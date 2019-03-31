【台灣花蓮】靚到荷李活名導都嚟取景！9大IG自然秘境、住宿攻略

第一次準備夏天來花蓮，只能跟着網上介紹的花蓮景點推薦到清水斷崖、七星潭人迫人？想知道既消暑又謀殺菲林的花蓮景點？小編今天就要不藏私介紹花蓮IG打卡秘境，勇闖古道體驗天然SPA保證滿足你的身心靈感受，趕緊將這些秘境加入花蓮景點推薦名單，然後訂兩張普悠瑪車飛，來場三天兩夜的清涼秘境之旅！ ＊下列門票收費以台幣為單位

1. 翡翠谷：媲美慕谷慕魚的古道秘境

隱世在花蓮秀林鄉山林間的秘境，名聲雖不及「慕谷慕魚」，幾乎都是透過在地人介紹，但來過的遊客全都驚呼「根本不輸慕谷慕魚！」。想通往翡翠谷的水簾瀑布秘境，得先穿越一條長200公尺的百年古隧道，隧道內伸手不見五指，但地面平坦，偶爾有小水坑，所以請記得帶電筒。

小編偷偷說：行隧道時建議要擔遮，曾經有人介紹在黑暗的隧道上方都是一隻隻的蝙蝠！過了隧道後，就可以聽到潺潺水聲不斷傳來，再步行約10分鐘左右，就可以看見一大片溪水沿着石頭壁面沖刷而下的天然門簾。

交通：花蓮縣秀林鄉榕樹部落，步行約20-25分鐘

翡翠谷：媲美慕谷慕魚的古道秘境（FunTime趣旅行提供）

2. 石門麻糬洞、石梯坪：躍上荷李活電影的海蝕洞秘境

石門麻糬洞因電影《沉默》（Silence）取景而爆紅的花蓮景點！長得像March小汽車的海蝕洞，現在能夠介紹為石門遊憩區的新地標。走出海蝕洞後再往前走幾步，湛藍的海水在岩石間捲起一波波白色的浪花，抬頭向遠方眺望就是與天空相連的藍，有不少新人都在這秘境取景拍攝婚紗照！

交通：花蓮台11線60公里處

石門麻糬洞：躍上荷李活電影的海蝕洞秘境（FunTime趣旅行提供）

石梯坪

離開麻糬洞後，繼續沿着台11縣往南行，就能來到一個號稱「世界級的戶外地質教室」。天然形成的海岸階梯「石梯坪」，此地的海蝕平台、隆起珊瑚礁、海蝕溝、海蝕崖等非常發達，尤其是壺穴景觀更是堪稱台灣第一，是一個網友推薦能一去再去的花蓮景點！

交通：花蓮縣豐濱鄉，台11線過石梯漁港即可到達

石梯坪（Instagram＠victor91ng）

3. 牛山呼庭──最原始的牛山：最放鬆的秘境

這個秘境是個源自於阿美族語的有趣名字，「牛山」的意思是耕種牧羊之地，阿美族人則稱之為「呼庭」（Huting），因此才叫做「牛山呼庭」，雖然隨着時代變遷，靠牛耕種的畫面已經不再，但這裡仍然保有壯麗的海景及濃厚的部落元素。進到園區就可以脫下沉重的包袱奔向太平洋的懷抱，或是來到綠野仙坡俯瞰蔚藍的海天一色。而最特別的是園內所有的建築造景材料，都是使用大自然唾手可得的木頭與石頭，是一個讓人感到自由自在、無憂無慮的花蓮景點！

交通：花蓮台11線約27公里處

門票：50元／人，一票折抵一餐點

營業時間：10：00－18：00

牛山呼庭（Instagram＠hyde5117）

4. 撒固兒步道（撒固兒瀑布）：私心推薦，適合全家出遊的步道景點

隱身花蓮市區旁的秘境，步道的起點有告示牌介紹，此地為居住在撒固兒（Sakur）部落的撒奇萊雅族人的水源地和活動區域，故名為撒固兒步道，步道全程僅570公尺，步行來回約30分鐘，終點就是小巧可愛的撒固兒瀑布。銀白色的水從天而降，濺起的小水花讓人有種沁涼舒服的感覺，是一個老少咸宜的花蓮景點推薦。

交通：花蓮縣花蓮市佐倉街369號

撒固兒瀑布：私心推薦，適合全家出遊的步道景點（FunTime趣旅行提供）

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看完這些花蓮景點介紹，是不是也想和小編一樣，去花蓮的秘境景點走走、放空呢？大家趕緊記下來，夏天就出發去花蓮吧！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：省錢遊曼谷，不用錢景點大蒐秘！】

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