓。

按圖查看9種房型及價錢詳情

酒店已於上周接受預訂，共設79間客房。（圖片來源：Prtimes）

+ 7 + 6 + 5

買到破產商店區

除了客房，1至6樓的MUJI旗艦店同樣精彩！地下1樓設主題餐廳「MUJI Diner」，提供品牌特色輕食如沙律及肉類料理；1樓則是手信重地，售賣產地直送的新鮮蔬果及甜品；2樓至5樓則是MUJI商品區，於至6樓除了是酒店大堂，亦設日本鄉土特色料理餐廳「WA」、手作文創區「ATELIER MUJI GINZA」及研討會展覽空間。

按圖查看酒店早餐及旗艦店環境詳情

1樓則是手信重地，售賣產地直送的新鮮蔬果及甜品。（圖片來源：prtimes）

開幕日：2019年4月4日 地址：東京都中央区銀座3丁目3番5号 開業日：2019年4月4日（予定） 網址：https://hotel.muji.com/ja/

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